Seis dispositivos del hogar que no se deben desconectar con frecuencia porque se dañan

Desconectar electrodomésticos puede ser una práctica contraproducente, porque el ahorro de energía podría irse en reparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de desenchufar los electrodomésticos para ahorrar electricidad aún está presente en muchos hogares. Sin embargo, con los aparatos modernos, esta práctica puede ser contraproducente y llegar a generar más gastos y averías de las que se pretende evitar.

El avance de la tecnología ha transformado la naturaleza de los dispositivos domésticos, convirtiendo lo que antes eran máquinas simples en sistemas electrónicos complejos, sensibles a los cortes de energía bruscos y frecuentes.

En el entorno actual, donde la eficiencia energética y la durabilidad del equipamiento resultan esenciales para la economía doméstica, conocer qué aparatos no conviene desconectar se vuelve fundamental.

Cuáles dispositivos y electrodomésticos no se deberían desconectar

Frigoríficos, neveras o refrigerador

El refrigerador encabeza la lista de electrodomésticos que nunca deben ser desenchufados. Su funcionamiento depende de mantener una temperatura interna estable para conservar los alimentos en condiciones seguras. Cuando se corta la corriente, incluso por períodos cortos, se rompe la cadena de frío, lo que favorece el crecimiento de bacterias.

Desenchufar el refrigerador puede romper la cadena de frío, favoreciendo el crecimiento de bacterias y elevando el consumo eléctrico tras la reconexión. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Al restablecer la energía, el compresor debe trabajar al máximo de su capacidad para recuperar la temperatura, lo que incrementa el consumo eléctrico en ese momento y acelera el desgaste de esta pieza fundamental.

Lavadoras y secadoras

Las lavadoras y secadoras modernas han dejado atrás los mecanismos simples. Estos electrodomésticos ahora incorporan sensores, placas base y software que gestionan ciclos de lavado y secado de manera precisa. Desenchufarlos de forma reiterada puede provocar la pérdida de la configuración de los programas, errores en la calibración de los sensores y fallos en la memoria interna.

Además, la electrónica de potencia es vulnerable a las micro-sobretensiones que se generan al conectar y desconectar el enchufe. Esta situación puede dañar de manera irreversible la placa base, dejando el aparato inutilizable antes de tiempo.

Lavavajillas

El lavavajillas, especialmente los modelos actuales, depende de una programación digital para gestionar los ciclos de lavado, el uso de agua y la eficiencia energética. Cortar la corriente de forma frecuente obliga al sistema a reiniciarse completamente cada vez que se utiliza.

El lavavajillas digital pierde ajustes personalizados y puede registrar fallos técnicos si se desconecta frecuentemente de la corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto puede resultar en la pérdida de ajustes personalizados, como el reloj o el inicio diferido, y también en el desgaste de la fuente de alimentación interna. A largo plazo, los sensores de agua pueden perder su calibración, lo que afecta la calidad del lavado y puede traducirse en mayores consumos y fallos técnicos.

Router WiFi

El router WiFi se ha convertido en un elemento central de la conectividad doméstica. Aunque algunos usuarios optan por apagarlo durante la noche, pero se recomienda mantenerlo siempre encendido. Los proveedores de internet suelen realizar actualizaciones de firmware y mantenimiento de línea en horarios nocturnos.

Si el router se encuentra desconectado, se pierden mejoras de seguridad críticas y la red doméstica puede volverse más vulnerable. Además, los encendidos y apagados constantes generan fluctuaciones de temperatura que degradan los componentes internos, especialmente la soldadura de los chips.

Hornos y placas de inducción

Los hornos y las placas de inducción requieren una alimentación eléctrica estable debido a la alta potencia que manejan. Sus enchufes no están diseñados para ser manipulados a diario. El acto de conectar y desconectar frecuentemente puede generar pequeños arcos eléctricos que carbonizan los contactos del enchufe, aumentando el riesgo de incendio o cortocircuito.

Desconectar hornos y placas de inducción a diario puede crear arcos eléctricos peligrosos y aumentar el riesgo de incendio o daños en el enchufe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, muchos hornos modernos cuentan con ventiladores de enfriamiento que siguen activos después de cocinar. Si se desconectan antes de tiempo, el calor residual puede dañar la electrónica del panel frontal, provocando reparaciones costosas.

Televisores OLED

Los televisores OLED no funcionan como los modelos convencionales. Cuando aparentemente están apagados, siguen realizando ciclos de actualización de píxeles para evitar el fenómeno conocido como “quemado de pantalla” (burn-in), que deja imágenes marcadas de manera permanente.

Si se desconectan de la corriente, estos ciclos no se completan, lo que reduce la uniformidad de la pantalla y acorta la vida útil del panel. El gasto energético en modo reposo resulta tan bajo que no compensa el riesgo de un daño irreversible en un equipo de alto valor.