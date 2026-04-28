Así serán los robots que llevarán tu equipaje y te acompañarán en el aeropuerto

Robots humanoides de Unitree han sido incorporados por Japan Airlines para manipular equipaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si planeas viajar a Japón próximamente y pasas por el Aeropuerto Internacional de Tokio-Haneda, notarás la presencia de nuevos empleados en la pista: robots humanoides desarrollados por Unitree, que Japan Airlines ha incorporado para la manipulación de equipaje.

La iniciativa, realizada en colaboración con GMO Internet Group, comenzará en mayo de 2026 y se extenderá hasta 2028, con el objetivo de aliviar la carga física de los trabajadores humanos ante el aumento del turismo y la creciente escasez de personal, según The Guardian.

PUBLICIDAD

Haneda es uno de los aeropuertos más transitados del mundo, con más de 60 millones de pasajeros al año. Según estimaciones citadas por el medio británico, Japón necesitará más de 6,5 millones de trabajadores extranjeros en 2040 para alcanzar sus objetivos de crecimiento, dado que la fuerza laboral nacional sigue disminuyendo.

Estos robots comenzarán a operar en el aeropuerto internacional de Tokio-Haneda gracias a una iniciativa conjunta con GMO Internet Group. (Unitree)

Cuál será el papel de estos robots en el Aeropuerto Internacional de Tokio-Haneda

A partir de mayo de 2026, robots humanoides desarrollados por Unitree comenzarán a operar en el aeropuerto internacional de Tokio-Haneda como parte de una iniciativa conjunta entre Japan Airlines y GMO Internet Group.

PUBLICIDAD

Su función principal será la manipulación y traslado de equipaje y carga en la pista, apoyando a los empleados humanos que tradicionalmente realizan estas tareas.

Los robots están diseñados para mover maletas y mercancías entre los aviones y las áreas de carga, permitiendo que el proceso sea más eficiente y menos demandante físicamente para el personal.

PUBLICIDAD

Haneda figura entre los aeropuertos más transitados del mundo, con más de 60 millones de pasajeros anuales. Kyodo/via REUTERS

La introducción de esta tecnología busca aliviar la presión sobre los trabajadores ante el crecimiento constante del turismo y la escasez de mano de obra en Japón.

Según Japan Airlines, el uso de robots permitirá optimizar los recursos humanos y garantizar operaciones más sostenibles en uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Las tareas críticas, como la supervisión de la seguridad, seguirán siendo responsabilidad exclusiva del personal humano.

PUBLICIDAD

Otros aeropuertos con robots

Otros aeropuertos también han incorporado robots en sus operaciones. Un ejemplo destacado es el Aeropuerto Internacional de Incheon, en Seúl, donde el robot Airstar actúa como asistente de navegación automatizado. Este dispositivo emplea conducción autónoma, reconocimiento de voz e inteligencia artificial.

Otros aeropuertos también utilizan robots; en el Aeropuerto Internacional de Incheon en Seúl, el robot Airstar funciona como asistente de navegación automatizado. REUTERS/Kim Hong-Ji

Si el usuario indica su número de vuelo, Airstar lo guía al mostrador correspondiente e incluso puede acompañarlo si lo solicita. Además, brinda información sobre artículos prohibidos en el equipaje de mano, localización de tiendas libres de impuestos e indicaciones para llegar a la puerta de embarque.

PUBLICIDAD

El robot dispone de una cámara para tomar fotos que pueden enviarse por correo electrónico o SMS.

En la misma terminal, el robot portero de equipaje opera en la zona libre de impuestos donde se escanean las tarjetas de embarque. Puede seguir a los pasajeros o adelantarse para guiarlos según sus necesidades.

PUBLICIDAD

Por su parte, el robot Air Ride es un vehículo autónomo que transporta a pasajeros mayores o con discapacidad hasta sus puertas de embarque con solo tocar una pantalla. Este servicio también está disponible en la zona libre de impuestos.

En el aeropuerto Changi de Singapur se utilizan robots limpiadores Avidbots Neo para mejorar la eficiencia del personal y reducir los costos operativos. (Changi Airport Group)

En el aeropuerto Changi de Singapur, se desplegaran robots limpiadores de suelos Avidbots Neo para aumentar la productividad del personal y reducir costos.

PUBLICIDAD

Avidbots Neo es un robot especializado en limpieza, equipado con tecnología avanzada de navegación, sensores y software, además de un diseño robusto y fácil de mantener. Este sistema autónomo permite que el personal se concentre en otras tareas, mientras el robot cubre grandes superficies.

El equipo cuenta con el respaldo de una aplicación web que ofrece informes en tiempo real e históricos, y es suministrado por Globotix, distribuidor de Avidbots en Singapur. Esto facilita el análisis de las operaciones de limpieza para una mejor toma de decisiones por parte de los equipos de operaciones y limpieza.

PUBLICIDAD