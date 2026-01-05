Corinthians de Brasil sorprendió América Latina con un anuncio tecnológico avanzado

La directiva del club brasileño, Corinthians busca optimizar sus procesos financieros mediante la automatización y el control digital. (Foto: Wallpallers)

El Sport Club Corinthians Paulista anunció la adopción de SAP Concur, una plataforma global especializada en soluciones de gestión de gastos.

El club brasileño implementará esta tecnología como parte de una estrategia para optimizar la administración interna, con el objetivo de fortalecer la eficiencia, la transparencia y la gobernanza financiera.

La integración de SAP Concur marca el inicio de una etapa orientada a la modernización de los procesos contables y administrativos del club. El presidente de la institución, Osmar Stabile, señaló que la medida busca consolidar una gestión profesional y alineada a las demandas del fútbol actual.

Qué implica la adopción de esta tecnología para Corinthians

SAP Concur permitirá mayor visibilidad y rigurosidad en el monitoreo de las erogaciones del club. (Foto: SAP)

Con la implementación de SAP Concur, Corinthians establecerá un sistema automatizado para el control y seguimiento de gastos internos. El club espera que esta herramienta proporcione mayor precisión y visibilidad en el ciclo de gastos, lo cual facilitará la identificación y eliminación de inconsistencias dentro del flujo financiero.

La plataforma permitirá un monitoreo más riguroso de las erogaciones y simplificará el acceso a datos clave para la toma de decisiones. El objetivo central es fortalecer la transparencia en el uso de los recursos y consolidar un modelo de gestión basado en criterios de eficiencia y responsabilidad.

Por qué el club Corinthians apuesta por la transformación digital

El uso de la tecnología es clave para mejorar la distribución de recursos en las grandes organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el presidente Osmar Stabile, la elección de SAP Concur responde a la necesidad de contar con herramientas que permitan un control detallado y transparente de todos los movimientos económicos.

Stabile expresó: “Estamos comprometidos en hacer del Corinthians un club cada vez más eficiente, transparente y preparado para el futuro. La adopción de la solución de SAP es un paso importante en la evolución de nuestra gestión financiera y en el fortalecimiento institucional del club”.

Por su parte, Denis Tassitano, vicepresidente de SAP Concur para América Latina y Caribe, dijo: “Estamos entusiasmados de apoyar al Corinthians en esta importante jornada de transformación digital y de mejora de sus procesos de gobernanza y gestión de gastos, con transparencia y eficiencia”.

Cómo ha impactado la tecnología en los partidos de fútbol

El VAR ha reducido significativamente los errores arbitrales en ligas y torneos internacionales. (Foto: REUTERS/Ian Walton)

En el terreno de juego, sistemas como el VAR (Video Assistant Referee) y el gol automático han modificado la dinámica de los partidos y la toma de decisiones de los árbitros.

El VAR, implementado en torneos internacionales y ligas locales, permite una revisión en tiempo real de jugadas polémicas, brindando mayor certeza en la aplicación del reglamento. La FIFA reportó que el VAR ha reducido errores arbitrales graves en más del 90% de las situaciones revisadas.

Además, en la mayoría de juegos se utilizan sensores y cámaras de alta precisión para determinar si el balón cruzó completamente la línea de meta.

Esta tecnología, empleada en competiciones como la Copa del Mundo y la Champions League, ha eliminado controversias históricas y asegura decisiones objetivas en situaciones límite.

Qué innovaciones tecnológicas son recientes en el fútbol internacional

Gracias a la tecnología es posible ver estadísticas de los jugadores en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia hacia la digitalización y el uso de inteligencia artificial en el fútbol continúa expandiéndose. Entre las innovaciones más recientes se encuentran las cámaras personales para árbitros, que permiten registrar su perspectiva durante el partido y facilitan la revisión de jugadas desde ángulos inéditos.

Asimismo, el desarrollo de plataformas de datos en tiempo real y la automatización de reportes técnicos forman parte de las estrategias de modernización de los clubes, una tendencia que comenzó en Europa y ya está siendo integrada por el cuerpo técnico de clubes de diferentes partes de Estados Unidos y Latinoamérica.

Estas tecnologías permiten optimizar el rendimiento deportivo, fortalecer la gestión institucional y ofrecer nuevas experiencias a los aficionados, consolidando así el papel de la innovación en la evolución del fútbol contemporáneo.