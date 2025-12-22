Tres métodos seguros y legales para aumentar el almacenamiento en Gmail

Existen métodos gratuitos y sencillos para liberar la bandeja de entrada y evitar las restricciones de Google - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ampliar el almacenamiento de Gmail es una necesidad creciente para usuarios que, tras años de uso, se acercan al límite de los 15 GB gratuitos que ofrece Google para correos electrónicos, archivos en Drive y fotos, continuación Infobae detalla tres métodos prácticos para aumentar el espacio en la cuenta mediante procesos efectivos de organización y limpieza.

Al enfrentar bandejas saturadas por mensajes antiguos y numerosos archivos adjuntos, la gestión del espacio disponible se vuelve esencial para evitar interrupciones en el servicio o la necesidad de pagar por más capacidad.

Existen alternativas legales, sencillas y seguras que permiten liberar y optimizar el almacenamiento utilizando únicamente herramientas oficiales, sin recurrir a soluciones de riesgo ni infringir los términos de uso de la plataforma.

Estrategias tecnológicas para gestionar el espacio de Gmail con herramientas oficiales de Google - (Google)

Cómo aumentar el almacenamiento de mi correo Gmail

Eliminar correos antiguos, innecesarios y con archivos adjuntos grandes

El primer paso indispensable para maximizar el espacio es eliminar mensajes que ya no se necesitan, especialmente aquellos que contienen archivos adjuntos voluminosos. El proceso puede seguirse así:

Abrir la bandeja de entrada de Gmail. En la barra de búsqueda, utilizar operadores como larger:10M para identificar correos con archivos de más de 10 megabytes, o buscar por fechas (before:2022/01/01) para localizar mensajes enviados o recibidos hace varios años. Seleccionar los correos identificados que ya no tienen utilidad o importancia. Descargar en el dispositivo los archivos adjuntos que deseas conservar antes de borrar los mensajes, especialmente si se trata de documentos valiosos. Hacer clic en el ícono de la papelera (Eliminar) para mover los mensajes al apartado de “Papelera”.

Para completar el proceso, es fundamental vaciar tanto la carpeta de Papelera como la de Spam:

Ingresar a “Papelera” y seleccionar “Vaciar papelera ahora”. Acceder a la carpeta de “Spam” y pulsar “Eliminar todos los mensajes de spam ahora”.

Entre las ventajas de este método se destaca la posibilidad de liberar espacio de forma inmediata, dando prioridad a los mensajes realmente útiles y relevantes. Además, otorga un mayor control sobre los archivos conservados, ya que permite seleccionar qué adjuntos descargar y cuáles eliminar definitivamente.

Transferir archivos adjuntos a la nube y desvincularlos de los correos

Eliminar correos voluminosos, transferir archivos adjuntos y organizar el contenido mediante etiquetas pueden marcar la diferencia entre una cuenta operativa y una próxima a bloquearse - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los archivos adjuntos suelen ser responsables de gran parte del consumo de espacio. Para liberar almacenamiento, puedes transferir estos documentos a la nube y eliminar los mensajes originales en Gmail. El procedimiento recomendado incluye:

Localizar, a través de la barra de búsqueda, correos electrónicos con adjuntos pesados (por ejemplo: has:attachment larger:5M). Descargar los adjuntos importantes en tu dispositivo para tener una copia de respaldo. Subir los archivos al Google Drive propio o a otra nube de confianza, como OneDrive o Dropbox. Eliminar los mensajes de Gmail que contenían los archivos ya guardados en la nube. Vaciar nuevamente la carpeta de “Papelera” para asegurar que los correos eliminados se borren de forma definitiva.

También es posible usar extensiones del Chrome Web Store que permiten extraer y guardar archivos adjuntos directamente en la nube, siempre verificando que sean recomendadas y respalden las políticas de Google.

Gestionar suscripciones, archivar y clasificar mensajes

Cómo evitar que Gmail se llene y mantener la cuenta en funcionamiento - (Google)

El volumen de correos promocionales, notificaciones automáticas y boletines puede saturar la bandeja de entrada. Gestionar estas suscripciones y organizar los correos es clave para evitar el consumo innecesario de espacio. Los pasos sugeridos son:

Buscar palabras clave como “unsubscribe” o “cancelar suscripción” para identificar automáticamente boletines o mensajes de lista.

Dar de baja de los envíos que ya no son relevantes mediante el enlace proporcionado al final del correo.

Seleccionar correos valiosos pero no urgentes y utilizar la función “Archivar” para moverlos fuera de la bandeja principal y mantenerlos accesibles en la carpeta “Todos”.

Utilizar etiquetas y categorías personalizadas: asigna colores, nombres y descripciones a cada grupo de correos para localizarlos fácilmente sin que ocupen espacio principal.

Optar por archivar en vez de eliminar mensajes antiguos que pueden ser necesarios a futuro, asegurando que la información se conserve sin ocupar espacio en la bandeja de entrada principal.

La organización y el uso de la función de archivo presentan ventajas concretas: ayudan a mantener la bandeja principal despejada y libre de saturación, disminuyen la llegada futura de mensajes no deseados y, al mismo tiempo, mejoran el acceso a la información prioritaria gracias a la posibilidad de realizar búsquedas filtradas y clasificación por temas.

Todas estas alternativas respetan los términos de servicio de Google y no requieren software de terceros no autorizado, por lo que la seguridad de los datos personales se preserva en todo momento.

Mantener un correo organizado y optimizado permite aprovechar al máximo los 15 GB gratuitos y reduce la necesidad de adquirir almacenamiento adicional, contribuyendo a una experiencia de usuario eficiente, segura y sin gastos extras.