Qué celulares Android serán compatibles con WhatsApp en 2026

Lista de celulares que serán compatibles con WhatsApp en 2026. (WhatsApp)

WhatsApp anunció que a partir de 2026 seguirá siendo compatible únicamente con teléfonos Android que cuenten con Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, una decisión que dejará fuera a millones de dispositivos antiguos que ya no pueden actualizar su sistema operativo.

La medida, que también impacta a usuarios de iPhone con versiones anteriores a iOS 15.1, busca reforzar la seguridad, el rendimiento y la estabilidad de la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.

En el caso de Android, el cambio significa que cualquier celular que no pueda ejecutar Android 5.0 o superior dejará de ser compatible con WhatsApp, impidiendo el envío y la recepción de mensajes, llamadas y archivos.

Celulares que cuenten con Android 5 en adelante mantendrán sin complicaciones WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Desde la compañía explican que mantener soporte para sistemas operativos obsoletos limita la implementación de nuevas funciones y expone a los usuarios a vulnerabilidades de seguridad que ya no reciben parches oficiales.

Qué versiones de Android seguirán funcionando

A partir de 2026, WhatsApp funcionará en todos los celulares Android que tengan Android 5.0 (Lollipop) o una versión posterior instalada. Esto incluye una amplia variedad de modelos lanzados en los últimos años y también algunos equipos más antiguos que, pese a su edad, lograron actualizar su sistema operativo.

Para los usuarios, verificar la compatibilidad es un proceso sencillo. Basta con ingresar a Ajustes, luego a Acerca del teléfono, y revisar el apartado Versión de Android. Si el número es 5.0 o superior, el dispositivo seguirá siendo compatible con WhatsApp en 2026. Si es inferior, la app dejará de funcionar.

WhatsApp hizo oficial que los celulares con Android 5 en adelante tendrán la aplicación de mensajería sin complicaciones. (WhatsApp)

Los celulares que quedarán fuera

Entre los modelos Android que perderán soporte se encuentran varios equipos que marcaron una época, pero que hoy ya no reciben actualizaciones oficiales. En la lista figuran, por ejemplo, el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy Note 2 y Galaxy Ace 4, dispositivos lanzados entre 2012 y 2014.

También se verán afectados modelos de LG, como la línea Optimus L3 II, L5 y L7, además de equipos de Huawei como el Ascend Mate y el Ascend G740.

Otros fabricantes también aparecen en el recorte, como Sony, con el Xperia M, HTC, con modelos como el Desire 500, y Motorola, especialmente el Moto G de primera generación, que fue uno de los teléfonos más populares de su época en América Latina.

En la práctica, se trata de celulares que ya no pueden actualizarse más allá de Android 4.4 o versiones anteriores, lo que los deja fuera del nuevo estándar mínimo que exige WhatsApp.

Existen decenas de dispositivos que quedarán sin WhatsApp por tener un sistema operativo muy antiguo. (Shutterstock)

Por qué WhatsApp deja de dar soporte

Desde el punto de vista técnico, los sistemas operativos antiguos presentan limitaciones importantes. No solo carecen de funciones necesarias para ejecutar nuevas herramientas de la app, sino que también representan un riesgo en términos de protección de datos.

Android 5.0 introdujo mejoras clave en cifrado, gestión de permisos y seguridad general, aspectos fundamentales para una aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo.

Además, mantener compatibilidad con versiones muy antiguas implica destinar recursos de desarrollo a plataformas que ya no cuentan con soporte oficial de Google, lo que retrasa mejoras para la mayoría de los usuarios.

Los celulares Android que tengan su sistema operativo en la versión 5 podrán seguir gozando de WhatsApp.

Qué deben hacer los usuarios afectados

WhatsApp recomienda a quienes tengan teléfonos que quedarán fuera de compatibilidad realizar una copia de seguridad de sus chats antes de que finalice 2025. En Android, esta copia se puede guardar en Google Drive, lo que permitirá restaurar conversaciones, fotos y videos en un nuevo dispositivo compatible.

Para quienes no puedan actualizar su sistema operativo, la única alternativa para seguir usando la aplicación será cambiar de celular por uno que cumpla con los requisitos mínimos. Hoy en día, incluso modelos de gama baja y media incluyen versiones de Android muy superiores a las exigidas para 2026.