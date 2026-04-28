Honduras plantea en México y España fortalecer protección juvenil

Protección infantil y participación juvenil, prioridades de Honduras en reuniones regionales

En Honduras, los desafíos de la infancia y la juventud suelen medirse en cifras de deserción escolar, migración y violencia. Retos que hoy se trasladan al viejo continente y permiten desarrollar la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, en donde 22 países debaten políticas y compromisos. Honduras esta presente con el objetivo de discutir soluciones que marquen la diferencia en la protección de derechos

Ada Mejía, ministra de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, busca colocar la problematica hondureña en la agenda fortaleciendo sus políticas internas con compromisos regionales. Entre los principales temas de discusión está la inclusión de la participación juvenil en las políticas públicas y el fomento de iniciativas que impulsen la movilidad, el intercambio y la integración entre los países de Iberoamérica.

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Las deliberaciones se desarrollan frente a retos complejos. Informes de organismos internacionales y de la sociedad civil advierten que la niñez hondureña enfrenta altos niveles de violencia, pobreza y desplazamiento forzado. Factores como la migración irregular, la desintegración familiar y la falta de acceso a servicios básicos afectan directamente a este sector.

Protección a la niñez

Simultáneamente y que nos trae de vuelta en la región es la reunión que tiene lugar en México donde el director ejecutivo de la red COIPRODEN, Wilmer Vásquez, participa en un diálogo multiactor con una delegación de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, así como otros representantes de México, Guatemala y El Salvador el fin es similar consolidar la coordinación entre los sistemas de protección infantil, especialmente ante los contextos de movilidad humana.

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Un eje central del encuentro fue la propuesta de un mecanismo de protección transnacional para ofrecer una respuesta conjunta a la situación de niños y adolescentes migrantes. La iniciativa, impulsada por REDIM, Redia, Ciprodeni y COIPRODEN en coordinación con los Estados, busca atender de manera más eficiente la migración infantil no acompañada y los riesgos de vulneración de derechos en las rutas migratorias.

Delegación de Honduras destaca retos de niñez y juventud ante líderes iberoamericanos

Tanto el espacio iberoamericano en España como el regional en México reflejan la urgencia de articular políticas globales y locales. Mientras en Europa se debaten lineamientos generales para la juventud, en Centroamérica se enfrentan problemáticas inmediatas como la violencia, la migración y la protección integral de la infancia.

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Estos encuentros funcionan también como antesala a la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, donde se espera que los compromisos asumidos se concreten en acciones verificables. Para Honduras, el desafío es lograr que esos acuerdos internacionales se traduzcan en resultados tangibles para la población más joven.

La dimensión del reto se ilustra con los datos más recientes: según el monitoreo de la Red COIPRODEN, Honduras cerró 2024 con 619 muertes violentas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ). En 2025, la misma red reportó 519 muertes violentas, de las cuales 102 corresponden a niñas y niños de 0 a 17 años.

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Una infografía detalla las 1,138 muertes violentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Honduras entre 2024 y 2025, con 619 casos en 2024 y 519 en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Políticas de protección

El enfoque coordinado de organizaciones de la región, como REDIM, Redia, Ciprodeni y COIPRODEN, apuesta por pasar del diagnóstico a la acción mediante la coordinación transnacional, rutas de atención y la exigencia de responsabilidades a los Estados.

Los organismos de protección de la niñez advierten que la persistencia de estos patrones de violencia no solo afecta el desarrollo inmediato de la infancia, sino que también tiene efectos a largo plazo en educación, salud mental y oportunidades de inserción social.

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En ese contexto, expertos y organizaciones recalcan que los acuerdos internacionales deben traducirse en políticas públicas sostenidas, con presupuesto, mecanismos de seguimiento y coordinación efectiva entre instituciones, para evitar que las cifras de violencia sigan reproduciéndose año tras año.