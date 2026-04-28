Economía

“Vergüenza”: el duro reclamo de Esteban Bullrich contra una plataforma financiera y la respuesta del CEO global de la compañía

El ex senador, que padece ELA, se quejó por la falta de respuesta de Binance ante su reclamo. “La enfermedad se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero” dijo

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Binance es el principal exchange de criptomonedas a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Binance es el principal exchange de criptomonedas a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El ex senador nacional y ex ministro de Educación porteño Esteban Bullrich expresó su malestar por los problemas de accesibilidad en una plataforma financiera. El dirigente del PRO, quien padece ELA, dirigió sus críticas a Binance, el principal exchange de criptomonedas a nivel global, debido a la ausencia de respuestas de la empresa ante fallas en el sistema de identificación facial.

“La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero. Hace 5 meses, el Face ID de Binance dejó de reconocerme porque la enfermedad cambió mi rostro. Su respuesta: nada. Ninguna alternativa accesible para usuarios con discapacidades”, reclamó Bullrich a través de su cuenta de X.

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“Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional. Vergüenza para ti, Binance”, manifestó Bullrich. En su mensaje, escrito en inglés, arrobó a Changpeng Zhao y a Richard Teng, fundador y CEO de la plataforma global, respectivamente.

La respuesta del CEO de Binance también llegó a través de X. Desde su cuenta personal, Teng aseguró: “Esteban, vi tu publicación y quise responder personalmente. Lo siento, esto sucedió. Estoy comprometido a asegurarme de que cerremos esta brecha de accesibilidad para cada usuario que enfrente desafíos similares. Gracias por alzar la voz”.

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Captura de pantalla de un tuit de Esteban Bullrich. El texto dice que la ELA se está llevando su cuerpo y no debería llevarse también su dinero, denunciando a Binance
El exsenador Esteban Bullrich publica un tuit en el que denuncia a Binance por falta de alternativas accesibles después de que su Face ID dejara de funcionar debido a los cambios provocados por la ELA. (X)

Rápidamente, el ex funcionario recibió el apoyo de los usuarios, incluido Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá. A su vez, el economista Roberto Cachanosky, sostuvo: “Devuélvanle sus ahorros. Algún mecanismo de comunicación con el acreedor tiene que tener el sistema. Si ofrecen manejar el dinero de la gente, háganlo con seriedad”.

Incluso, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, detalló: “De acuerdo al artículo 8 bis de la Ley 24.240 y la Disposición 137/24 vamos a impulsar la actuación de oficio para que el proveedor encuadre la validación de identidad para cumplir con el trato equitativo y digno”.

Captura de pantalla de un tuit de Binance Argentina donde se disculpa con Esteban por un problema de accesibilidad y menciona que lo están escalando internamente
Binance Argentina publicó un tuit pidiendo disculpas (X)

En respuesta a Bullrich, la cuenta oficial de Binance indicó: “Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo. También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir. Gracias por alzar la voz y por exigirnos más”.

Fuentes de Binance señalaron a Infobae que están en contacto con Bullrich para solucionar su problema, aunque no dieron detalles acerca de si el mismo fue resuelto.

El mensaje de Esteban Bullrich antes de las elecciones
Bullrich: “La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero"

Binance es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo. Fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao (conocido como “CZ”), desde entonces se ha consolidado como un actor central en el ecosistema cripto global.

La plataforma implementa medidas de seguridad como autenticación de dos factores (2FA), que es donde ocurrió la falla identificada por Bullrich.

Cabe recordar que Bullrich fue diagnosticado con ELA en 2021. Desde entonces, se ha convertido en un referente en la lucha contra la enfermedad y en la concientización tanto a nivel público como en otros ámbitos.

La ELA es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta progresivamente a las neuronas motoras, produciendo parálisis de los músculos voluntarios, afectando la movilidad, el habla, la deglución y la respiración. La mayoría de los casos son esporádicos y la enfermedad no tiene cura conocida en la actualidad, por lo que el acompañamiento interdisciplinario es fundamental para los pacientes y sus familias.

Richard Teng, CEO de Binance. REUTERS/Hollie Adams
Richard Teng, CEO de Binance. REUTERS/Hollie Adams

Bullrich y su familia impulsan la Fundación Esteban Bullrich, que desde 2022 lleva adelante una tarea activa en el acompañamiento a personas con ELA y en la formación de médicos y enfermeros para el abordaje integral de la patología.

La Fundación ha realizado eventos para recaudar fondos y fomentar la innovación, como la gala solidaria en el Teatro Colón en 2025 (coincidiendo con el Día Internacional de la ELA), donde se detallaron los logros de la fundación: más de 700 familias acompañadas, más de 4.200 estudiantes y profesionales de la salud formados y una red de 34 organizaciones aliadas y 162 voluntarios.

Además, desarrollaron iniciativas como un registro nacional de personas con ELA y encuentros periódicos para el intercambio de experiencias y capacitaciones sobre cuidados y apoyo a pacientes y sus familias.

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