6 electrodomésticos que no pueden faltar en casa durante el verano

Durante el verano, algunos electrodomésticos resultan clave para garantizar comodidad, frescura y bienestar en el hogar frente a las altas temperaturas y la humedad

Los electrodomésticos adecuados pueden transformar
Los electrodomésticos adecuados pueden transformar la experiencia en casa durante los meses más calurosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano suele traer consigo jornadas extensas de calor, humedad elevada y una mayor demanda de confort en el hogar. En este contexto, la elección de los electrodomésticos adecuados puede marcar la diferencia para atravesar la temporada de manera más agradable y segura.

Existen seis dispositivos que se vuelven esenciales por su capacidad para mejorar la calidad de vida, facilitar tareas cotidianas y contribuir a mantener un ambiente saludable durante los meses más cálidos.

Aire acondicionado o ventilador

El aire acondicionado se consolida como la opción preferida para climatizar ambientes en viviendas y oficinas. Los equipos actuales cuentan con funciones inteligentes, temporizadores programables y modos de ahorro energético, lo que ayuda a reducir el consumo eléctrico sin resignar frescura.

El aire acondicionado y el
El aire acondicionado y el ventilador son aliados para mantener ambientes frescos y confortables en verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, algunos modelos permiten controlar la temperatura desde el teléfono móvil y adaptar la intensidad según la cantidad de personas en la habitación. Para quienes buscan soluciones más accesibles, los ventiladores siguen siendo una alternativa eficaz y económica.

Existen opciones de pie, de techo, de torre y de escritorio que se adaptan a distintos espacios y preferencias. Su fácil instalación y bajo mantenimiento los convierten en una elección recurrente para quienes priorizan la practicidad y el ahorro.

Refrigerador: conservación y seguridad alimentaria

El refrigerador adquiere un papel central durante el verano, ya que el calor favorece la descomposición rápida de alimentos frescos y productos lácteos. Los electrodomésticos de nueva generación incorporan tecnologías que optimizan la distribución del frío y evitan la formación de escarcha, lo que facilita el mantenimiento y mejora la conservación. Algunos modelos ofrecen compartimentos independientes para carnes, verduras y bebidas, regulando la temperatura y la humedad de forma personalizada.

Esta versatilidad permite almacenar mayor cantidad de productos y prolongar su vida útil, disminuyendo el desperdicio de alimentos y contribuyendo a la economía doméstica. Un buen refrigerador es fundamental para preparar comidas seguras, evitar intoxicaciones y disfrutar de bebidas frías durante los días de mayor temperatura.

El refrigerador ayuda a conservar
El refrigerador ayuda a conservar alimentos en buen estado y a reducir el desperdicio en días calurosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Batidora de vaso: bebidas y recetas frescas

La batidora de vaso se vuelve indispensable para quienes desean variar su dieta con preparaciones frescas y saludables. Con este electrodoméstico es posible elaborar jugos naturales, licuados, smoothies, frappés y sopas frías en pocos minutos, aprovechando la amplia variedad de frutas y verduras de temporada.

Los modelos más avanzados permiten triturar hielo, semillas y alimentos congelados, ampliando las posibilidades de recetas. Su uso no se limita a las bebidas, ya que también resulta útil para preparar cremas, salsas y postres, adaptándose a las necesidades de toda la familia. Una batidora facilita el acceso a opciones nutritivas, refrescantes y fáciles de preparar, ideales para el verano.

Barbacoa eléctrica: cocina al aire libre sin humo

La barbacoa eléctrica representa una alternativa limpia y práctica para disfrutar de comidas al aire libre, tanto en jardines como en balcones o terrazas pequeñas. A diferencia de las parrillas tradicionales, no produce humo ni requiere combustibles como carbón o leña, lo que la hace compatible con normativas urbanas y comunidades de vecinos.

Sus superficies antiadherentes y controles de temperatura permiten cocinar carnes, pescados, verduras y brochetas con resultados homogéneos y menos residuos. Además, muchas barbacoas eléctricas son portátiles y fáciles de limpiar, lo que incentiva su uso frecuente en reuniones familiares, celebraciones o simplemente para disfrutar de una comida distinta sin salir de casa.

La barbacoa eléctrica facilita la
La barbacoa eléctrica facilita la cocina al aire libre sin humo, ideal para terrazas y balcones urbanos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Purificador de aire: bienestar en espacios cerrados

El purificador de aire gana protagonismo durante el verano, especialmente en ciudades con alta densidad de tránsito, polvo o polen. Estos dispositivos incorporan filtros de alta eficiencia que capturan partículas microscópicas, eliminan olores y reducen la presencia de bacterias o virus en el aire.

Su funcionamiento silencioso y la posibilidad de ajustar la velocidad de filtrado los convierten en una opción adecuada para dormitorios, salas de estar y ambientes donde se busca mejorar la calidad del aire. En hogares con niños, personas mayores o personas alérgicas, un purificador contribuye al bienestar general y disminuye molestias asociadas a la mala ventilación o la contaminación externa.

Deshumificador: control de la humedad

El deshumificador cumple una función clave en regiones donde la humedad ambiental tiende a aumentar en verano, generando incomodidad y favoreciendo la aparición de moho, ácaros y malos olores. Este aparato extrae el exceso de vapor de agua en el ambiente, regulando el nivel de humedad y ayudando a mantener una atmósfera más saludable.

Los modelos actuales incluyen sensores automáticos, controles digitales y depósitos de fácil vaciado, lo que simplifica su uso diario. Un deshumificador protege la estructura de la vivienda, los muebles, la ropa y los libros, previniendo daños y evitando la proliferación de microorganismos que pueden afectar la salud respiratoria.

