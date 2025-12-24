Videojuegos para fortalecer la perseverancia en los niños, según la IA

Desde la visión de Gemini, existen categorías de videojuegos especialmente útiles para fomentar la perseverancia. (Imagen ilustrativa Infobae)

El potencial educativo de los videojuegos continúa generando debates y múltiples investigaciones en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Más allá de su función lúdica, algunos títulos pueden convertirse en herramientas valiosas para el desarrollo de habilidades emocionales, como la perseverancia.

Para profundizar en este tema, se consultó a dos de las principales inteligencias artificiales disponibles, Gemini y ChatGPT, con el objetivo de identificar videojuegos recomendados para fortalecer la constancia y la disciplina en niños.

Ambas plataformas, especializadas en el procesamiento y análisis de información, coincidieron en que la correcta elección de los videojuegos puede transformar la experiencia en un laboratorio de resiliencia. El error, lejos de representar un fracaso definitivo, se convierte en una oportunidad constante de aprendizaje, motivando a los niños a intentarlo nuevamente y a buscar soluciones a través de nuevas estrategias.

El potencial educativo de los videojuegos continúa generando debates y múltiples investigaciones en el ámbito de la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos que refuerzan la perseverancia: la perspectiva de Gemini

Desde la visión de Gemini, existen categorías de videojuegos especialmente útiles para fomentar la perseverancia, cada una asociada a diferentes tipos de retos:

Desafío de la precisión: Plataformeros

Celeste: Este título se destaca como un referente en el desarrollo de la perseverancia. Narra la historia de una niña que escala una montaña enfrentando sus propios miedos, transmitiendo un mensaje positivo sobre la superación de dificultades. La mecánica exige repetir secciones para perfeccionar los movimientos, demostrando que la práctica constante es el camino al éxito.

Super Mario Maker 2: Aquí, los niños pueden jugar niveles creados por otros usuarios. La observación y la mejora continua son claves para superar obstáculos. Además, la creación de niveles propios les enseña que el diseño funcional requiere paciencia y múltiples pruebas.

Desafío de la paciencia: Rompecabezas y lógica

Baba Is You: Este juego invita a manipular las reglas del universo virtual para resolver acertijos complejos. Exige pensar de manera novedosa y mantener la calma ante desafíos que, en primera instancia, parecen imposibles.

Portal 2: Ideal para el juego cooperativo, promueve la colaboración y la resolución conjunta de problemas complejos. La perseverancia surge como un esfuerzo compartido, donde el ensayo y error son fundamentales para avanzar.

Desafío de la gestión: Supervivencia y construcción

Minecraft (Modo Supervivencia): Enseña a planificar y a sobreponerse ante contratiempos, como la destrucción de construcciones por criaturas del juego. La gestión de recursos y la supervivencia requieren resiliencia y planificación.

Terraria: Similar en su esencia a Minecraft, pero con un enfoque en la progresión y los enfrentamientos contra jefes. La perseverancia cobra relevancia cuando los jugadores deben intentar varias veces antes de superar un reto importante.

Videojuegos recomendados por ChatGPT: disciplina y constancia bajo supervisión

Por su parte, ChatGPT consultó fuentes de psicología educativa y desarrollo infantil para elaborar su propia selección de videojuegos que pueden fortalecer la perseverancia y la disciplina, siempre que se utilicen bajo supervisión y con límites saludables:

Minecraft: Se valora especialmente su modalidad de mundo abierto, donde los niños deben planificar, recolectar recursos y construir proyectos a largo plazo. Esto enseña a mantener el enfoque y a regresar al trabajo después de enfrentar frustraciones.

Animal Crossing: Este simulador de vida transcurre en tiempo real, por lo que los objetivos pueden demorar días reales en completarse. Los niños aprenden sobre la rutina, la paciencia y la satisfacción que llega tras el esfuerzo sostenido.

Pokémon (serie): La mecánica de entrenamiento, exploración y mejora constante refuerza el valor de la práctica diaria y la superación gradual de desafíos.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: En este título, la ausencia de guías directas obliga a los jugadores a planificar, resolver problemas complejos y persistir frente a dificultades.

Just Dance: Centrado en la destreza física, este juego premia la repetición y la práctica de coreografías, incentivando la disciplina motriz y la superación personal.