Estos son los televisores donde Netflix dejará de funcionar en 2026

La medida de Netflix impacta a marcas como Samsung, LG, Sony y Panasonic con modelos antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de marzo de 2026, Netflix dejará de funcionar en su aplicación oficial para usuarios de televisores inteligentes y otros equipos fabricados antes de 2015. La medida afectará a millones de personas que emplean equipos antiguos en regiones como América Latina y España, donde son ampliamente utilizados. Se trata de un ajuste importante en el acceso a una de las principales plataformas de streaming a nivel global.

La principal razón de esta decisión es la optimización de recursos y la mejora en la experiencia de usuario, que incluyen calidad de imagen, sonido y mayor seguridad. Los modelos antiguos presentan limitaciones técnicas en hardware y software, lo que dificulta la integración de nuevas funciones y obliga a destinar recursos al soporte de sistemas obsoletos.

Esta tendencia se observa en toda la industria tecnológica, donde las empresas priorizan el soporte a equipos capaces de aprovechar plenamente las innovaciones de cada plataforma.

La decisión busca priorizar la calidad de imagen, sonido y seguridad en dispositivos modernos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Modelos de televisores afectados

La restricción afectará a televisores inteligentes fabricados antes de 2015 de marcas como Samsung, LG, Sony, Panasonic y a dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

En el caso de Samsung, estarán incluidos los modelos Smart TV EOS producidos en 2012, 2013, 2014 y 2015. Para Sony, las series Bravia W95, W85, X85, X9 y X9 perderán compatibilidad. Los aparatos afectados no pueden recibir actualizaciones de sistema operativo ni soportar los nuevos protocolos de transmisión requeridos por la aplicación.

Al intentar acceder, los usuarios recibirán mensajes tipo “Netflix ya no está disponible en este dispositivo”. En muchos casos tampoco podrán instalar ni actualizar la app, perdiendo el acceso a las nuevas funciones, herramientas de personalización y actualizaciones de seguridad. Esta situación puede aumentar la vulnerabilidad de los equipos frente a amenazas o fallos recientes.

Televisores sin actualizaciones ya no podrán instalar ni actualizar la app de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida no impacta a quienes usen computadoras, móviles, tablets o televisores producidos a partir de 2015. La plataforma seguirá funcionando normalmente en estos dispositivos certificados, siempre que reciban actualizaciones adecuadas de sistema operativo y cumplan los requisitos técnicos. Así, la decisión profundiza la política de centrarse en equipos modernos con mayor potencia y mejor protección.

Opciones para seguir viendo Netflix

Existen alternativas para seguir accediendo a Netflix sin reemplazar el televisor antiguo. Se pueden emplear dispositivos externos de transmisión por streaming, como Roku, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, que conectados mediante HDMI permiten instalar la aplicación.

También funcionan consolas de videojuegos o reproductores multimedia compatibles. Otra opción es usar una computadora o teléfono móvil y enviar el contenido al televisor a través de tecnologías como Chromecast u otras formas de transmisión de pantalla.

Alternativas como Roku, Fire TV Stick o Chromecast permiten seguir viendo Netflix en equipos antiguos. (Google)

En adelante, quienes deseen conservar el acceso directo a Netflix deberán contar con equipos compatibles que respondan a los estándares y exigencias técnicas vigentes de la empresa.