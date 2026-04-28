Tecno

Así podrás cifrar tus copias de seguridad de WhatsApp y escoger entre Google Drive o la nube de la app

La nueva función refuerza la privacidad con autenticación biométrica y ofrece hasta 2 GB de almacenamiento gratuito en la nube de WhatsApp

Guardar
Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
WhatsApp permitirá cifrar copias de seguridad con passkeys y elegir entre Google Drive o su propia nube - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp está introduciendo una función clave para quienes buscan mayor seguridad y flexibilidad en el resguardo de sus chats: la posibilidad de cifrar copias de seguridad con passkeys y elegir entre Google Drive o la nube de WhatsApp como destino para sus respaldos.

Esta actualización responde a la creciente preocupación por la privacidad y a las limitaciones de almacenamiento en servicios tradicionales, permitiendo a los usuarios mayor control sobre sus datos.

PUBLICIDAD

El despliegue de estas opciones es relevante porque facilita la protección de las copias de seguridad con métodos biométricos y autenticación basada en el dispositivo, haciendo mucho más difícil el acceso no autorizado. Además, al ofrecer una nube propia, WhatsApp busca reducir la dependencia de Google Drive y mejorar la gestión del espacio disponible.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Más seguridad y flexibilidad: WhatsApp introduce cifrado avanzado y nuevas opciones para respaldar tus chats - (Meta)

Passkeys y cifrado avanzado para tus copias de seguridad

En la versión beta de WhatsApp para Android, se ha incorporado la opción de cifrar las copias de seguridad mediante passkeys. Este método sustituye las contraseñas tradicionales por una clave de acceso segura almacenada en el gestor de contraseñas del usuario, sincronizable entre dispositivos de confianza y compatible con biometría (huella o reconocimiento facial). Así, el acceso a las copias de seguridad queda protegido con una autenticación robusta y fácil de usar.

PUBLICIDAD

Si prefieres no usar passkeys, WhatsApp también permite el cifrado mediante una contraseña o una clave de 64 dígitos. En todos los casos, el cifrado de extremo a extremo será obligatorio para las copias almacenadas en la nube de WhatsApp, garantizando que solo tú puedas acceder a tus datos.

Más opciones de almacenamiento y menos dependencia

Hasta ahora, los usuarios de Android solo podían respaldar sus chats en Google Drive, compartiendo espacio con otras apps y corriendo el riesgo de alcanzar rápidamente el límite gratuito. WhatsApp planea ofrecer una alternativa: su propia nube, que permitirá guardar copias de seguridad cifradas con hasta 2 GB gratuitos. Para quienes necesiten más espacio, la plataforma estudia lanzar un plan de 50 GB a un costo accesible.

Esta flexibilidad permitirá a los usuarios elegir el proveedor que mejor se ajuste a sus necesidades y evitar problemas de espacio en Google Drive, iCloud u otros servicios de terceros.

WhatsApp lanza almacenamiento cifrado y flexible para copias de seguridad: adiós a la saturación en Google Drive - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp lanza almacenamiento cifrado y flexible para copias de seguridad: adiós a la saturación en Google Drive - REUTERS/Dado Ruvic

Cómo funcionará la elección de almacenamiento

En próximas actualizaciones, se podrá seleccionar el destino de las copias de seguridad desde la configuración de WhatsApp. Al optar por la nube de la app, el cifrado será obligatorio y se podrá elegir entre passkey, contraseña o clave de cifrado. La función se encuentra en fase de pruebas y será habilitada de forma gradual para determinados usuarios beta antes de su lanzamiento global.

Ventajas del nuevo sistema

  • Seguridad reforzada: el cifrado de extremo a extremo y la autenticación con passkeys ofrecen una protección más sólida frente a accesos no autorizados.
  • Control sobre el almacenamiento: elegir entre Google Drive y la nube de WhatsApp permite optimizar el uso del espacio y evitar saturaciones.
  • Gestión centralizada: la opción de nube propia facilita la administración de copias de seguridad sin depender de servicios externos.

Qué debes tener en cuenta

  • Las funciones están en desarrollo y pueden cambiar antes del lanzamiento oficial.
  • El almacenamiento gratuito de WhatsApp será limitado (2 GB) y, para necesidades mayores, se prevé un plan de pago.
  • La función estará disponible primero para beta testers antes de llegar al público general.

La posibilidad de cifrar y elegir el destino de las copias de seguridad representa un avance en la protección de datos personales y en la autonomía del usuario sobre su información. WhatsApp busca con estas novedades adaptarse a las demandas de privacidad y flexibilidad, ofreciendo soluciones más seguras y adaptadas a las necesidades de quienes usan la plataforma en su día a día. Estar atento a las actualizaciones será clave para aprovechar estas mejoras en cuanto estén disponibles.

Temas Relacionados

WhatsAppCopias de seguridadGoogle DriveNubeAppTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La extensión de Google Chrome que bloquea la pantalla con un gato para obligar al usuario a descansar

Esta herramienta limita el tiempo en redes sociales y plataformas, ofreciendo una solución para quienes buscan reducir la exposición frente al monitor y cuidar su salud

La extensión de Google Chrome que bloquea la pantalla con un gato para obligar al usuario a descansar

El papel higiénico ya no es necesario en 2026: esta solución tecnológica es la nueva tendencia en los baños

Los inodoros inteligentes nacieron en Asía, pero su acceso en todo el mundo ya es más sencillo

El papel higiénico ya no es necesario en 2026: esta solución tecnológica es la nueva tendencia en los baños

Por qué el videojuego Bohrdom fue retirado de Steam tras el atentado en la Casa Blanca

La plataforma de Valve tomó la decisión tras la oleada de reseñas y descargas motivadas por el caso policial

Por qué el videojuego Bohrdom fue retirado de Steam tras el atentado en la Casa Blanca

Así serán los robots que llevarán tu equipaje y te acompañarán en el aeropuerto

En el Aeropuerto Internacional de Tokio-Haneda usarán robots para aliviar la carga física de los trabajadores humanos

Así serán los robots que llevarán tu equipaje y te acompañarán en el aeropuerto

Gran Turismo 7 agrega el Twingo de Shakira y más vehículos de interés en nueva actualización

El videojuego añadió otros modelos como el Porsche 911 Turbo S Leichtbau y Yangwang U9 ’24

Gran Turismo 7 agrega el Twingo de Shakira y más vehículos de interés en nueva actualización
DEPORTES
El encuentro de Neymar con dos figuras del fútbol argentino y la sorpresa que recibió en su visita a La Bombonera

El encuentro de Neymar con dos figuras del fútbol argentino y la sorpresa que recibió en su visita a La Bombonera

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

La increíble jugada que se pareció al gol de Di María en la final del Mundial de Qatar, pero que tuvo un otro desenlace

Quiénes son los dos jugadores de Boca Juniors con chances de jugar el Mundial 2026 junto a Leandro Paredes

Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters 1000 de Madrid tras perder frente a Arthur Fils

TELESHOW
El emotivo encuentro de toda la familia Simeone por el cumpleaños del Cholo: “Tu mejor regalo”

El emotivo encuentro de toda la familia Simeone por el cumpleaños del Cholo: “Tu mejor regalo”

Murió a los 31 años Lucas Herrera, músico de Hechizo Tropical, luego de dar un show en Mar del Plata

La reacción de Allegra Cubero al mensaje de Mica Viciconte por su espectacular fiesta de 15

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de la playa en la primavera turca: selfies y mates junto al mar

Cuánto midió Gran Hermano con el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y la eliminación de Brian Sarmiento

INFOBAE AMÉRICA

Robo de armamento militar estaba destinado a grupos delictivos relacionados a la minería ilegal

Robo de armamento militar estaba destinado a grupos delictivos relacionados a la minería ilegal

Aranceles y dólar fuerte: quién gana y quién pierde en el mercado inmobiliario en México

Honduras plantea en México y España fortalecer protección juvenil

El Salvador inaugura curso internacional antipandillas con delegaciones de seis países

Guatemala: Las autoridades reportan cortes viales en Suchitepéquez y Jutiapa por manifestaciones de grupos de exautodefensa