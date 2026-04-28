Guatemala

Guatemala: Las autoridades reportan cortes viales en Suchitepéquez y Jutiapa por manifestaciones de grupos de exautodefensa

Los representantes de asociaciones de expatrulleros y sus viudas mantienen acciones de presión en distintos puntos, con interrupciones en el paso y notificaciones oficiales sobre la continuidad del movimiento hasta una respuesta del Congreso

Guardar

Un grupo de personas se reúne en Cocales, Suchitepéquez, cerca de un autobús escolar modificado. El vehículo exhibe una pancarta azul y roja con las palabras "APOYO Y LUCHA" en letras grandes. Parte de otro texto, "EXTRABALLERO CIVIL", es visible debajo de la frase principal. Esta secuencia documenta una manifestación en la localidad. Crédito InfoGt_Noticias

Esta mañana del martes 28 de abril de 2026, expatrulleros de Autodefensa Civil, viudas y asociaciones de veteranos militares mantienen movilizaciones en algunos departamentos de Guatemala para exigir la aprobación legislativa de tres iniciativas de ley. La protesta, de carácter indefinido según un comunicado, busca presionar al Congreso ante la falta de respuesta a las demandas históricas de este sector, al momento se ven afectaos puntos clave como Cocales, Suchitepéquez y Quezada, Jutiapa.

Entre los datos más recientes, la Dirección de Protección Vial (Provial) confirmó ya dos bloqueos activos: en Cocales, Suchitepéquez y en Quezada, Jutiapa, mientras mantienen el monitoreo de otras áreas. De acuerdo con el jefe de comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, no se han registrado bloqueos ni presencia de manifestantes en la Ciudad de Guatemala, y el tránsito fluye con normalidad, según informó a medios locales.

PUBLICIDAD

La protesta se extiende a nivel nacional, con bloqueos en rutas estratégicas de al menos 13 departamentos

El pliego de peticiones de los manifestantes reclama la aprobación de las iniciativas de ley 6416, 6570 y 6630, presentadas ante el Congreso por estos sectores. El movimiento está coordinado por organizaciones que agrupan a expatrulleros de Autodefensa Civil y sus viudas, quienes notificaron a las autoridades que la protesta comenzó a las 6:00 y continuará hasta que el Congreso se pronuncie sobre sus demandas. Esto figura en un comunicado sellado el 24 de abril por la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, dirigido al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC).

El documento, difundido en redes sociales y verificado por medios nacionales, detalla el alcance territorial de la protesta: Petén, Izabal, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz, Chiquimula, Jutiapa, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango han sido identificados como escenarios de movilización y bloqueos potenciales, con puntos específicos de concentración como el área del aeropuerto y Machaquilá en Petén; La Ruidosa en Izabal; La Fragua y Río Hondo en Zacapa; El Rancho y Sanarate en El Progreso; el cruce de San Julián en Cobán; el cruce San Esteban o Ipala en Chiquimula; y el kilómetro 100 Aldea El Caulote en Jutiapa.

PUBLICIDAD

Este video documenta una manifestación de veteranos militares en Cocales, Suchitepéquez. Se observa un grupo de personas en la vía pública, cerca de establecimientos con logotipos de Pepsi. El tráfico vehicular incluye camionetas, camiones y un autobús que circulan por la carretera. Algunos participantes en la multitud sostienen banderas blancas. La secuencia de imágenes corresponde a la cobertura de un evento público en la zona. Crédito InfoGT_Noticias

En el departamento de Suchitepéquez, los bloqueos afectan Cocales, el cruce de Tiquizate, la circunvalación de San Antonio Suchitepéquez, el triángulo de Mazatenango y Cuyotenango. Por su parte, Retalhuleu enfrenta restricciones en el puente El Sarco o Castillo Armas, Quetzaltenango en el cruce Las Victorias, y en San Marcos y Huehuetenango se reportan afectaciones en las áreas de La Virgen, el monumento a San Antonio y El Boquerón.

Una grabación circulada en plataformas digitales muestra la organización de personas con pancartas; una de ellas identifica su procedencia como Patulul y lleva el mensaje: “Apoyo y lucha. Expatrullero civil, viudas. Patulul”.

El comunicado de los manifestantes menciona: “El artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho a la reunión pacífica y la manifestación pública sin armas”. También solicita a las autoridades adoptar “las consideraciones necesarias” para resguardar la integridad de quienes participan en la protesta y de la ciudadanía afectada.

De acuerdo con el registro más reciente, la Dirección de Protección Vial (Provial) ha confirmado al menos dos bloqueos activos esta mañana, ubicados en Cocales, Suchitepéquez y en Quezada, Jutiapa.

Estas movilizaciones adquieren dimensión nacional debido a la coordinación simultánea en varios departamentos y la afectación directa sobre ejes clave de la red vial.

La consecuencia inmediata es la alteración del tránsito y la activación de dispositivos preventivos por parte de la Policía Nacional Civil y autoridades locales.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo Arévalomanifestaciones de veteranos militares

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevas pruebas revelan la cadena de mando en crímenes de la MS-13 durante juicio a 486 cabecillas en El Salvador

La presentación de peritajes y testimonios ha permitido reconstruir el control ejercido por la dirigencia histórica de la pandilla sobre los delitos cometidos en la última década, incluyendo extorsión, homicidios y otros ilícitos

Nuevas pruebas revelan la cadena de mando en crímenes de la MS-13 durante juicio a 486 cabecillas en El Salvador

Consumo de cannabis incrementa de forma sostenida en Costa Rica

Investigación de la UNED considera que la criminalización centrada en usuarios no ha logrado contener el acceso a la marihuana, mientras las cifras muestran un aumento progresivo en el uso y decomisos principalmente por pequeñas cantidades

Consumo de cannabis incrementa de forma sostenida en Costa Rica

Acción Ciudadana alerta que la ciberseguridad en Guatemala enfrenta una crisis profunda tras recientes ataques informáticos masivos

Una reciente evaluación de la coyuntura digital muestra cómo la protección de datos y la privacidad en el país se ven comprometidas debido a la ausencia de organismos especializados y a la incapacidad de coordinar acciones frente a las amenazas informáticas

Acción Ciudadana alerta que la ciberseguridad en Guatemala enfrenta una crisis profunda tras recientes ataques informáticos masivos

Interpol alerta sobre la desaparición de más de 780 menores en Centroamérica

El portal de Interpol revela que más de setecientos ochenta niños y adolescentes están desaparecidos en la región centroamericana, con Guatemala y Honduras encabezando la preocupante estadística, según datos oficiales actualizados

Interpol alerta sobre la desaparición de más de 780 menores en Centroamérica

El camino a la corona de diamante: El Salvador inicia la búsqueda de su representante para Miss Universo 2026

La cuenta regresiva ha comenzado: Miss Universo El Salvador abre la convocatoria para seleccionar a la sucesora de Giulia Zanoni, quien representará al país en el escenario internacional en noviembre próximo durante la edición aniversario en Puerto Rico

El camino a la corona de diamante: El Salvador inicia la búsqueda de su representante para Miss Universo 2026

TECNO

El efecto Tim Cook en Apple: esto vale hoy una inversión de 10.000 dólares hecha el día que asumió el mando

El efecto Tim Cook en Apple: esto vale hoy una inversión de 10.000 dólares hecha el día que asumió el mando

Su objetivo era corregir un problema en su Mac y terminó creando Adobe Photoshop sin querer

Así podrás cifrar tus copias de seguridad de WhatsApp y escoger entre Google Drive o la nube de la app

La extensión de Google Chrome que bloquea la pantalla con un gato para obligar al usuario a descansar

El papel higiénico ya no es necesario en 2026: esta solución tecnológica es la nueva tendencia en los baños

ENTRETENIMIENTO

Lisa Kudrow recordó el trato brutal que recibió de los guionistas de ‘Friends’: “¿Es que la zorra no sabe leer?”

Lisa Kudrow recordó el trato brutal que recibió de los guionistas de ‘Friends’: “¿Es que la zorra no sabe leer?”

Nathan Chasing Horse, actor de ‘Danza con lobos’, fue condenado a cadena perpetua por agresiones sexuales contra mujeres y niñas

Acusado de planear atentado en concierto de Taylor Swift se declara culpable en Austria

La magia detrás de Taylor Swift: cómo la famosa cantante escribe sus canciones

“Barrabrava” pone fecha a su segunda temporada y suma grandes figuras al elenco para una guerra total

MUNDO

Trump aseguró que Irán le pididó la reapertura del estrecho de Ormuz debido a que está en “estado de colapso”

Trump aseguró que Irán le pididó la reapertura del estrecho de Ormuz debido a que está en “estado de colapso”

La costumbre japonesa de limpiar los estadios tras los partidos: un gesto de respeto y comunidad

Las aguas profundas cálidas avanzan hacia la Antártida y ponen en riesgo las plataformas de hielo

El Reino Unido lidera el ranking europeo de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral

El periodista Andrzej Poczobut fue liberado tras un intercambio de prisioneros entre Bielorrusia y Polonia