El Salvador inaugura curso internacional antipandillas con delegaciones de seis países

Este video documenta la inauguración de un curso antipandillas en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) en San Salvador. La sala de conferencias alberga a participantes de Belice, Costa Rica, México, Panamá, Perú y El Salvador. Un orador se dirige a los presentes desde un podio, mientras banderas nacionales de la región y un mapa con El Salvador resaltado se exhiben en una pantalla grande. El evento corresponde a una capacitación colaborativa enfocada en la lucha contra el crimen organizado./ (Video de ILEA San Salvador)

El Salvador inauguró el segundo curso internacional antipandillas en la sede de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA San Salvador), con la participación de delegaciones de Belice, Costa Rica, México, Panamá, Perú y el país anfitrión.

El evento, que se desarrolla esta semana en El Salvador, fue organizado por la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El objetivo es fortalecer la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado y las pandillas transnacionales, un fenómeno que afecta a toda Centroamérica.

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Durante la ceremonia de apertura, Jay Bergman, director en funciones de ILEA San Salvador, destacó la relevancia del programa. “Este curso abordará aspectos clave relacionados con el fenómeno de las pandillas, una amenaza compleja que afecta a nuestra región y que está estrechamente vinculada a diversas formas de crimen organizado”, dijo.

“En mi opinión propia, todos ustedes son sumamente afortunados de haber sido seleccionados para este curso. No ha habido ningún país en la historia moderna de la lucha contra delincuencia en las Américas que haya logrado tanto éxito contra las pandillas como El Salvador. Por lo tanto, sus instructores de este curso antipandillas, hoy en día, son los mejores expertos del mundo”, destacó Bergman.

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El Salvador es referente internacional por sus resultados en la lucha contra pandillas, según directivos de la ILEA y expertos invitados./ (ILEA San Salvador)

Asimismo, enfatizó la importancia del trabajo presencial y la creación de lazos de confianza entre los participantes. Según el directivo de ILEA, la interacción directa fomenta redes profesionales que se convierten en herramientas fundamentales para combatir la criminalidad transnacional. Desde su perspectiva, el intercambio de experiencias y la construcción de relaciones sólidas entre oficiales de distintos países potencian la efectividad de las estrategias regionales.

Por parte de la Policía Nacional Civil, José Santos Montes, representante de los instructores, subrayó la responsabilidad de los formadores en transmitir conocimientos estructurales, organizativos y funcionales sobre la operación de las pandillas.

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“El Salvador sufrió o sufrimos un embate frontal de las pandillas y de las organizaciones criminales, a las cuales llegamos al punto de conocerles tanto que ahora sabemos cómo caminan, cómo hablan, cómo identificarlos por medio de un tatuaje, por medio de una prenda de vestir. Y todo eso es lo que ustedes, en esta semana, van a llevarse de parte de nosotros para que al llegar a sus países puedan compartir la experiencia sobre cómo lo hizo El Salvador, cuándo lo empezó a hacer y por qué fue necesario hacerlo”, afirmó Montes.

El curso contempla sesiones teóricas y prácticas sobre el funcionamiento interno de las principales organizaciones criminales, técnicas de identificación de miembros, perfiles delictivos y métodos para la desarticulación de estructuras. Los contenidos están basados en la experiencia salvadoreña, considerada referente internacional tras los resultados obtenidos en los últimos años.

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El contexto salvadoreño: cifras y debate sobre las detenciones

Los detenidos identificados como pandilleros son enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador./ (REUTERS/Jose Cabezas)

El desarrollo del curso ocurre en un momento en que El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que ha sido prorrogado en decenas de ocasiones desde marzo de 2022, tras una ola de violencia atribuida a las pandillas. Según cifras oficiales recogidas por El País y Human Rights Watch, hasta marzo de 2026, más de 91,600 personas han sido arrestadas bajo acusaciones de pertenencia o colaboración con pandillas. Esta política ha convertido a El Salvador en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con aproximadamente el 2% de la población adulta privada de libertad.

Las autoridades, encabezadas por el presidente Nayib Bukele, sostienen que la ofensiva ha permitido debilitar a estructuras como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, con una reducción significativa de homicidios y extorsiones.

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En este contexto, el curso antipandillas adquiere relevancia regional para países que enfrentan desafíos similares. Representantes de Belice, Costa Rica, México, Panamá y Perú tendrán la oportunidad de analizar el modelo salvadoreño, conocer de primera mano las estrategias implementadas y evaluar su posible adaptación a otras realidades nacionales.

La inauguración oficial concluyó con el anuncio de que las actividades formativas se desarrollarán a lo largo de la semana en las instalaciones de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) en San Salvador. Las jornadas buscarán fortalecer la cooperación institucional y fomentar el intercambio técnico entre las agencias de seguridad y justicia participantes.

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