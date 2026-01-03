Tecno

Estos son los televisores donde Netflix dejará de funcionar en 2026

Netflix limitará el acceso a su aplicación en equipos antiguos a partir de marzo de 2026, impulsando la actualización tecnológica entre sus usuarios.

Guardar
La medida de Netflix impacta
La medida de Netflix impacta a marcas como Samsung, LG, Sony y Panasonic con modelos antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de marzo de 2026, Netflix dejará de funcionar en su aplicación oficial para usuarios de televisores inteligentes y otros equipos fabricados antes de 2015. La medida afectará a millones de personas que emplean equipos antiguos en regiones como América Latina y España, donde son ampliamente utilizados. Se trata de un ajuste importante en el acceso a una de las principales plataformas de streaming a nivel global.

La principal razón de esta decisión es la optimización de recursos y la mejora en la experiencia de usuario, que incluyen calidad de imagen, sonido y mayor seguridad. Los modelos antiguos presentan limitaciones técnicas en hardware y software, lo que dificulta la integración de nuevas funciones y obliga a destinar recursos al soporte de sistemas obsoletos.

Esta tendencia se observa en toda la industria tecnológica, donde las empresas priorizan el soporte a equipos capaces de aprovechar plenamente las innovaciones de cada plataforma.

La decisión busca priorizar la
La decisión busca priorizar la calidad de imagen, sonido y seguridad en dispositivos modernos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Modelos de televisores afectados

La restricción afectará a televisores inteligentes fabricados antes de 2015 de marcas como Samsung, LG, Sony, Panasonic y a dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

En el caso de Samsung, estarán incluidos los modelos Smart TV EOS producidos en 2012, 2013, 2014 y 2015. Para Sony, las series Bravia W95, W85, X85, X9 y X9 perderán compatibilidad. Los aparatos afectados no pueden recibir actualizaciones de sistema operativo ni soportar los nuevos protocolos de transmisión requeridos por la aplicación.

Al intentar acceder, los usuarios recibirán mensajes tipo “Netflix ya no está disponible en este dispositivo”. En muchos casos tampoco podrán instalar ni actualizar la app, perdiendo el acceso a las nuevas funciones, herramientas de personalización y actualizaciones de seguridad. Esta situación puede aumentar la vulnerabilidad de los equipos frente a amenazas o fallos recientes.

Televisores sin actualizaciones ya no
Televisores sin actualizaciones ya no podrán instalar ni actualizar la app de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida no impacta a quienes usen computadoras, móviles, tablets o televisores producidos a partir de 2015. La plataforma seguirá funcionando normalmente en estos dispositivos certificados, siempre que reciban actualizaciones adecuadas de sistema operativo y cumplan los requisitos técnicos. Así, la decisión profundiza la política de centrarse en equipos modernos con mayor potencia y mejor protección.

Opciones para seguir viendo Netflix

Existen alternativas para seguir accediendo a Netflix sin reemplazar el televisor antiguo. Se pueden emplear dispositivos externos de transmisión por streaming, como Roku, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, que conectados mediante HDMI permiten instalar la aplicación.

También funcionan consolas de videojuegos o reproductores multimedia compatibles. Otra opción es usar una computadora o teléfono móvil y enviar el contenido al televisor a través de tecnologías como Chromecast u otras formas de transmisión de pantalla.

Alternativas como Roku, Fire TV
Alternativas como Roku, Fire TV Stick o Chromecast permiten seguir viendo Netflix en equipos antiguos. (Google)

En adelante, quienes deseen conservar el acceso directo a Netflix deberán contar con equipos compatibles que respondan a los estándares y exigencias técnicas vigentes de la empresa.

Temas Relacionados

NetflixTelevisorSmart TVStreamingLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Qué ocurre si no activa el modo avión en su celular durante un vuelo

Las autoridades aeronáuticas siguen exigiendo el uso del modo avión para evitar que las redes móviles 3G, 4G o 5G afecten equipos clave como el radioaltímetro

Qué ocurre si no activa

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Top 10 animes para ver

Usar el teléfono como si fuera un BlackBerry aún es posible con estos dos nuevos dispositivos

Opciones innovadoras proponen recuperar el control y la eficiencia en dispositivos portátiles con productos enfocados en tareas profesionales

Usar el teléfono como si

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp si perdió el acceso: qué hacer y qué evitar

Una vez recuperado el perfil, se recomienda reforzar la seguridad activando la verificación en dos pasos

Cómo recuperar una cuenta de

Steam confirma su calendario de estrenos para enero de 2026: conoce la lista completa

Acción, rol, simulación y supervivencia conviven en los nuevos títulos que llegarán a Steam, reforzando la diversidad de experiencias dentro de la plataforma

Steam confirma su calendario de
DEPORTES
La particular decoración en una

La particular decoración en una pared de la casa de Lionel Messi que se viralizó tras una foto con una figura del fútbol argentino

Platense cerró a una de las figuras de la liga boliviana para disputar la Copa Libertadores

Argentina dio pelea, pero cayó ante Estados Unidos en la United Cup y debe esperar otros resultados para clasificar

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

TELESHOW
La intimidad del cumpleaños de

La intimidad del cumpleaños de Nacho Viale: “happy birthday”, un atardecer espectacular y baile hasta el amanecer

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué Enrique VIII terminó

Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental

Así están las calles de Caracas tras la detención del dictador Nicolás Maduro

Cómo reflejaron los medios del mundo el operativo de EEUU en Venezuela y la caída de Maduro

Bruce Willis cambió los millones para cumplir el sueño de actuar con una estrella de Hollywood: “Pasamos mucho tiempo riéndonos”

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico