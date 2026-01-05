CES 2026: desde robots de rescate hasta sensores inteligentes, los inventos en seguridad más destacados

Seguridad inteligente y robots autónomos: las tendencias invisibles que marcaron el CES 2026 en Las Vegas - crédito CES 2026

Enero en Las Vegas marca el inicio de las tendencias tecnológicas que definirán el año y, en 2026, el CES vuelve a demostrar por qué es el evento de referencia global en innovación.

Más allá de los lanzamientos comerciales y las experiencias para el consumidor final, una de las áreas que más atención ha captado es la de seguridad, donde tecnologías discretas pero fundamentales están cambiando la manera en que las sociedades se protegen, responden a emergencias y mantienen operativas sus infraestructuras clave.

CES 2026: la nueva era de la seguridad llega con inteligencia artificial, robótica y dispositivos de rescate avanzados - REUTERS/Steve Marcus

Por qué la seguridad fue uno de los ejes del CES 2026

En los pasillos del renovado Las Vegas Convention Center y en espacios como Eureka Park, se ha dejado en evidencia que la seguridad ya no es solo una cuestión de vigilancia reactiva, sino de anticipación, respuesta rápida y colaboración entre humanos y sistemas inteligentes.

Robots, sensores, inteligencia artificial y plataformas de monitoreo han dejado de ser proyectos de laboratorio para convertirse en piezas integradas de la vida cotidiana, capaces de operar 24/7 y de adaptarse a entornos cada vez más complejos.

Vehículos eléctricos para emergencias: velocidad y sostenibilidad

El Striker Volterra, desarrollado por Oshkosh Corporation, es un vehículo eléctrico de rescate y extinción de incendios para aeronaves diseñado para responder a la creciente demanda de seguridad en aeropuertos y vuelos comerciales - crédito CES

Un ejemplo de esta evolución es el Oshkosh Striker Volterra, un vehículo eléctrico de rescate y extinción de incendios para aeronaves que, gracias a su aceleración un 28% más rápida que los modelos diésel tradicionales, mejora la capacidad de respuesta en aeropuertos.

El despliegue de este tipo de tecnología permite mantener la operatividad incluso con el aumento del tráfico aéreo y ofrece una respuesta más silenciosa, limpia y eficaz en situaciones críticas.

Dispositivos portátiles que salvan vidas en minutos

El StellarRescue es otro de los inventos que ha destacado por su potencial para reducir los tiempos de rescate en situaciones de emergencia. Se trata de un radar compacto, derivado de la tecnología aeroespacial, que permite a los bomberos localizar personas atrapadas en edificios siniestrados.

Su diseño portátil y su capacidad de detección avanzada son ejemplos de cómo la miniaturización y la integración de sensores pueden transformar tareas clásicas en intervenciones más seguras y rápidas.

StellarRescue resistente al calor y de uso sencillo, puede operarse a mano o montarse en drones, agilizando los rescates y mejorando la seguridad de los equipos de emergencia - CES

Robots autónomos: vigilancia y mantenimiento continuos

El auge de la robótica autónoma también se hizo notar en el CES. NavigateX es una plataforma cuadrúpeda diseñada para inspeccionar instalaciones industriales y espacios de difícil acceso de manera continua, equipado con cámaras de 360 grados y sensores IoT para recopilar datos en tiempo real. Este tipo de soluciones son claves en sectores donde el acceso humano puede ser peligroso o simplemente inviable.

En la misma línea, el FD-RIDER-IR, un robot impulsado por inteligencia artificial, está pensado para revolucionar el mantenimiento de infraestructuras. Desde la inspección hasta la reparación, este sistema automatiza tareas peligrosas, reduce los márgenes de error y mejora la seguridad de los trabajadores humanos, permitiendo que se enfoquen en labores de supervisión y toma de decisiones.

Lo que une a estos inventos es su integración silenciosa en la vida diaria. Lejos de los focos mediáticos, los avances en seguridad presentados en CES 2026 reflejan cómo la tecnología se convierte en un actor fundamental para la resiliencia de las comunidades, la protección de infraestructuras críticas y la reducción de riesgos en entornos industriales y urbanos.

Qué es el CES y por qué es importante para la industria

El CES, organizado por la Consumer Technology Association, es la vitrina donde se define qué tecnologías marcarán el mercado en los próximos años. No está abierto al público general, sino que funciona como punto de encuentro para desarrolladores, empresas y medios que buscan anticipar las tendencias y comprender el impacto real de la innovación.

A lo largo de su historia, ha sido el lugar de nacimiento de productos y soluciones que luego han transformado la vida cotidiana en todo el mundo.

En 2026, la seguridad fue uno de los ejes más sólidos del evento, dejando en claro que, aunque los héroes anónimos no siempre ocupan los titulares, son esenciales para construir un mundo más seguro, conectado y preparado ante cualquier desafío. La evolución de los sensores, robots y sistemas inteligentes sigue su curso, y el CES se consolida como el escenario natural para explorar hacia dónde se dirige la protección de la vida y los bienes en la era digital.