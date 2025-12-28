Tecno

Qué hacer para ahorrar el consumo de energía durante la celebración de fin de año

Datos satelitales revelan que el uso de iluminación decorativa puede aumentar el gasto hasta un 50%, por lo que adoptar tecnologías eficientes y hábitos responsables es clave

Cómo ahorrar energía en fiestas
Cómo ahorrar energía en fiestas de fin de año: claves para reducir el consumo eléctrico sin perder el espíritu festivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las celebraciones de fin de año traen consigo momentos de alegría, reuniones familiares y, también, un aumento significativo en el consumo eléctrico. Desde la iluminación decorativa hasta el uso intensivo de electrodomésticos y dispositivos electrónicos, la factura de luz suele reflejar el exceso de energía utilizado en estas fechas.

Frente a este escenario, especialistas en eficiencia energética y organismos como la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y la NASA advierten sobre la importancia de adoptar hábitos sostenibles sin sacrificar el espíritu festivo.

Por qué importa ahorrar energía en fin de año

El incremento sostenido del consumo eléctrico durante las fiestas no solo afecta el bolsillo, sino que contribuye a la demanda global y a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Un grupo de personas, abrigadas
Un grupo de personas, abrigadas bajo mantas y sosteniendo tazas de chocolate caliente y palomitas, disfruta de clásicas películas navideñas frente al televisor. El ambiente está adornado con un gran árbol de Navidad iluminado, medias colgadas en la chimenea y numerosos regalos, transmitiendo un espíritu festivo y acogedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios científicos del 2024, liderados por la NASA y la NOAA, han demostrado que el brillo nocturno en muchas ciudades del mundo puede aumentar hasta un 50% en la temporada comprendida entre el Día de Acción de Gracias y el Año Nuevo. Este pico de consumo se debe principalmente a la utilización intensiva de luces decorativas y la prolongación de las actividades nocturnas.

Acciones prácticas para reducir el consumo eléctrico en fiestas

1. Apaga las luces que no se estén utilizando Aunque pueda parecer obvio, dejar encendidas las luces en habitaciones vacías es una de las principales fuentes de desperdicio energético. Antes de dormir o salir de casa, revisa y apaga todas las luces, especialmente las decoraciones navideñas.

2. Desconecta equipos eléctricos innecesarios Muchos dispositivos continúan consumiendo energía aunque estén apagados. Desconecta televisores, cargadores, computadoras y electrodomésticos pequeños cuando no los uses. Este simple gesto puede marcar la diferencia en la factura mensual.

3. Utiliza luces LED para la decoración Las bombillas LED consumen hasta un 75% menos energía que las incandescentes y tienen una vida útil mucho mayor. Cambiar las luces tradicionales por LED puede reducir el consumo navideño hasta un 30% y contribuir a la sostenibilidad.

Navidad y Año Nuevo: pequeños
Navidad y Año Nuevo: pequeños cambios en casa que logran grandes ahorros de energía y cuidan el ambiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Limita el tiempo de uso de la iluminación festiva No es necesario dejar las luces encendidas toda la noche. Programa temporizadores o apágalas antes de ir a dormir para evitar consumos innecesarios.

5. Eficiencia en el uso de electrodomésticos Lava ropa y platos solo con cargas completas para aprovechar al máximo cada ciclo. Mantén la nevera a la temperatura recomendada (entre 4°C y 5°C en el refrigerador y de -15°C a -18°C en el congelador) y verifica que el sello de la puerta esté intacto para evitar fugas de frío.

6. Ajusta el uso del aire acondicionado y la ducha eléctrica Limpia los filtros del aire acondicionado y asegúrate de que no haya objetos bloqueando la salida de aire. En regiones cálidas, limita el uso de la ducha eléctrica a menos de cinco minutos por persona para ahorrar energía y agua.

Cuál es el impacto global de las festividades en el consumo energético

La NASA, a través de datos satelitales del sensor VIIRS, ha cuantificado el aumento del brillo nocturno durante celebraciones como la Navidad y el Ramadán. En zonas suburbanas, donde las casas suelen tener jardines y espacios exteriores decorados, el incremento del consumo eléctrico puede superar el 50%. Este fenómeno evidencia que las tradiciones culturales tienen un peso considerable sobre los patrones de consumo, más allá de los incentivos económicos.

Consejos adicionales para una celebración sostenible

  • Desconecta el cargador del celular cuando no esté en uso.
  • Evita dejar computadoras portátiles o de escritorio conectadas si no las vas a utilizar, ya que pueden representar un consumo significativo a lo largo del año.
  • Desconecta electrodomésticos pequeños como microondas, cafeteras y tostadoras para evitar el gasto fantasma de energía.

Las fiestas de fin de año son una oportunidad para disfrutar y compartir, pero también para reflexionar sobre el impacto colectivo del consumo energético. Adoptar pequeñas acciones, como las propuestas por Acolgen y avaladas por estudios científicos, puede marcar la diferencia tanto en la factura de luz como en la huella ambiental. Reducir el uso innecesario de energía no implica renunciar a la celebración, sino sumar al bienestar común y a la sostenibilidad del planeta.

