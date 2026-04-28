Así podrás cifrar tus copias de seguridad de WhatsApp y escoger entre Google Drive o la nube de la app

WhatsApp permitirá cifrar copias de seguridad con passkeys y elegir entre Google Drive o su propia nube - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp está introduciendo una función clave para quienes buscan mayor seguridad y flexibilidad en el resguardo de sus chats: la posibilidad de cifrar copias de seguridad con passkeys y elegir entre Google Drive o la nube de WhatsApp como destino para sus respaldos.

Esta actualización responde a la creciente preocupación por la privacidad y a las limitaciones de almacenamiento en servicios tradicionales, permitiendo a los usuarios mayor control sobre sus datos.

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El despliegue de estas opciones es relevante porque facilita la protección de las copias de seguridad con métodos biométricos y autenticación basada en el dispositivo, haciendo mucho más difícil el acceso no autorizado. Además, al ofrecer una nube propia, WhatsApp busca reducir la dependencia de Google Drive y mejorar la gestión del espacio disponible.

Más seguridad y flexibilidad: WhatsApp introduce cifrado avanzado y nuevas opciones para respaldar tus chats - (Meta)

Passkeys y cifrado avanzado para tus copias de seguridad

En la versión beta de WhatsApp para Android, se ha incorporado la opción de cifrar las copias de seguridad mediante passkeys. Este método sustituye las contraseñas tradicionales por una clave de acceso segura almacenada en el gestor de contraseñas del usuario, sincronizable entre dispositivos de confianza y compatible con biometría (huella o reconocimiento facial). Así, el acceso a las copias de seguridad queda protegido con una autenticación robusta y fácil de usar.

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Si prefieres no usar passkeys, WhatsApp también permite el cifrado mediante una contraseña o una clave de 64 dígitos. En todos los casos, el cifrado de extremo a extremo será obligatorio para las copias almacenadas en la nube de WhatsApp, garantizando que solo tú puedas acceder a tus datos.

Más opciones de almacenamiento y menos dependencia

Hasta ahora, los usuarios de Android solo podían respaldar sus chats en Google Drive, compartiendo espacio con otras apps y corriendo el riesgo de alcanzar rápidamente el límite gratuito. WhatsApp planea ofrecer una alternativa: su propia nube, que permitirá guardar copias de seguridad cifradas con hasta 2 GB gratuitos. Para quienes necesiten más espacio, la plataforma estudia lanzar un plan de 50 GB a un costo accesible.

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Esta flexibilidad permitirá a los usuarios elegir el proveedor que mejor se ajuste a sus necesidades y evitar problemas de espacio en Google Drive, iCloud u otros servicios de terceros.

WhatsApp lanza almacenamiento cifrado y flexible para copias de seguridad: adiós a la saturación en Google Drive - REUTERS/Dado Ruvic

Cómo funcionará la elección de almacenamiento

En próximas actualizaciones, se podrá seleccionar el destino de las copias de seguridad desde la configuración de WhatsApp. Al optar por la nube de la app, el cifrado será obligatorio y se podrá elegir entre passkey, contraseña o clave de cifrado. La función se encuentra en fase de pruebas y será habilitada de forma gradual para determinados usuarios beta antes de su lanzamiento global.

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Ventajas del nuevo sistema

Seguridad reforzada: el cifrado de extremo a extremo y la autenticación con passkeys ofrecen una protección más sólida frente a accesos no autorizados.

Control sobre el almacenamiento: elegir entre Google Drive y la nube de WhatsApp permite optimizar el uso del espacio y evitar saturaciones.

Gestión centralizada: la opción de nube propia facilita la administración de copias de seguridad sin depender de servicios externos.

Qué debes tener en cuenta

Las funciones están en desarrollo y pueden cambiar antes del lanzamiento oficial.

El almacenamiento gratuito de WhatsApp será limitado (2 GB) y, para necesidades mayores, se prevé un plan de pago.

La función estará disponible primero para beta testers antes de llegar al público general.

La posibilidad de cifrar y elegir el destino de las copias de seguridad representa un avance en la protección de datos personales y en la autonomía del usuario sobre su información. WhatsApp busca con estas novedades adaptarse a las demandas de privacidad y flexibilidad, ofreciendo soluciones más seguras y adaptadas a las necesidades de quienes usan la plataforma en su día a día. Estar atento a las actualizaciones será clave para aprovechar estas mejoras en cuanto estén disponibles.