Costa Rica

El arresto de un ciudadano nicaragüense activa operativo en frontera norte de Costa Rica

La detención tuvo lugar en el cantón de Los Chiles tras una denuncia por un delito contra una menor, lo que llevó a la movilización de fuerzas policiales y equipos tácticos en diferentes puntos de la zona limítrofe

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Agentes de policía de Costa Rica y dos adultos frente a una casa de madera en zona rural con vegetación densa al fondo. Una patrulla policial estacionada cerca.
Agentes de la policía de Costa Rica conversan con adultos frente a una vivienda de madera con techo de zinc en una zona rural, con una patrulla estacionada cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de un nicaragüense en el cantón de Los Chiles, en el norte de Costa Rica, activó un operativo policial en la zona fronteriza con Nicaragua, según destacó el periódico 100% Noticias.

De acuerdo a la nota, el sospechoso, de 39 años y conocido como “Mexicano”, fue arrestado en el sector de Medio Queso tras una denuncia por abuso sexual contra una niña de 10 años, informaron las autoridades.

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El arresto ocurrió luego de que se emitiera una alerta y el hombre intentara evadir a la policía al esconderse en un área boscosa. La Fuerza Pública desplegó patrullas y unidades tácticas, y localizó al sospechoso en cuestión de horas, según el reporte oficial del caso.

De acuerdo con el informe preliminar, el detenido tenía cercanía con la familia de la víctima porque se hospedaba en la casa de los padres de la menor, también nicaragüenses. Esa relación de confianza, indicaron las autoridades, facilitó el acceso del acusado a la niña, detalló el reporte divulgado por 100% Noticias.

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Cómo fue el operativo en la zona de Medio Queso

La Fuerza Pública indicó que la búsqueda se organizó tras la recepción de la denuncia y que participaron la delegación policial de Los Chiles y equipos tácticos desplegados en el área.

La captura se concretó en Medio Queso, un punto próximo a la frontera, donde suelen registrarse desplazamientos frecuentes entre comunidades cercanas.

Un funcionario policial explicó a medios locales que “la operación fue posible” por el trabajo coordinado de los agentes y por el despliegue dispuesto tras la alerta, en una zona con cobertura boscosa que suele dificultar los rastreos.

Según la versión oficial, el sospechoso trató de escapar al internarse en una zona de vegetación, pero los equipos en tierra lograron ubicarlo y proceder a su detención.

Agentes de la Policía de Costa Rica con uniforme oscuro y chalecos, junto a patrullas blancas, caminan por un sendero en un bosque de densa vegetación.
Patrullas y agentes de la policía de Costa Rica recorren a pie un sendero boscoso en un operativo de vigilancia matutino, con vehículos estacionados cerca de la densa vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia y el vínculo con la familia de la víctima

La denuncia se originó cuando una adolescente de 14 años advirtió lo ocurrido y avisó a adultos responsables, lo que permitió notificar a la policía, de acuerdo con los datos difundidos por las autoridades.

Con esa información, los agentes activaron el dispositivo de búsqueda y cerraron el perímetro en sectores cercanos.

Las autoridades sostienen que el acusado se encontraba alojado en la vivienda familiar, un dato que forma parte de las primeras diligencias y que, según el reporte, explica cómo el hombre pudo acercarse a la menor sin levantar sospechas en un primer momento.

Primer plano de un hombre con esposas en la muñeca, siendo sujetado del brazo por un agente de policía con uniforme azul oscuro; una patrulla es visible al fondo.
Un agente de policía de Costa Rica, con uniforme azul oscuro, escolta a un sospechoso esposado, llevando su brazo hacia una patrulla policial visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situación judicial del detenido y avances de la investigación

La Fuerza Pública informó que el sospechoso quedó bajo custodia y fue puesto a disposición del Ministerio Público y de los organismos de investigación, que definirán la imputación y las medidas cautelares. La policía también difundió un video del traslado del detenido hacia celdas judiciales.

Las diligencias continúan mientras el Ministerio Público analiza pruebas y testimonios recabados durante el operativo, según indicaron fuentes oficiales.

En la zona fronteriza de Los Chiles, las autoridades insistieron en la importancia de denunciar de inmediato para acelerar la intervención policial en casos que involucran a menores.

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