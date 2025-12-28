Tecno

Cuál es la clave para que el aire acondicionado enfríe más y consuma menos electricidad

Activar el modo seco, ajustar la temperatura y combinar el aire con ventiladores permite reducir el consumo y mantener espacios frescos, incluso durante jornadas con más de 38°C

Con la llegada de temperaturas extremas y olas de calor que superan los 38°C en Argentina, encontrar la manera más eficiente de enfriar el hogar sin disparar la factura eléctrica es una preocupación común.

A medida que finaliza 2025, técnicos en climatización coinciden en un método simple y efectivo, muchas veces ignorado por los usuarios: aprovechar de forma estratégica el “modo seco” del aire acondicionado antes de pasar al “modo frío”. Esta combinación no solo permite enfriar más rápido, también ahorrar energía.

El alto consumo eléctrico en verano suele derivar en costos elevados y en un desgaste innecesario del equipo. Además, el aumento de la demanda energética puede provocar cortes de luz en momentos críticos. Por eso, entender cómo funciona el aire acondicionado y aplicar ajustes sencillos puede marcar la diferencia entre un ambiente confortable y una factura imprevista.

Métodos recomendados para mejorar el uso y consumo del aire acondicionado

1. Comienza con el modo seco

El “modo seco” (Dry), disponible en la mayoría de los aires acondicionados, extrae el exceso de humedad del ambiente. Usarlo durante los primeros 10 a 20 minutos al llegar a casa o cuando el ambiente está pesado permite que el aire frío circule mejor y que el aparato no consuma energía de más.

Al reducir la humedad, la sensación de frescura se alcanza más rápido, y no es necesario recurrir a temperaturas muy bajas.

2. Pasa luego al modo frío y configura una temperatura eficiente

Una vez que el ambiente está más seco, es suficiente con ajustar el aire acondicionado entre 24°C y 26°C para lograr confort.

Bajar la temperatura por debajo de estos valores solo aumenta el consumo eléctrico (cada grado menos implica entre un 6% y un 10% más de gasto) sin aportar un beneficio real en la mayoría de los casos.

Ajustes adicionales para el ahorro de energía

Ventilador en modo automático: Configurar el ventilador en modo automático hace que el aire acondicionado regule su funcionamiento según la necesidad real de enfriamiento, evitando ciclos innecesarios y picos de consumo. Esto también protege el compresor y prolonga la vida útil del equipo.

Apoyo con ventilador tradicional: El uso combinado de un ventilador de pie o de techo junto al aire acondicionado ayuda a distribuir mejor el aire frío, permitiendo aumentar la temperatura programada sin perder sensación de frescura. Así, el consumo total disminuye y el ambiente se enfría de manera más uniforme.

Cerrar puertas y ventanas, pero sin sellar todo: Mantener el ambiente aislado ayuda a que el equipo trabaje de forma eficiente. Es recomendable cerrar puertas y ventanas mientras el aire está encendido y utilizar cortinas o persianas para bloquear el ingreso directo del sol. No obstante, nunca se deben tapar rejillas de ventilación ni poner objetos frente al equipo, ya que esto puede afectar el funcionamiento o la seguridad.

“Precool” o enfriamiento anticipado: Si el pronóstico anuncia temperaturas muy altas, los técnicos sugieren encender el aire acondicionado unos 15 o 20 minutos antes del pico de calor o antes de llegar a casa. Así, el equipo enfría el ambiente sin tener que luchar contra una temperatura extrema, lo que se traduce en menor esfuerzo y menor consumo.

Por qué importa adoptar estos hábitos

Optimizar el uso del aire acondicionado no es solo una cuestión de ahorro económico. En contextos de altas temperaturas y picos de consumo eléctrico, pequeñas decisiones pueden evitar cortes de luz y proteger tanto el bolsillo como el equipo. La clave está en entender cómo funciona el aparato y aprovechar todas sus funciones, en lugar de limitarse al clásico “modo frío” a máxima potencia.

El uso inteligente del aire acondicionado es una respuesta moderna a la demanda de confort y sostenibilidad. Adoptar estos consejos no solo ayuda a mantener la casa fresca, sino que contribuye a un consumo energético más responsable y eficiente en un verano que promete ser uno de los más intensos del último tiempo.

