Guatemala: Las autoridades reportan cortes viales en Suchitepéquez y Jutiapa por manifestaciones de grupos de exautodefensa

Un grupo de personas se reúne en Cocales, Suchitepéquez, cerca de un autobús escolar modificado. El vehículo exhibe una pancarta azul y roja con las palabras "APOYO Y LUCHA" en letras grandes. Parte de otro texto, "EXTRABALLERO CIVIL", es visible debajo de la frase principal. Esta secuencia documenta una manifestación en la localidad. Crédito InfoGt_Noticias

Esta mañana del martes 28 de abril de 2026, expatrulleros de Autodefensa Civil, viudas y asociaciones de veteranos militares mantienen movilizaciones en algunos departamentos de Guatemala para exigir la aprobación legislativa de tres iniciativas de ley. La protesta, de carácter indefinido según un comunicado, busca presionar al Congreso ante la falta de respuesta a las demandas históricas de este sector, al momento se ven afectaos puntos clave como Cocales, Suchitepéquez y Quezada, Jutiapa.

Entre los datos más recientes, la Dirección de Protección Vial (Provial) confirmó ya dos bloqueos activos: en Cocales, Suchitepéquez y en Quezada, Jutiapa, mientras mantienen el monitoreo de otras áreas. De acuerdo con el jefe de comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, no se han registrado bloqueos ni presencia de manifestantes en la Ciudad de Guatemala, y el tránsito fluye con normalidad, según informó a medios locales.

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La protesta se extiende a nivel nacional, con bloqueos en rutas estratégicas de al menos 13 departamentos

El pliego de peticiones de los manifestantes reclama la aprobación de las iniciativas de ley 6416, 6570 y 6630, presentadas ante el Congreso por estos sectores. El movimiento está coordinado por organizaciones que agrupan a expatrulleros de Autodefensa Civil y sus viudas, quienes notificaron a las autoridades que la protesta comenzó a las 6:00 y continuará hasta que el Congreso se pronuncie sobre sus demandas. Esto figura en un comunicado sellado el 24 de abril por la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, dirigido al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC).

El documento, difundido en redes sociales y verificado por medios nacionales, detalla el alcance territorial de la protesta: Petén, Izabal, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz, Chiquimula, Jutiapa, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango han sido identificados como escenarios de movilización y bloqueos potenciales, con puntos específicos de concentración como el área del aeropuerto y Machaquilá en Petén; La Ruidosa en Izabal; La Fragua y Río Hondo en Zacapa; El Rancho y Sanarate en El Progreso; el cruce de San Julián en Cobán; el cruce San Esteban o Ipala en Chiquimula; y el kilómetro 100 Aldea El Caulote en Jutiapa.

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Este video documenta una manifestación de veteranos militares en Cocales, Suchitepéquez. Se observa un grupo de personas en la vía pública, cerca de establecimientos con logotipos de Pepsi. El tráfico vehicular incluye camionetas, camiones y un autobús que circulan por la carretera. Algunos participantes en la multitud sostienen banderas blancas. La secuencia de imágenes corresponde a la cobertura de un evento público en la zona. Crédito InfoGT_Noticias

En el departamento de Suchitepéquez, los bloqueos afectan Cocales, el cruce de Tiquizate, la circunvalación de San Antonio Suchitepéquez, el triángulo de Mazatenango y Cuyotenango. Por su parte, Retalhuleu enfrenta restricciones en el puente El Sarco o Castillo Armas, Quetzaltenango en el cruce Las Victorias, y en San Marcos y Huehuetenango se reportan afectaciones en las áreas de La Virgen, el monumento a San Antonio y El Boquerón.

Una grabación circulada en plataformas digitales muestra la organización de personas con pancartas; una de ellas identifica su procedencia como Patulul y lleva el mensaje: “Apoyo y lucha. Expatrullero civil, viudas. Patulul”.

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El comunicado de los manifestantes menciona: “El artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho a la reunión pacífica y la manifestación pública sin armas”. También solicita a las autoridades adoptar “las consideraciones necesarias” para resguardar la integridad de quienes participan en la protesta y de la ciudadanía afectada.

De acuerdo con el registro más reciente, la Dirección de Protección Vial (Provial) ha confirmado al menos dos bloqueos activos esta mañana, ubicados en Cocales, Suchitepéquez y en Quezada, Jutiapa.

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Estas movilizaciones adquieren dimensión nacional debido a la coordinación simultánea en varios departamentos y la afectación directa sobre ejes clave de la red vial.

La consecuencia inmediata es la alteración del tránsito y la activación de dispositivos preventivos por parte de la Policía Nacional Civil y autoridades locales.

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