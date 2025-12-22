Inversión en IA superará los 500.000 millones de dólares en 2026, según estudio de Goldman Sachs

La inversión en IA representa actualmente el 0,8% del PIB, lejos del 1,5% registrado en otros auges tecnológicos históricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la inversión en inteligencia artificial (IA) por parte de las grandes empresas tecnológicas podría superar los 500.000 millones de dólares en 2026, impulsando una transformación en el sector y generando expectativas de impacto económico a largo plazo, según un informe de Goldman Sachs Research.

Este pronóstico se produce en un contexto donde los analistas anticipan que la adopción de la IA potenciará la productividad y beneficiará a un espectro cada vez más amplio de compañías, aunque la mayoría de los inversores continúan priorizando los beneficios inmediatos derivados del auge actual en la inversión.

Asimismo, el informe señala que, si se repite la tendencia histórica, las estimaciones actuales de gasto de capital para hiperescaladores en 2026 podrían incrementarse hasta en 200.000 de dólares millones adicionales.

Qué dicen los datos sobre el gasto de las empresas en IA

El gasto de capital de los hiperescaladores en IA creció un 75 % interanual y alcanzó 106.000 millones de dólares en el tercer trimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el análisis de Goldman Sachs Research, se destaca que el gasto de capital de los hiperescaladores en el tercer trimestre de este año alcanzó 106.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 75%. Sin embargo, los expertos prevén que esta tasa se desacelerará al 49% en el cuarto trimestre y al 25% para finales de 2026.

A pesar de estas previsiones, el informe subraya que las estimaciones de consenso han sido sistemáticamente superadas en los últimos dos años: mientras que a principios de 2024 y 2025 se proyectaba un crecimiento del gasto de capital de aproximadamente el 20%, la cifra real superó el 50% en ambos periodos.

No obstante, el informe señala que, aunque el gasto de capital en los grandes hiperescaladores públicos ha crecido de forma sostenida, todavía se sitúa por debajo de los niveles observados en ciclos previos de inversión tecnológica.

Para igualar el pico de la burbuja de telecomunicaciones de los años noventa, la inversión en IA debería llegar a 700.000 millones de dólares en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la inversión en IA equivale al 0,8% del PIB, lejos del 1,5% o más registrado durante otros auges tecnológicos en los últimos 150 años. Para igualar el pico de gasto del ciclo de inversión en telecomunicaciones de finales de los años 90, el desembolso en hiperescaladores de IA debería alcanzar los 700.000 millones de dólares en 2026.

Cómo es el comportamiento bursátil de las empresas vinculadas con IA

En los últimos meses, el comportamiento bursátil de las empresas vinculadas a la IA ha mostrado una marcada dispersión. Mientras que a principios de año las principales acciones del sector subieron de manera conjunta, desde junio la correlación promedio de precios entre las grandes empresas de IA que cotizan en bolsa cayó del 80% al 20%.

La dispersión en el comportamiento bursátil de las empresas de IA refleja la confianza de los inversores en beneficios tangibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Goldman Sachs Research atribuye esta dispersión a la confianza de los inversores en que las inversiones en IA están generando beneficios tangibles en los ingresos.

El informe detalla que las ganancias de capital se han concentrado en empresas de infraestructura de IA, como fabricantes de semiconductores, hiperescaladores, operadores de centros de datos, proveedores de hardware tecnológico y compañías eléctricas.

La rentabilidad promedio de estas empresas ha sido del 44% en lo que va de año, frente a un aumento del 9% en la estimación de consenso de ganancias por acción a dos años vista para el grupo.

La rentabilidad promedio de las empresas de infraestructura de IA o semiconductores alcanza el 44% en lo que va del año, liderando el sector. (Imagen ilustrativa)

No obstante, el analista de Goldman Sachs Research, Ryan Hammond advierte: “El momento de una posible desaceleración del crecimiento del gasto en capital supone un riesgo para las valoraciones de estas empresas”.

A qué otros sectores enfocan su atención los inversores

El informe identifica que la atención de los inversores comienza a dirigirse hacia empresas en otras fases del sector de la IA, sobre todo aquellas con potencial de ingresos derivados de la tecnología.

Aunque muchas compañías de software y servicios han enfrentado dificultades recientes por no lograr aún un crecimiento de ingresos gracias a la IA, un grupo de acciones denominadas “Plataformas de IA”, que incluye proveedores de bases de datos y herramientas de desarrollo, ha superado las expectativas y se prevé que continúe beneficiándose conforme la adopción empresarial de la IA se expanda.