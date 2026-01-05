Tecno

CES 2026: desde robots de rescate hasta sensores inteligentes, los inventos en seguridad más destacados

Desde vehículos eléctricos de rescate hasta sensores portátiles y plataformas de mantenimiento automatizado, la feria global destacó soluciones que anticipan riesgos y agilizan emergencias

Guardar
Seguridad inteligente y robots autónomos:
Seguridad inteligente y robots autónomos: las tendencias invisibles que marcaron el CES 2026 en Las Vegas - crédito CES 2026

Enero en Las Vegas marca el inicio de las tendencias tecnológicas que definirán el año y, en 2026, el CES vuelve a demostrar por qué es el evento de referencia global en innovación.

Más allá de los lanzamientos comerciales y las experiencias para el consumidor final, una de las áreas que más atención ha captado es la de seguridad, donde tecnologías discretas pero fundamentales están cambiando la manera en que las sociedades se protegen, responden a emergencias y mantienen operativas sus infraestructuras clave.

CES 2026: la nueva era
CES 2026: la nueva era de la seguridad llega con inteligencia artificial, robótica y dispositivos de rescate avanzados - REUTERS/Steve Marcus

Por qué la seguridad fue uno de los ejes del CES 2026

En los pasillos del renovado Las Vegas Convention Center y en espacios como Eureka Park, se ha dejado en evidencia que la seguridad ya no es solo una cuestión de vigilancia reactiva, sino de anticipación, respuesta rápida y colaboración entre humanos y sistemas inteligentes.

Robots, sensores, inteligencia artificial y plataformas de monitoreo han dejado de ser proyectos de laboratorio para convertirse en piezas integradas de la vida cotidiana, capaces de operar 24/7 y de adaptarse a entornos cada vez más complejos.

Vehículos eléctricos para emergencias: velocidad y sostenibilidad

El Striker Volterra, desarrollado por
El Striker Volterra, desarrollado por Oshkosh Corporation, es un vehículo eléctrico de rescate y extinción de incendios para aeronaves diseñado para responder a la creciente demanda de seguridad en aeropuertos y vuelos comerciales - crédito CES

Un ejemplo de esta evolución es el Oshkosh Striker Volterra, un vehículo eléctrico de rescate y extinción de incendios para aeronaves que, gracias a su aceleración un 28% más rápida que los modelos diésel tradicionales, mejora la capacidad de respuesta en aeropuertos.

El despliegue de este tipo de tecnología permite mantener la operatividad incluso con el aumento del tráfico aéreo y ofrece una respuesta más silenciosa, limpia y eficaz en situaciones críticas.

Dispositivos portátiles que salvan vidas en minutos

El StellarRescue es otro de los inventos que ha destacado por su potencial para reducir los tiempos de rescate en situaciones de emergencia. Se trata de un radar compacto, derivado de la tecnología aeroespacial, que permite a los bomberos localizar personas atrapadas en edificios siniestrados.

Su diseño portátil y su capacidad de detección avanzada son ejemplos de cómo la miniaturización y la integración de sensores pueden transformar tareas clásicas en intervenciones más seguras y rápidas.

StellarRescue resistente al calor y
StellarRescue resistente al calor y de uso sencillo, puede operarse a mano o montarse en drones, agilizando los rescates y mejorando la seguridad de los equipos de emergencia - CES

Robots autónomos: vigilancia y mantenimiento continuos

El auge de la robótica autónoma también se hizo notar en el CES. NavigateX es una plataforma cuadrúpeda diseñada para inspeccionar instalaciones industriales y espacios de difícil acceso de manera continua, equipado con cámaras de 360 grados y sensores IoT para recopilar datos en tiempo real. Este tipo de soluciones son claves en sectores donde el acceso humano puede ser peligroso o simplemente inviable.

En la misma línea, el FD-RIDER-IR, un robot impulsado por inteligencia artificial, está pensado para revolucionar el mantenimiento de infraestructuras. Desde la inspección hasta la reparación, este sistema automatiza tareas peligrosas, reduce los márgenes de error y mejora la seguridad de los trabajadores humanos, permitiendo que se enfoquen en labores de supervisión y toma de decisiones.

Lo que une a estos inventos es su integración silenciosa en la vida diaria. Lejos de los focos mediáticos, los avances en seguridad presentados en CES 2026 reflejan cómo la tecnología se convierte en un actor fundamental para la resiliencia de las comunidades, la protección de infraestructuras críticas y la reducción de riesgos en entornos industriales y urbanos.

Qué es el CES y por qué es importante para la industria

El CES, organizado por la Consumer Technology Association, es la vitrina donde se define qué tecnologías marcarán el mercado en los próximos años. No está abierto al público general, sino que funciona como punto de encuentro para desarrolladores, empresas y medios que buscan anticipar las tendencias y comprender el impacto real de la innovación.

A lo largo de su historia, ha sido el lugar de nacimiento de productos y soluciones que luego han transformado la vida cotidiana en todo el mundo.

En 2026, la seguridad fue uno de los ejes más sólidos del evento, dejando en claro que, aunque los héroes anónimos no siempre ocupan los titulares, son esenciales para construir un mundo más seguro, conectado y preparado ante cualquier desafío. La evolución de los sensores, robots y sistemas inteligentes sigue su curso, y el CES se consolida como el escenario natural para explorar hacia dónde se dirige la protección de la vida y los bienes en la era digital.

Temas Relacionados

CES 2026RobotsSensores inteligentesSeguridadInventosTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Conoce ‘la estafa del banco’ en WhatsApp, la suplantación que está espiando todo tu celular

Los ciberdelincuentes pueden obtener acceso directo a una cuenta bancaria al observar el ingreso de claves privadas durante una supuesta asistencia remota

Conoce ‘la estafa del banco’

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 5 de enero

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuál es el valor en

Bitcoin: este es el precio de la criptomoneda este 5 de enero

El bitcoin fue la primera moneda virtual creada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: este es el precio

Identifica desde qué mes de 2026 dejaría de funcionar Netflix en tu TV comprado hace 10 años

Los Smart TV lanzados antes de 2015 presentan limitaciones en sus componentes, como procesadores menos potentes y sistemas operativos desactualizados

Identifica desde qué mes de

Paneles solares sobre cultivos disminuyen el estrés térmico, según estudio

La sombra proporcionada por los paneles reduce las temperaturas extremas hasta en 10 °C

Paneles solares sobre cultivos disminuyen
DEPORTES
Impacto en la Premier League:

Impacto en la Premier League: Manchester United echó a su entrenador Rubén Amorim

Un piloto de la Fórmula 1 elogió el apoyo que recibe Franco Colapinto de los argentinos: “Impresionado”

El crudo análisis sobre el presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “No le sale nada”

Es el deportista más ganador de la historia, pero la depresión marcó su vida y logró sobrevivir para ser un ejemplo mundial

Los secretos de Mauro Icardi: el apodo desconocido, el puesto en el que pudo haber brillado y un impactante récord en la red

TELESHOW
Wanda Nara avivó los rumores

Wanda Nara avivó los rumores de romance entre Evangelina Anderson con Ian Lucas: “¿Está confirmado?"

El álbum íntimo de las vacaciones de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil: relax, besos y complicidad

El desopilante ida y vuelta entre Adrián Suar y Martín Bossi al final de La Cena de los Tontos: “No le daba pelota”

La postal inédita de Daniela Christiansson mientras Maxi López regresaba a Argentina

Julieta Poggio y el salto a la consagración artística en Carlos Paz: “Feliz de trabajar de lo que amo”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: marcha contra el decreto

Bolivia: marcha contra el decreto supremo cumple su tercer día y anuncia su ingreso a La Paz

La crisis venezolana polariza Brasil mientras la alerta sigue alta en la frontera

La nueva doctrina Trump y el retorno de la seguridad hemisférica: Venezuela como anticipo del orden que viene

El precedente de la detención de Noriega se convierte en referencia para la causa contra Maduro

Cuba confirmó la muerte de 32 militares durante la operación que capturó a Maduro en Venezuela