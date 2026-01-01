Cinco electrodomésticos que consumen más energía incluso cuando solo están conectados

El consumo vampiro es responsable de una parte del gasto eléctrico, aunque los equipos estén apagados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Electrodomésticos como el televisor, el computador de escritorio y los cargadores de celular consumen energía aunque estén apagados, siempre que permanezcan conectados a la corriente. Este fenómeno, conocido como consumo vampiro, representa una parte inadvertida del uso eléctrico en los hogares y puede aumentar el valor final de la factura de luz.

Identificar qué aparatos generan este gasto y cómo reducirlo resulta fundamental para optimizar el ahorro energético en la vida cotidiana.

El consumo vampiro corresponde a la electricidad que ciertos aparatos eléctricos utilizan mientras están conectados al tomacorriente y en modo de espera, aunque no estén en funcionamiento. El término alude a la idea de que estos equipos “chupan” energía aun después de apagarlos con el botón habitual, siempre que sigan conectados a la red.

Si bien el gasto individual puede parecer bajo, la suma diaria y anual de cada dispositivo conectado genera un impacto considerable tanto en la economía doméstica como en el ambiente. Por su perfil discreto, este consumo suele pasar inadvertido, pero representa una carga silenciosa y persistente para los hogares.

Televisor

Los televisores conectados a la corriente siguen usando energía por la función de espera. (Imágen Ilustrativa Infobae)

El televisor suele permanecer enchufado y listo para recibir la señal del control remoto. Esta condición provoca un consumo continuo de energía, aunque el aparato esté apagado. La función de espera, que facilita el encendido inmediato, explica este gasto silencioso.

Computador de escritorio

El computador de escritorio es otro caso frecuente de consumo vampiro. Incluso apagado, puede consumir hasta 2,84 vatios en estado de espera. Mantenerlo conectado sin uso prolonga un gasto que, acumulado durante días y semanas, impacta en la factura eléctrica.

Cargador de celular

Los cargadores de celular mantienen un consumo residual estimado de 0,26 vatios cuando quedan enchufados sin carga activa. Esta cantidad puede crecer si se dejan conectados durante largas horas, convirtiéndose en una fuente constante de gasto eléctrico.

Los cargadores de celular generan un gasto constante al dejarse conectados sin uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipo de sonido

Un equipo de sonido doméstico consume alrededor de 8,3 vatios mientras sigue conectado, aunque no se utilice. La función de espera y la presencia de relojes o luces piloto explican este consumo que pasa desapercibido, pero se suma al total mensual.

Microondas

El microondas puede gastar más de 3 vatios solo por estar enchufado, sin importar si está en uso. El reloj digital y los sistemas de control mantienen el flujo de energía, lo que convierte a este electrodoméstico en un generador constante de consumo vampiro.

Consejos para ahorrar energía en casa

Reducir el consumo vampiro no requiere adquirir nuevos dispositivos ni modificar la funcionalidad habitual de los equipos. Desenchufar electrodomésticos y cargadores cuando no se utilizan elimina el gasto residual de manera efectiva. El uso de regletas con interruptor permite cortar la corriente a varios aparatos a la vez, ofreciendo una alternativa sencilla para controlar el consumo fantasma. Adoptar el hábito de emplear regletas aumenta el potencial de ahorro energético y facilita el control del gasto eléctrico.

Desconectar aparatos y usar regletas con interruptor ayuda a reducir el consumo fantasma en casa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los hogares pueden implementar estrategias adicionales para mejorar la eficiencia energética. Mejorar el aislamiento en puertas y ventanas, utilizar cortinas gruesas o cristales dobles ayuda a mantener la temperatura interior y disminuye la necesidad de calefacción o aire acondicionado.

Reemplazar bombillas tradicionales por lámparas LED, aprovechar la luz natural y elegir superficies en tonos claros reduce la necesidad de iluminación artificial y genera ahorros. Optar por electrodomésticos con buena calificación energética, mantenerlos en condiciones adecuadas y elegir programas eco minimiza el consumo.

Regular la temperatura, ventilar brevemente y adaptar la vestimenta según la estación también contribuye a un uso moderado de los sistemas de climatización. Realizar un mantenimiento adecuado de calderas y equipos garantiza un funcionamiento eficiente y prolonga la vida útil de los dispositivos.

La integración diaria de pequeñas acciones, como desconectar aparatos innecesarios o mejorar el aislamiento en casa, fortalece el compromiso con la economía doméstica y el entorno. Estos hábitos sencillos se reflejan en un menor gasto en la factura eléctrica y en un impacto positivo sobre el ambiente.