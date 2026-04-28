Filantropía en crisis: cómo cambió el compromiso de las élites argentinas

El debate sobre la función social de la riqueza en Argentina pone en foco el rol de las élites en el desarrollo nacional

El debate sobre la función social de la riqueza en la Argentina abre interrogantes claves sobre el presente y el futuro del desarrollo nacional. En una nueva columna para Infobae en Vivo A las Nueve, María Migliore analizó los modelos históricos y actuales de filantropía en el país y el mundo.

El trabajo voluntario en apoyo a instituciones dedicadas a mejorar las condiciones de vida de las personas constituye un acto filantrópico, siempre que no exista una motivación económica. Se consideran filantrópicas tanto las donaciones a individuos, comunidades u organizaciones humanitarias, como las acciones directas para asistir a otros, ya sea de forma personal o mediante organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.

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“En Argentina estamos muy acostumbrados a hablar de los pobres. Pero es un país donde hablamos poco sobre la élite dirigente, sobre los ricos, cuál es su rol, cuál su función”, reflexionó Migliore. En ese sentido subrayó aportes de grandes fortunas globales.

“Desde Rockefeller, que era un empresario multimillonario en Estados Unidos en 1840, donó toda su fortuna para fundar hospitales y universidades. Lo mismo se puede pensar en John Hopkins”, señaló. Aterrizando en el país, mencionó el caso del Hospital Durand: “Había un médico, que nació en Salta pero vivió casi toda su vida en Buenos Aires, que dejó en su testamento toda su fortuna para construir ese hospital. Hospital que al día de hoy sigue operando”, contó.

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Filantropía, prestigio y transformación social

Migliore sostuvo que en el país se resquebrajan “esta idea de que dar es prestigioso y que vos tenés una responsabilidad para con la sociedad”. A diferencia de Estados Unidos, donde la estructura de incentivos y el registro de donaciones es más claro, “en Argentina es muy difícil encontrar datos de filantropía porque no está nada sistematizado”.

El prestigio vinculado a las donaciones y el compromiso social mostró una transformación en el empresariado argentino actual (Captura de video)

En este sentido subrayó el valor simbólico de la filantropía: “Había algo de que dar era prestigioso. Si dabas, tu nombre aparecía en la placa de una universidad o de un hospital”, contó y agregó: “No sé si vieron en Argentina el caso de cómo empieza la Universidad Di Tella, de la familia Di Tella, poniendo un montón de plata, que después muchas personas del sector privado se sumaron, y así se fue armando”.

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Cambio de paradigma en el empresariado argentino

Consultada sobre el presente del empresariado, Migliore afirmó: “Hoy se construye un prestigio de otras maneras. Primero, prima mucho más la idea del mérito individual y no hay tanta conciencia, en el discurso empresarial, de ‘yo me hice gracias a la sociedad o a la universidad’”.

La filantropía histórica en Argentina incluyó donaciones clave como la del Hospital Durand, que aún opera gracias al legado de un médico salteño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo Migliore señaló la aparición de un empresario global, menos atado al territorio: “Antes hacías tu fábrica, tu gente, tu todo. Hoy eso opera con mucho menos territorialización y hay menor apego al lugar”, reflexionó.

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