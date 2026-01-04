El electrodoméstico que debes desenchufar en verano para evitar incendios

Uno de los electrodomésticos más peligrosos en esta época del año es la tostadora. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante el verano, las altas temperaturas y el uso intensivo de aparatos eléctricos en el hogar pueden aumentar considerablemente el riesgo de accidentes, especialmente incendios domésticos. Si bien muchos electrodomésticos son indispensables para la vida cotidiana, algunos pueden convertirse en una amenaza si no se utilizan o mantienen adecuadamente.

Desenchufar ciertos equipos cuando no están en uso es una medida sencilla y eficaz para reducir estos peligros y proteger tu hogar durante los meses más cálidos.

La tostadora: un riesgo subestimado para la seguridad en verano

Uno de los electrodomésticos más peligrosos en esta época del año es la tostadora. A menudo pasa desapercibida y suele permanecer conectada a la corriente incluso cuando no se utiliza. Sin embargo, este hábito puede resultar riesgoso, ya que la tostadora sigue recibiendo electricidad y, ante un cortocircuito, puede generar chispas capaces de iniciar un incendio.

La tostadora es un electrodoméstico diseñado para dorar rebanadas de pan mediante el uso de calor eléctrico. (Imagen ilustrativa Infobae)

El riesgo se incrementa por la acumulación de migas de pan en su interior, que pueden quemarse fácilmente, así como por la suciedad y el desgaste de los componentes causado por el sobrecalentamiento.

La ubicación de la tostadora también influye en el grado de peligro. Si se encuentra en espacios estrechos o cerca de cortinas y otros objetos inflamables, la propagación del fuego se vuelve más probable y difícil de controlar.

Para prevenir este tipo de incidentes, se recomienda desenchufar la tostadora después de cada uso, mantenerla limpia y ubicarla en un lugar ventilado y libre de obstáculos. Además, es fundamental revisar periódicamente el estado de los cables y evitar utilizarla en las horas de mayor calor.

La ubicación de la tostadora también influye en el grado de peligro. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otros electrodomésticos que generan calor y cómo prevenir accidentes

Además de la tostadora, existen otros aparatos que pueden representar riesgos similares durante el verano, como los microondas, cafeteras eléctricas y cargadores de móviles o portátiles.

Al igual que con la tostadora, la mejor manera de prevenir accidentes es desenchufarlos cuando no se están utilizando y asegurarse de que se encuentren en buen estado. Siguiendo estos sencillos consejos, es posible mantener la seguridad en el hogar y disfrutar del verano sin sobresaltos.

Electrodomésticos imprescindibles para el verano

El aire acondicionado se ha posicionado como la alternativa principal para mantener una temperatura agradable en hogares y oficinas durante el verano. Los modelos modernos cuentan con funciones inteligentes, temporizadores y modos de bajo consumo, lo que permite disfrutar de ambientes frescos sin un gasto energético excesivo.

El aire acondicionado permite regular la temperatura de un ambiente para mantenerlo fresco. (Foto: Imagen ilustrativa)

Además, muchas unidades pueden controlarse a distancia desde el teléfono móvil y ajustar la potencia en función del número de personas presentes. Para quienes buscan una opción más económica, los ventiladores —ya sean de pie, techo, torre o escritorio— ofrecen una solución práctica y de fácil instalación, destacándose por su bajo mantenimiento y eficiencia.

El refrigerador cobra especial importancia en los meses cálidos, ya que el calor acelera la descomposición de alimentos y productos lácteos. Los equipos más recientes incorporan tecnología para distribuir el frío de manera uniforme y evitar la formación de escarcha, facilitando su limpieza y garantizando una mejor conservación de los productos.

Muchos modelos permiten almacenar carnes, verduras y bebidas en compartimentos con controles de temperatura y humedad independientes, ayudando a prolongar la frescura de los alimentos y prevenir intoxicaciones.

La batidora de vaso facilita la preparación de cremas, salsas y postres. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, la batidora de vaso se convierte en un aliado indispensable para preparar recetas frescas y saludables. Este electrodoméstico permite elaborar rápidamente jugos, licuados, smoothies o sopas frías, utilizando frutas y verduras de temporada.

Los modelos de mayor potencia pueden triturar hielo y semillas, ampliando las posibilidades culinarias. Además, resulta muy útil para crear cremas, salsas y postres, adaptándose a las necesidades de toda la familia y promoviendo una alimentación variada y refrescante durante el verano.