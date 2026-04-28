La extensión de Google Chrome que bloquea la pantalla con un gato para obligar al usuario a descansar

Una persona está sentada frente a su laptop, donde la pantalla muestra la imagen de un gato naranja obeso recostado, con un temporizador en superposición, mientras trabaja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para usuarios de Google Chrome, existe una extensión que combina humor y ternura, orientada a reducir el tiempo en pantalla de los usuarios a través de un bloqueo donde aparece la imagen de un gato en toda la pantalla del computador.

El mecanismo resulta tan sencillo como efectivo: al superar un límite de tiempo determinado en redes sociales o plataformas de contenido, el usuario ve interrumpida la actividad en su navegador por la aparición de un felino animado que cubre todo el contenido.

PUBLICIDAD

Esta propuesta, dirigida a quienes buscan reducir el exceso de tiempo en pantalla, se diferencia de las notificaciones tradicionales. Mientras muchas alertas pueden ignorarse, la barrera visual que impone el gato deja sin alternativas.

Cómo opera la extensión del gato en Google Chrome

El sistema registra el tiempo activo en redes sociales y despliega un gato gigante cuando se alcanza el límite establecido por el usuario. (Foto: Google Chrome)

El funcionamiento de la extensión responde a una lógica clara: registra el tiempo activo en pestañas de redes sociales y, una vez alcanzado el límite preestablecido, despliega la imagen de un gato que bloquea la pantalla.

PUBLICIDAD

Durante ese período, el usuario no puede continuar navegando hasta que transcurra el descanso definido en la configuración. Según el reporte de los desarrolladores, “solo cuenta el tiempo cuando la pestaña de redes sociales está activa” y el temporizador se reinicia si se cambia a otra pestaña o aplicación.

Cuando termina la pausa, la cuenta atrás comienza nuevamente, permitiendo retomar la navegación. El sistema es gratuito, no incluye anuncios y utiliza los permisos de acceso únicamente para superponer la imagen del gato, sin recopilar ni transmitir datos externos.

PUBLICIDAD

Es una herramienta que puede ser útil para reducir el uso prolongado de dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las redes sociales y servicios compatibles se encuentran X, Instagram, TikTok y YouTube. El diseño apunta a replicar la experiencia de un gato real que se interpone en el trabajo de su dueño, con la intención de facilitar un corte efectivo en la rutina digital.

A quiénes está dirigida esta extensión de Google Chrome

La extensión fue concebida para un público amplio, pero sobre todo para quienes sienten que han perdido el control sobre el tiempo que destinan a las redes sociales.

PUBLICIDAD

Los desarrolladores destacan situaciones comunes: abrir plataformas de manera automática, descubrir que ha pasado una hora sin darse cuenta y enfrentar la dificultad de poner límites solo con fuerza de voluntad.

En este contexto, la extensión actúa como un recurso externo para proponer pausas obligatorias, tal como lo describe el mensaje promocional: “Lo que necesitas no es más fuerza de voluntad, es un gato que se abre paso a la fuerza en tu pantalla”.

PUBLICIDAD

Esta herramienta solo está disponible en la versión de escritorio de Google Chrome. (Foto: Europa Press)

A diferencia de lo que suele creerse, no se trata de una aplicación para celulares sino de una extensión específica para Google Chrome. Esto implica que su funcionamiento se limita al espacio web y no está disponible en tiendas oficiales en teléfonos inteligentes.

Qué beneficios tiene reducir el tiempo frente a pantallas de dispositivos

Diversos estudios y organismos de salud, como la Clínica Mayo, señalan que reducir el tiempo frente a las pantallas produce beneficios físicos, mentales y sociales.

PUBLICIDAD

Entre los más destacados se encuentra la mejora en la salud física, porque la exposición prolongada a dispositivos está asociada con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, así que liberar tiempo de ocio digital facilita incorporar actividad física y favorece un mejor descanso nocturno.

Adoptar pausas obligatorias al usar dispositivos puede mejorar la salud física, favorecer el descanso y potenciar la creatividad y las relaciones interpersonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, limitar el uso de pantallas incentiva el desarrollo de actividades recreativas y creativas fuera del espacio digital, lo que contribuye a la exploración y el aprendizaje, tanto en niños como en adultos.

PUBLICIDAD

Establecer conexiones sociales más sólidas es otro efecto positivo, porque disminuye la distracción y mejora la calidad del tiempo compartido con familiares y amigos.

La Clínica Mayo remarca que “menos tiempo frente a las pantallas puede resultar en mejores habilidades sociales presenciales”, así como en una mayor capacidad para reconocer emociones y señales no verbales.

PUBLICIDAD