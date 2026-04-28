Nuevas pruebas revelan la cadena de mando en crímenes de la MS-13 durante juicio a 486 cabecillas en El Salvador

El juicio contra 486 cabecillas de la MS-13 revela la planificación y autorización directa de crímenes por parte de la ranfla histórica. (Foto: FGR)

Nuevos detalles han salido a la luz durante el juicio contra 486 cabecillas de la MS-13, que se desarrolla en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Las pruebas presentadas habrían revelado la manera en que la ranfla histórica de la pandilla autorizaba cada crimen cometido en los últimos diez años.

Los peritajes realizados a celulares incautados han permitido reconstruir el mecanismo de control dentro de la organización. De acuerdo con uno de los testigos de la División élite contra el Crimen Organizado, ningún delito se ejecutaba sin la autorización de los 22 líderes históricos. Esta cadena de mando abarcaba desde asesinatos y desapariciones hasta extorsiones, violaciones y feminicidios, siempre bajo la supervisión de los máximos dirigentes, quienes operaban desde diferentes penales o, en algunos casos, seguían activos en las calles, según información del Ministerio Público.

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La investigación detalla cómo los pandilleros identificaban a las víctimas mediante fotografías, que luego subían a grupos de comunicación internos. Era en estos espacios donde la ranfla tomaba decisiones y autorizaba directamente los delitos, empleando a los llamados corredores de programa para ejecutar las órdenes.

Los celulares incautados a la MS-13 habrían permitido reconstruir la cadena de mando que autorizaba asesinatos, desapariciones y extorsiones en El Salvador. (Foto: FGR)

Uno de los hechos abordados en el juicio es el asesinato ordenado por la ranfla contra un miembro del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES) el 3 de noviembre de 2016. La víctima fue interceptada y atacada por pandilleros armados durante su licencia en un balneario de la hacienda San Cayetano, en el cantón Cutumay Camones.

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El proceso también expuso el crimen cometido el 16 de noviembre de ese mismo año en San Juan Los Planes, Quezaltepeque, La Libertad. Se trató del homicidio de un subinspector de la División Central de Investigaciones (DIN) de la Policía Nacional Civil y su hijo, quienes fueron atacados cuando salían de su vivienda.

Otro episodio presentado en la audiencia corresponde al asesinato de un agente policial el 17 de octubre de 2017 en La Libertad. Según el relato, el ataque ocurrió mientras el agente circulaba en motocicleta cerca de una escuela del caserío La Reforma, finca El Espino.

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Veintidós líderes históricos de la MS-13 serían los que controlaban cada delito desde penales o en libertad, según pruebas de la Fiscalía salvadoreña. (Foto: FGR)

Al analizar los dispositivos móviles, los peritos hallaron pruebas de otros delitos cometidos por la estructura. Entre ellos, el caso de un joven atado a un árbol y golpeado con un bate, el abuso sexual de una mujer y un video que documenta la decapitación de un hombre miembro de la pandilla Barrio 18.

Durante el juicio se confirmó que las víctimas enterradas en cementerios clandestinos lo fueron por órdenes directas de la ranfla, con el propósito de evitar la exposición de las zonas donde operaban. La sesión entró en receso y continuará el martes 28 de abril, momento en el que se esperan nuevas revelaciones sobre el funcionamiento interno y la responsabilidad de los máximos líderes de la MS-13.

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Principales cabecillas identificados por la Fiscalía

Entre los principales líderes procesados por ordenar múltiples crímenes graves, se encuentran:

Borromeo Enrique Henríquez Solorzano , alias diablito de Hollywood

, alias diablito de Hollywood Carlos Alberto Valdez Herrera , alias kid de santos de criminal gánster

, alias kid de santos de criminal gánster Carlos Tiberio Ramírez Valladares , alias snayder o tibi de Pasadena

, alias snayder o tibi de Pasadena César Antonio López Larios , alias greñas de stoner u oso

, alias greñas de stoner u oso Dany Fredy Ramos Mejía , alias cisco de teclas

, alias cisco de teclas Eduardo Erazo Nolasco , alias colocho o mustage de wester

, alias colocho o mustage de wester Fernando Flores Cubas , alias cola o colo de wester

, alias cola o colo de wester Efraín Cortez , alias tigre, chivo o el viejo de park view

, alias tigre, chivo o el viejo de park view Helmer Canales Rivera , alias croock de Hollywood

, alias croock de Hollywood José Luis Mendoza , alias viejo pavas de seven eleven

, alias viejo pavas de seven eleven Julio César Melgar Hernández , alias power de teclas

, alias power de teclas Leonel Alexander González Leonardo , alias necio de san cocos

, alias necio de san cocos Mario Ernesto Avelar Franco , alias diabólico, alias diablo o neto cabra de quezaltecos

, alias diabólico, alias diablo o neto cabra de quezaltecos Rigoberto Ely Martínez Mendoza , alias tun tun

, alias tun tun Fredy Iván Jandres Parada , alias lacky o laky de parview o blacky

, alias lacky o laky de parview o blacky Hugo Armando Hernández Quinteros , alias flaco de francis

, alias flaco de francis Rubén Antonio Rosa , alias chivo de centrales

, alias chivo de centrales Jorge Alberto Eduardo Chacón , alias cokio koki de leedwards

, alias cokio koki de leedwards Carlos Geovany Coreas Mendoza

Oscar Leonel Jovel Martínez , alias sapo o ministerio de Zaragoza

, alias sapo o ministerio de Zaragoza Edson Zachary Eufemia Escobar, alias speedy, spiry o spyry de park view locos

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