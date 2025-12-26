El truco para evitar correos spam en Gmail y dejar de estar suscrito a newsletters

El proceso de cancelación se agiliza, todo desde la interfaz de la aplicación de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gmail ha incorporado una nueva función que permite visualizar y gestionar de forma centralizada todas las suscripciones activas de una cuenta de Google, facilitando la cancelación de newsletters y correos comerciales en segundos.

Esta novedad responde a una necesidad recurrente entre quienes reciben cada día decenas de mensajes promocionales, notificaciones automáticas y boletines que ocupan espacio en la bandeja de entrada y dificultan el acceso a los correos relevantes.

El procedimiento permite cancelar varias suscripciones de forma masiva y en pocos pasos, lo que representa un cambio para quienes buscan mantener el control de su correo y reducir el flujo de información no deseada.

Dónde encontrar la nueva función de gestión de suscripciones en el correo de Gmail

La opción “Gestionar suscripciones” se ubica en el menú lateral y muestra todas las listas de correo activas. (Foto: Gmail)

La actualización más reciente de Gmail introduce la sección “Gestionar suscripciones”, accesible desde el menú lateral izquierdo de la interfaz. Esta sección aparece identificada con un punto azul y suele ubicarse al final del listado de opciones.

Al pulsarla, se despliega una lista completa de los servicios y remitentes que envían correos periódicos a la cuenta. En cada línea, se muestra el nombre del remitente, su dirección de correo y la cantidad de envíos realizados en los últimos días.

Esta visualización permite al usuario identificar de manera rápida a qué servicios está suscrito y decidir cuáles resultan prescindibles. El sistema facilita la selección individual de cada suscripción y la posibilidad de cancelar la recepción de mensajes sin necesidad de ingresar uno por uno en los correos.

Cómo dejar dejar de recibir newsletters y promociones en el correo

Con un solo clic, es posible cancelar la suscripción a boletines y mensajes comerciales desde una lista centralizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro de la sección “Gestionar suscripciones”, el usuario encuentra junto a cada remitente un botón que permite darse de baja de forma inmediata.

Solo con pulsar sobre el botón correspondiente al servicio que se desea eliminar y aceptar el mensaje de confirmación que aparece en pantalla. El procedimiento es sencillo y no requiere pasos adicionales, eliminando la necesidad de buscar enlaces de cancelación en cada mensaje recibido.

Gracias a este mecanismo, quienes utilizan Gmail pueden cancelar varias suscripciones en pocos segundos y personalizar la recepción de correos según sus preferencias.

Asimismo, la nueva función permite mantener activas aquellas newsletters o promociones que resultan útiles, brindando un control total sobre la información que llega al correo electrónico.

Por qué es útil dejar de recibir spam y correos comerciales

Reducir mensajes no solicitados ayuda a proteger la privacidad y mejora el control sobre la bandeja de entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de mensajes comerciales y spam puede dificultar la gestión del correo y exponer datos personales. Diversos informes indican que aproximadamente el 45% de los correos enviados en el mundo corresponden a spam.

Este volumen no solo ocupa espacio, sino que aumenta la probabilidad de que mensajes importantes pasen desapercibidos o sean eliminados por error.

Al dejar de recibir información innecesaria, el usuario incrementa su seguridad digital y reduce el riesgo de ser víctima de intentos de fraude o campañas de phishing. Además, disminuye el tiempo dedicado a revisar la bandeja de entrada, lo que contribuye a una gestión más eficiente y ordenada del correo.

Qué diferencia existe frente al método tradicional de cancelación de suscripciones

La nueva herramienta ahorra tiempo y permite eliminar varias suscripciones de manera simultánea. (Foto: Europa Press)

Hasta ahora, el método más habitual consistía en abrir cada correo, localizar el enlace de cancelación situado generalmente en la parte inferior y seguir las instrucciones para completar la baja.

Este proceso debía repetirse en cada mensaje y podía resultar tedioso cuando se acumulaban decenas de newsletters o promociones. La nueva función de Gmail centraliza y agiliza el procedimiento, permitiendo gestionar todas las bajas desde un único lugar y en pocos minutos.

El usuario aún puede recurrir al método tradicional si lo prefiere, porque el botón de “Cancelar suscripción” sigue disponible dentro de cada correo individual.

No obstante, la herramienta “Gestionar suscripciones” representa una alternativa más rápida y efectiva para quienes desean limpiar su bandeja de entrada en el menor tiempo posible.