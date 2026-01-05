CES 2026: revelan el primer televisor de 130 pulgadas de Samsung Micro RGB, acá te explicamos todo

Samsung presenta su primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas en el CES 2026, destacando avance en pantallas de gran formato. (SAMSUNG)

Samsung ha dado a conocer los detalles de su primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas, un dispositivo que trae una nueva tecnología para sector de pantallas de gran formato.

Este lanzamiento se realizó en el marco del CES 2026 en Las Vegas, donde los asistentes tendrá la oportunidad de ver el dispositivo, así como los otros anuncios de la compañía enfocados en electrodomésticos con inteligencia artificial.

Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas

A diferencia de los sistemas de retroiluminación convencionales, que recurren a LEDs blancos o azules detrás de un panel LCD, la tecnología Micro RGB emplea una matriz de micro-LEDs que emiten directamente los colores rojo, verde y azul, cada uno con un tamaño inferior a los 100 micrómetros.

Este enfoque elimina la necesidad de filtrar la luz blanca, lo que se traduce en colores más puros y una precisión sin precedentes en el control de la luz.

La innovadora tecnología Micro RGB de Samsung utiliza micro-LEDs de colores primarios para lograr colores más puros y mayor precisión de imagen. (Samsung)

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, el volumen de color conseguido supera notablemente al de los televisores LCD tradicionales, llegando a cubrir el espacio de color BT.2020, usado en la industria cinematográfica.

Además, el Micro RGB logra un nivel de brillo superior al de los paneles OLED, lo que resulta especialmente relevante en formatos de gran tamaño y en entornos donde la luminosidad ambiental puede afectar la experiencia visual.

Uno de los aspectos más destacados es la integración del Micro RGB AI Engine Pro, un sistema de procesamiento que analiza la imagen en tiempo real y ajusta brillo, color y contraste por zonas. Este motor permite minimizar los efectos clásicos del LCD, como el blooming, y optimizar el detalle en áreas de sombra, mejorando significativamente la calidad de imagen respecto a tecnologías anteriores como el Mini LED.

La pantalla alcanza el 100% de la gama de colores BT.2020 y ha sido certificada por la Verband der Elektrotechnik (VDE) por su reproducción precisa del color Micro RGB.

El televisor Samsung Micro RGB de 130 pulgadas supera el brillo y el volumen de color de paneles OLED y LCD tradicionales. (REUTERS/Kim Hong-ji)

Diseño y sonido

Las galerías de arte son la principal fuente de inspiración de este TV. El Timeless Frame evoca la arquitectura de una gran ventana, con un marco refinado y sobrio que permite que la imagen sea el centro de atención.

La experiencia de usuario se potencia mediante el sistema de sonido integrado en el propio marco, equilibrado para adaptarse al tamaño y proporcionar una sensación de inmersión total. La tecnología Eclipsa Audio, presente en todos los televisores de la gama 2026, añade una capa de sonido espacial que mejora la percepción auditiva sin requerir equipos adicionales.

Funciones inteligentes impulsadas por IA

El Micro RGB de 130 pulgadas incorpora el Vision AI Companion (VAC), un asistente que utiliza inteligencia artificial para transformar la relación del usuario con el dispositivo.

VAC permite realizar búsquedas conversacionales, recibir recomendaciones proactivas y acceder a funciones avanzadas como AI Soccer Mode Pro para los aficionados al fútbol, que recrea la atmósfera de un estadio mediante ajustes automáticos de imagen y sonido. Además, el AI Sound Controller Pro posibilita personalizar la experiencia auditiva, regulando el volumen de comentarios, público o música de fondo según las preferencias individuales.

La pantalla Micro RGB alcanza el 100% del espacio de color BT.2020 y cuenta con la certificación VDE por su precisión cromática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las novedades se encuentra la compatibilidad con HDR10+ ADVANCED, que proporciona mayor brillo, mejor contraste y optimización automática del contenido.

Más anuncios de Samsung en el CES 2026

La presentación del Micro RGB de 130 pulgadas no fue el único anuncio relevante de Samsung en el CES 2026. La marca ha mostrado una renovada gama de electrodomésticos inteligentes, todos integrados bajo la visión “Companion to AI Living”.

Entre ellos destaca el Family Hub con AI Vision, un frigorífico que incorpora reconocimiento avanzado de alimentos y la integración de Google Gemini para una gestión predictiva. La función “¿Qué hay hoy para comer?”, recomienda menús personalizados y guía al usuario paso a paso a través de SmartThings Food.

En el ámbito del cuidado del hogar, la Bespoke AI Laundry Combo combina lavado y secado automáticos en un solo ciclo, mientras que el Bespoke AI AirDresser introduce la función Auto Wrinkle Care para alisar prendas mediante vapor.

Samsung refuerza su ecosistema inteligente en el CES 2026, presentando nuevos electrodomésticos con IA y acuerdos para hogares conectados seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza inteligente está representada por el Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, equipado con procesador Qualcomm Dragonwing™ y sensores 3D activos, que cumple funciones tanto de asistente doméstico como de sistema de videovigilancia, interactuando por voz a través de Bixby.

La compañía también anunció un acuerdo con Hartford Steam Boiler (HSB), que permitirá a los hogares equipados con dispositivos conectados a SmartThings reducir las primas de seguros, fortaleciendo la convergencia entre tecnología y servicios.