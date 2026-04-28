Por qué el videojuego Bohrdom fue retirado de Steam tras el atentado en la Casa Blanca

Valve retira Bohrdom de Steam tras el intento de atentado en la Casa Blanca vinculado a su creador - VALVE

Un intento de atentado en la Casa Blanca, durante la tradicional cena de corresponsales presidida por Donald Trump, ha tenido consecuencias inesperadas en la industria de los videojuegos. El responsable del ataque, Cole Tomas Allen, era también el desarrollador independiente detrás de Bohrdom, un pequeño juego que estaba disponible en Steam.

Tras el incidente, la plataforma de Valve retiró Bohrdom de la venta, lo que ha generado preguntas sobre la relación entre el caso policial y la repentina desaparición del título.

PUBLICIDAD

El atentado frustrado en Washington y la retirada de Bohrdom: el papel de las plataformas ante incidentes violentos - REUTERS

Qué pasó en la cena de corresponsales en la Casa Blanca

De acuerdo con las autoridades norteamericanas el sábado 25 de abril de 2026, Cole Tomas Allen intentó ingresar armado al evento en el Washington Hilton con la intención de atentar contra miembros federales. El ataque fue frustrado por el Servicio Secreto, aunque un agente resultó herido. El hecho generó alarma institucional y encendió alertas sobre la seguridad presidencial.

Tras el atentado, Bohrdom, el único videojuego firmado por Allen en Steam, ganó notoriedad: usuarios acudieron en masa a descargarlo y dejaron decenas de reseñas, muchas haciendo alusión irónica al ataque. En cuestión de horas, el juego pasó de ser un desconocido a convertirse en tema de conversación y objeto de controversia en la comunidad gamer.

PUBLICIDAD

¿De qué trata el juego Bohrdom y por qué fue retirado?

Bohrdom propone una mezcla de bullet hell, lucha asimétrica, carreras y pinball, donde los jugadores eligen entre ser un electrón o un núcleo atómico. Incluye pruebas contrarreloj, partidas locales y online, y todos los elementos cosméticos se obtienen a través de logros. El juego, aunque humilde y con una base de usuarios pequeña, se volvió viral por su asociación con el atacante.

El intento de ataque contra autoridades federales llevó a la viralización y posterior retiro del juego en Steam, reabriendo la discusión sobre el vínculo entre desarrolladores, plataformas y eventos criminales - crédito captura de pantalla Steam

Valve optó por retirar Bohrdom de Steam, aparentemente como medida preventiva para evitar polémicas y distanciarse del incidente. La decisión responde a la política de la empresa de no ofrecer espacio a proyectos o productos ligados a hechos criminales recientes, especialmente cuando existe la posibilidad de que la plataforma sea usada para celebrar o difundir mensajes relacionados con actos violentos.

PUBLICIDAD

Quién es el señalado responsable del atentado fallido contra Donald Trump

Cole Tomas Allen era un ingeniero y docente con formación en Caltech y la Universidad Estatal de California. Trabajaba como profesor de ciencias y era conocido por su carácter técnico y creativo.

Sin embargo, de acuerdo a la prensa norteamericana en los años previos al ataque mostró señales de radicalización, participando en protestas políticas y manifestando opiniones extremas. Allen mantenía un perfil en el sector indie de videojuegos, con Bohrdom como su único proyecto público.

PUBLICIDAD

Cole Tomas Allen, profesor y creativo indie, pasó de la docencia y la ingeniería a protagonizar un episodio que puso en entredicho la relación entre identidad digital y hechos delictivos - REUTERS

Minutos antes de cometer el atentado, Allen envió a sus familiares un manifiesto donde exponía sus motivaciones ideológicas y planeaba el ataque contra funcionarios del gobierno republicano estadounidense. Este documento fue clave para entender la premeditación y los objetivos del atacante.

La rápida asociación entre el hecho violento y el perfil de Allen como desarrollador llevó a una oleada de comentarios y bromas en la ficha de Bohrdom en Steam. El incremento de descargas y reseñas, lejos de ser por méritos del juego, respondía al interés morboso por el incidente.

PUBLICIDAD

Valve, al detectar la naturaleza de la atención recibida y ante el riesgo de que el videojuego se convirtiera en vehículo para discursos inapropiados, retiró Bohrdom de la tienda. La empresa no emitió un comunicado oficial, pero la medida busca evitar controversias y reafirmar su postura frente a casos de violencia real vinculados a su plataforma.

El caso Bohrdom evidencia cómo los acontecimientos del mundo real pueden impactar directa y rápidamente en la distribución y visibilidad de productos digitales. El episodio también reabre el debate sobre la responsabilidad ética de creadores y empresas tecnológicas frente a hechos de violencia y la relación, a menudo compleja, entre cultura digital y hechos de la vida real.

PUBLICIDAD