WhatsApp advierte cómo detectar si alguien ingresó a tu cuenta sin permiso

Ciberdelincuentes usan ingeniería social para apropiarse de cuenta de WhatsApp. (Imagen ilustrativa)

Un descuido mínimo con el teléfono desbloqueado puede ser suficiente para que un tercero acceda a una cuenta de WhatsApp y lea conversaciones en tiempo real sin que el usuario lo note.

Especialistas en ciberseguridad advierten que el principal riesgo no está en fallas del cifrado de extremo a extremo, sino en el acceso físico al dispositivo y en el uso indebido de la función de vinculación con otros equipos, como WhatsApp Web o la versión de escritorio.

Este método, cada vez más común, no requiere técnicas avanzadas de hackeo ni la instalación de software malicioso. Basta con que alguien tenga el celular desbloqueado durante unos segundos para escanear un código QR y clonar la sesión en una computadora o navegador.

WhatsApp te da la opción de ver dónde se encuentra tu cuenta conectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ese momento, el intruso puede monitorear mensajes, archivos y conversaciones de forma silenciosa, sin generar alertas evidentes en el teléfono principal.

WhatsApp, propiedad de Meta, permite desde hace tiempo el uso multidispositivo, una función pensada para facilitar el acceso desde varios equipos. Sin embargo, mal utilizada, puede convertirse en una puerta de entrada para el espionaje digital. El problema se agrava porque este tipo de acceso no siempre produce notificaciones claras, lo que dificulta que la víctima detecte rápidamente la intrusión.

Uno de los primeros indicios de una posible vulneración es la actividad inusual en la cuenta. Mensajes que aparecen como leídos sin haber sido abiertos, retrasos en las notificaciones, un consumo elevado de batería o un calentamiento anormal del dispositivo pueden ser señales de que WhatsApp está sincronizando datos con otro equipo no autorizado. También pueden aparecer chats archivados o cambios en la organización de las conversaciones que el usuario no recuerda haber realizado.

Menos batería y calentamiento del celular podrían indicar que alguien ingresó a tu WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, la propia aplicación ofrece herramientas para recuperar el control de la cuenta. El paso inicial es revisar el historial de dispositivos vinculados. En Android, esta opción se encuentra en el menú de los tres puntos verticales; en iOS, dentro de Configuración.

Allí, WhatsApp muestra un listado detallado de todas las sesiones activas o recientes, con información sobre el tipo de dispositivo, el sistema operativo, el navegador utilizado y la última hora de conexión.

Este registro permite detectar accesos sospechosos, como sesiones abiertas en sistemas que el usuario no utiliza o conexiones en horarios inusuales. En caso de identificar algo extraño, la recomendación es cerrar de inmediato todas las sesiones desde ese mismo menú. Al hacerlo, cualquier dispositivo vinculado pierde el acceso de forma automática y se interrumpe la visualización de los mensajes.

No abrir enlaces extraños WhatsApp y poner seguridad de dos pasos podrían evitar el robo de la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del control manual de las sesiones, existen comportamientos que pueden reforzar la sospecha de espionaje. Las llamadas entrantes que se cortan al instante, errores frecuentes en la sincronización o un uso intensivo de datos en segundo plano pueden estar relacionados con una sesión activa en otro equipo. Aunque ninguno de estos signos es concluyente por sí solo, su combinación puede indicar que la cuenta está siendo compartida sin consentimiento.

Para reducir el riesgo de que el acceso se repita, los expertos recomiendan activar la verificación en dos pasos. Esta función añade un código PIN de seis dígitos que se solicita cada vez que se intenta registrar el número de teléfono en un nuevo dispositivo. Se trata de una capa adicional de seguridad equivalente a la autenticación de doble factor, que dificulta significativamente que un tercero vuelva a vincular la cuenta, incluso si tiene acceso temporal al celular.

La activación de esta medida se realiza desde Ajustes, en el apartado Cuenta, seleccionando Verificación en dos pasos. WhatsApp también permite asociar una dirección de correo electrónico para recuperar el PIN en caso de olvido, lo que refuerza el control de la cuenta.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada del mundo.

Otra barrera clave es la protección biométrica. El uso de huella digital o reconocimiento facial para abrir la aplicación impide que alguien con el teléfono desbloqueado pueda acceder directamente a WhatsApp y escanear un código QR. Esta opción, disponible tanto en Android como en iOS, añade una capa física de seguridad que complementa las medidas digitales.

Si bien WhatsApp continúa reforzando sus sistemas de seguridad, la mayoría de los accesos no autorizados siguen ocurriendo por descuidos cotidianos. Mantener el teléfono bloqueado, revisar periódicamente los dispositivos vinculados y activar todas las opciones de protección disponibles son pasos fundamentales para preservar la privacidad de las conversaciones en una aplicación que se ha convertido en uno de los principales repositorios de la vida digital de millones de personas.