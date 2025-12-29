Tecno

Más de un millón de celulares Android en peligro por malware diseñado para robar contraseñas

Una parte de los dispositivos en uso cuenta con versiones del sistema operativo que ya no reciben parches de seguridad

Más de mil millones de
Más de mil millones de celulares Android están en riesgo por vulnerabilidades de seguridad y falta de actualizaciones. (Imagen ilustrativa)

Alrededor de mil millones de celulares Android estarían en riesgo de sufrir ataques de malware cuyo objetivo principal es robar contraseñas, datos personales y credenciales bancarias.

Esta situación se basa un informe realizado por Zimperium y publicado por StatCounter, firmas de ciberseguridad y análisis de tendencias globales, en el que se pone en evidencia que un 30% de los usuarios del sistema operativo están expuestos.

Por qué los celulares Android están expuestos

El ecosistema de Android se ha caracterizado históricamente por su diversidad de marcas, modelos y rangos de precio. Sin embargo, esta virtud se ha transformado en una de sus debilidades. Según el informe, más del 30% de los dispositivos Android activos en el mundo utilizan Android 13 o versiones anteriores, sistemas que en muchos casos ya no reciben parches de seguridad ni soporte oficial.

Esto implica que cerca de mil millones de dispositivos permanecen desprotegidos ante vulnerabilidades conocidas y explotables.

La fragmentación del sistema operativo
La fragmentación del sistema operativo Android dificulta la distribución de parches y agrava la inseguridad de los dispositivos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La fragmentación del sistema operativo se traduce en actualizaciones desiguales y en el abandono prematuro de modelos aún populares. A diferencia de Apple, que controla tanto hardware como software y puede desplegar actualizaciones simultáneas para millones de iPhone, Android depende de cientos de fabricantes y de calendarios de actualización dispares.

El resultado es que las vulnerabilidades, incluso tras ser documentadas y corregidas en versiones recientes, siguen siendo explotables durante meses o años en teléfonos que ya no reciben soporte.

La ausencia de actualizaciones de seguridad convierte a los dispositivos en objetivos fáciles para los atacantes. Cada mes se detectan decenas o incluso más de cien fallos graves que solo se corrigen en equipos compatibles con las últimas versiones.

Los atacantes aprovechan esta situación: conocen exactamente qué modelos están expuestos y dirigen sus ataques hacia ellos.

Los celulares que ejecutan Android
Los celulares que ejecutan Android 13 o versiones anteriores no reciben soporte oficial, quedando vulnerables a ataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una situación que se agrava, porque el móvil se ha convertido en la llave de acceso a bancos, redes sociales, correos electrónicos y gestores de contraseñas.

Cuáles son los malware a los que están expuestos estos usuarios de Android

El panorama de malware en Android ha evolucionado hacia técnicas cada vez más sofisticadas, que buscan obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Según el informe, el tipo de malware más recurrente en el año ha sido el spyware, cuyo objetivo es infiltrarse de manera oculta en el dispositivo para recolectar una amplia gama de datos sensibles y enviarlos a los atacantes sin el consentimiento del usuario.

Este software espía se vale de permisos excesivos, vulnerabilidades en el almacenamiento de datos y comunicaciones inseguras para operar en segundo plano y extraer información valiosa.

Además del spyware, ha habido un incremento notable en el despliegue de Troyanos bancarios (banker trojans). Estas variantes, como Vultur, DroidBot y BlankBot, están específicamente diseñadas para el ecosistema Android y se enfocan en el robo de credenciales financieras, interceptando comunicaciones y manipulando aplicaciones bancarias para sustraer fondos o datos de acceso.

Los troyanos bancarios como Vultur,
Los troyanos bancarios como Vultur, DroidBot y BlankBot se enfocan en robar credenciales financieras y manipular aplicaciones bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El malware moderno ya no se limita a atacar aplicaciones específicas, sino que compromete el dispositivo en su totalidad. Los atacantes buscan sortear las defensas de las aplicaciones a través de la manipulación del sistema operativo, accediendo a claves, tokens y datos personales almacenados en la memoria del dispositivo.

Una vez que el teléfono ha sido comprometido, resulta posible alterar el funcionamiento de aplicaciones legítimas, espiar al usuario y ejecutar operaciones fraudulentas de manera silenciosa.

Cómo evitar el malware y reducir el riesgo en Android

Existen medidas concretas para reducir la exposición al malware y proteger los datos personales:

  • Actualizar el dispositivo: utilizar siempre la versión más reciente del sistema operativo disponible para el modelo. Si el fabricante ya no ofrece actualizaciones, se recomienda considerar el reemplazo del dispositivo.
  • Instalar solo aplicaciones oficiales: descargar apps exclusivamente desde Google Play reduce la probabilidad de instalar malware. Evitar el sideloading, incluso si la aplicación parece legítima, es fundamental.
  • Desconfiar de enlaces sospechosos: no hacer clic en mensajes ni enlaces de origen desconocido, especialmente en SMS, correos electrónicos o redes sociales.
  • Evitar redes WiFi públicas: solo conectar el móvil a redes seguras y conocidas. En caso de necesidad, utilizar una red privada virtual (VPN) para cifrar las comunicaciones.
  • Revisar permisos de las aplicaciones: conceder a cada aplicación solo los permisos estrictamente necesarios y revisar regularmente los accesos otorgados.
  • Formación y concientización: mantenerse informado sobre las amenazas emergentes y participar en campañas de sensibilización sobre seguridad digital.

