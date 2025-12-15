Si tu Gmail está saturado con miles de mensajes, así puedes limpiar la bandeja de entrada en minutos

Muchos correos almacenados pueden provocar fallas en la plataforma de Google. (Foto: Google)

Gestionar una bandeja de entrada saturada en Gmail puede convertirse en un desafío para quienes acumulan mensajes durante años, dificultando la localización de correos relevantes y afectando la productividad.

Para abordar este problema, existen varias estrategias que permiten filtrar y organizar los mensajes de manera eficiente, optimizando el acceso a la información más importante.

Estas funciones integradas en Gmail ofrecen soluciones prácticas para quienes buscan mantener el orden y la eficiencia en la gestión de sus correos, sin recurrir a herramientas externas ni procesos complicados.

Cómo dar prioridad a ciertos correos recibidos a través de Gmail

Una de las funciones menos conocidas de Gmail es la posibilidad de personalizar la bandeja de entrada con un solo clic, sin necesidad de crear múltiples carpetas o filtros complejos.

El usuario puede elegir entre opciones como 'Lo importante primero', 'No leído primero' o 'Bandeja de entrada prioritaria' para organizar sus correos. (Foto: Gmail)

Al hacer clic en el ícono de engranaje ubicado en la esquina superior derecha del panel de Gmail y desplazarse hasta la sección “Tipo de bandeja de entrada”, el usuario puede elegir entre varias opciones como:

“Lo importante primero”.

“No leído primero”.

“Destacado primero”.

“Bandeja de entrada prioritaria”, que combina los criterios de importancia, mensajes no leídos y destacados, y “Varias bandejas de entrada”.

Al seleccionar cualquiera de estas alternativas, Gmail reorganiza automáticamente la parte superior de la bandeja para mostrar el tipo de mensaje preferido.

Además, el botón “Personalizar” permite ajustar el recuento de mensajes no leídos, modificar las pestañas visibles y adaptar otros aspectos de la visualización, facilitando así el control sobre los correos entrantes.

Qué truco permite filtrar mensajes luego de registrarse en una página web

El uso de alias con el signo más (+) en la dirección de Gmail permite filtrar y agrupar mensajes de compras o suscripciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra herramienta clave para segmentar los mensajes consiste en utilizar alias con el signo más (+) en la dirección de correo. Al registrarse en un sitio web como d.ruiz, se puede emplear la dirección dylanruiz+druiz@gmail.com.

Todos los correos enviados a este alias llegarán a la bandeja de entrada habitual, pero pueden ser filtrados automáticamente mediante la creación de un filtro específico.

Esta técnica resulta muy útil para agrupar mensajes relacionados con compras, suscripciones o notificaciones de servicios, permitiendo que cada tipo de comunicación se archive en una carpeta dedicada y evitando la saturación de la bandeja principal.

Para qué sirve agregar puntos en la dirección de correo personal

Gmail reconoce variantes con puntos (.) en el nombre de usuario, lo que permite diferenciar el origen de los mensajes recibidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gmail permite aprovechar la flexibilidad de los puntos (.) en las direcciones de correo. Añadir puntos en cualquier parte del nombre de usuario no altera el destino del mensaje; los correos enviados a dylanruiz@gmail.com y dylan.ruiz@gmail.com llegarán a la misma cuenta.

Esta característica puede utilizarse para diferenciar el origen de los mensajes: se puede solicitar a amigos y familiares que utilicen una variante sin puntos, mientras que los contactos profesionales pueden emplear una versión con puntos.

Cómo mejorar la organización en la bandeja de entrada de Gmail

Para automatizar la organización, es necesario crear un filtro desde el ícono de engranaje, accediendo a “Ver todas las configuraciones”, luego a “Filtros y Direcciones Bloqueadas”, y seleccionando “Crear un nuevo filtro”.

En el campo “Para”, se introduce la dirección con los puntos y, en la siguiente pantalla, se elige la carpeta de destino mediante las opciones “Omitir la Bandeja de entrada” y “Aplicar la etiqueta”.

La creación de filtros en Gmail automatiza el archivado y etiquetado de correos, optimizando la gestión de la bandeja de entrada. (Foto: Gmail)

Asimismo, si ya existen mensajes previos con ese alias, se puede aplicar el filtro retroactivamente seleccionando la opción “Aplicar filtro a X conversaciones coincidentes”, lo que permite mover de inmediato todos los correos relevantes a la carpeta designada.

Por qué es clave evitar la saturación de la bandeja de entrada en Gmail

Acumular mensajes sin control puede dificultar la identificación de comunicaciones urgentes, generar estrés y llevar a la pérdida de oportunidades importantes. Una bandeja saturada suele resultar en respuestas tardías, información desactualizada y un entorno digital menos eficiente.

Mantener el espacio organizado ayuda a priorizar tareas y a detectar posibles riesgos, como fraudes o notificaciones relevantes que requieren atención inmediata. Esta práctica favorece una rutina digital más productiva, contribuye al bienestar personal y mejora la experiencia.