“No tienen respeto”: la reacción de Novak Djokovic ante los insólitos abucheos en Roland Garros

El serbio fue blanco de silbidos en medio del partido contra el local Valentin Royer

La victoria de Novak Djokovic ante Valentin Royer por 6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3 para pasar a la tercera ronda de Roland Garros transcurrió en medio de un ambiente tenso entre el ganador y el público, que tuvo su máximo pico de tensión cuando el serbio recibió decenas de silbidos por parte de los espectadores situados en la Cancha Philippe Chatrier seguido de la inmediata respuesta del tres veces campeón sobre el polvo de ladrillo de París.

En el décimo game del tercer set, Djokovic se jugaba un punto clave porque estaba 4-5 y 0-30 abajo y se disponía a sacar para evitar cederle un triple match point a su rival, pero se desconcentró por un grito de una persona en el instante preciso que iba a realizar su saque. Acto seguido, se acercó a metros de la red, sacudió los brazos en señal de disconformidad y se generaron una serie de insólitos abucheos desde las tribunas. El umpire debió interceder para realizar un pedido: “Señoras y señores, por favor, tengan respeto por ambos jugadores. Gracias”.

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Acto seguido, Nole exteriorizó su enojo con un evidente mensaje a las gradas: “No tienen respeto, no tienen respeto”. Esto no quedó acá porque el tirante ida y vuelta se repitió en otro momento decisivo. Valentin Royer había levantado un doble match point en el cuarto parcial, tenía break point a favor y los alaridos del público se hacían oír en cada golpe del tenista local en ese punto determinante, pero el ex N° 1 del mundo levantó la desventaja y se lo dedicó al público: se sacudió la oreja y se llevó las manos a sus labios para pedir silencio.

*El momento completo de los silbidos

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Esta jugada resultó vital porque Novak Djokovic recuperó el match point a favor y sacó adelante el compromiso para cerrar la cuarta manga por 6-3. A continuación, el tercer preclasificado del torneo y actual número 4 del mundo intentó distender a los presentes con una frase entrerisas, que mezclaba el trabajo que le dio su rival y el aire que se respiró sobre la cancha. “Espero no jugar contra ningún francés más de acá al final del torneo. Ya está, es suficiente para mí, ja”, expresó para la transmisión oficial del evento.

Luego de ampliar su registro a 21 victorias sobre 22 presentaciones en la segunda ronda de Roland Garros (su única caída fue contra Guillermo Coria en 2005), Djokovic analizó el duelo: “Evidentemente las sensaciones en cancha son diferentes cuando ganas. Fue una victoria muy importante en condiciones de juego que no son fáciles para ningún jugador. Hacía mucho calor en la cancha. Creo que Valentin merece un gran aplauso por su actuación de hoy”.

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Royer se sitúa en el puesto 74 del escalafón mundial y llegó a la jornada del miércoles con su mejor participación en el Grand Slam disputado en su país, ya que la única vez que había accedido al cuadro principal fue el año pasado con una derrota en primera ronda contra el colombiano Daniel Galán en cinco sets.

*El último punto de Djokovic para sellar la victoria

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Djokovic también fue consultado sobre cómo mantiene la concentración frente a las cosas ajenas al deporte como las altas temperaturas (había una máxima pronosticada de 32°C para este miércoles) o el trato áspero con la gente: “Hay un poco de experiencia, pero tiene más que ver con mantenerse presente en el momento, la dedicación y el compromiso para jugar cada punto. El apoyo, el ambiente, no fue fácil para mí. Cuando tuve match point en el tercer set, estuve demasiado pasivo. Y el mereció ganar el tercer set. Y al final, estaba bien caliente el ambiente en el último game, pero estoy muy contento”.

Novak Djokovic se enfrentará en la próxima ronda al ganador del cruce entre el brasileño Joao Fonseca, 30 del mundo, y el croata Dini Prizmic (72). Más adelante, Casper Ruud (16) podría asomar como un potencial rival en cuarta ronda. Alexander Zverev (3) es el contrincante más duro en su camino a la definición, mientras que solo podría verse las caras con Jannik Sinner (1) en una hipotética final.

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*Las declaraciones de Novak Djokovic con ESPN

*El resumen del partido

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