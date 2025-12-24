Tecno

Videojuegos para fortalecer la perseverancia en los niños, según la IA

Para profundizar en este tema, se consultó a dos de las principales inteligencias artificiales disponibles, Gemini y ChatGPT

Guardar
Desde la visión de Gemini,
Desde la visión de Gemini, existen categorías de videojuegos especialmente útiles para fomentar la perseverancia. (Imagen ilustrativa Infobae)

El potencial educativo de los videojuegos continúa generando debates y múltiples investigaciones en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Más allá de su función lúdica, algunos títulos pueden convertirse en herramientas valiosas para el desarrollo de habilidades emocionales, como la perseverancia.

Para profundizar en este tema, se consultó a dos de las principales inteligencias artificiales disponibles, Gemini y ChatGPT, con el objetivo de identificar videojuegos recomendados para fortalecer la constancia y la disciplina en niños.

Ambas plataformas, especializadas en el procesamiento y análisis de información, coincidieron en que la correcta elección de los videojuegos puede transformar la experiencia en un laboratorio de resiliencia. El error, lejos de representar un fracaso definitivo, se convierte en una oportunidad constante de aprendizaje, motivando a los niños a intentarlo nuevamente y a buscar soluciones a través de nuevas estrategias.

El potencial educativo de los
El potencial educativo de los videojuegos continúa generando debates y múltiples investigaciones en el ámbito de la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos que refuerzan la perseverancia: la perspectiva de Gemini

Desde la visión de Gemini, existen categorías de videojuegos especialmente útiles para fomentar la perseverancia, cada una asociada a diferentes tipos de retos:

  • Desafío de la precisión: Plataformeros

Celeste: Este título se destaca como un referente en el desarrollo de la perseverancia. Narra la historia de una niña que escala una montaña enfrentando sus propios miedos, transmitiendo un mensaje positivo sobre la superación de dificultades. La mecánica exige repetir secciones para perfeccionar los movimientos, demostrando que la práctica constante es el camino al éxito.

Super Mario Maker 2: Aquí, los niños pueden jugar niveles creados por otros usuarios. La observación y la mejora continua son claves para superar obstáculos. Además, la creación de niveles propios les enseña que el diseño funcional requiere paciencia y múltiples pruebas.

Super Mario Maker 2: Aquí,
Super Mario Maker 2: Aquí, los niños pueden jugar niveles creados por otros usuarios.
  • Desafío de la paciencia: Rompecabezas y lógica

Baba Is You: Este juego invita a manipular las reglas del universo virtual para resolver acertijos complejos. Exige pensar de manera novedosa y mantener la calma ante desafíos que, en primera instancia, parecen imposibles.

Portal 2: Ideal para el juego cooperativo, promueve la colaboración y la resolución conjunta de problemas complejos. La perseverancia surge como un esfuerzo compartido, donde el ensayo y error son fundamentales para avanzar.

  • Desafío de la gestión: Supervivencia y construcción

Minecraft (Modo Supervivencia): Enseña a planificar y a sobreponerse ante contratiempos, como la destrucción de construcciones por criaturas del juego. La gestión de recursos y la supervivencia requieren resiliencia y planificación.

Terraria: Similar en su esencia a Minecraft, pero con un enfoque en la progresión y los enfrentamientos contra jefes. La perseverancia cobra relevancia cuando los jugadores deben intentar varias veces antes de superar un reto importante.

Jugadores de Minecraft en peligro
Jugadores de Minecraft en peligro por malware. (Foto: Minecraft)

Videojuegos recomendados por ChatGPT: disciplina y constancia bajo supervisión

Por su parte, ChatGPT consultó fuentes de psicología educativa y desarrollo infantil para elaborar su propia selección de videojuegos que pueden fortalecer la perseverancia y la disciplina, siempre que se utilicen bajo supervisión y con límites saludables:

  • Minecraft: Se valora especialmente su modalidad de mundo abierto, donde los niños deben planificar, recolectar recursos y construir proyectos a largo plazo. Esto enseña a mantener el enfoque y a regresar al trabajo después de enfrentar frustraciones.
  • Animal Crossing: Este simulador de vida transcurre en tiempo real, por lo que los objetivos pueden demorar días reales en completarse. Los niños aprenden sobre la rutina, la paciencia y la satisfacción que llega tras el esfuerzo sostenido.
Animal Crossing es un simulador
Animal Crossing es un simulador de vida que transcurre en tiempo real.
  • Pokémon (serie): La mecánica de entrenamiento, exploración y mejora constante refuerza el valor de la práctica diaria y la superación gradual de desafíos.
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild: En este título, la ausencia de guías directas obliga a los jugadores a planificar, resolver problemas complejos y persistir frente a dificultades.
  • Just Dance: Centrado en la destreza física, este juego premia la repetición y la práctica de coreografías, incentivando la disciplina motriz y la superación personal.

Temas Relacionados

VideojuegosNiñosPerseverancia

Últimas Noticias

Por qué descargar XUPER TV y Magis TV para ver películas en Navidad pone en peligro a tus dispositivos

Optar por vías oficiales con controles reforzados minimiza el riesgo de fraudes y protege el acceso rápido al entretenimiento familiar

Por qué descargar XUPER TV

Cómo armar la playlist en YouTube para animar las fiestas de fin de año

Uno de los mayores atractivos de las listas de reproducción es la posibilidad de visualizar todos los videos de forma continua

Cómo armar la playlist en

Qué aplicaciones tiene CZT, el raro material que está causando una revolución tecnológica

La incorporación del telururo de cadmio y zinc (CZT) en equipos médicos, de seguridad y científicos marca un salto tecnológico al ofrecer imágenes más precisas, rápidas y detalladas en múltiples industrias

Qué aplicaciones tiene CZT, el

Steam da el regalo perfecto para PC: juegos gratis y quedan pocas horas para tenerlos

Una de las opciones más destacadas es The Deed: Dynasty, una expansión independiente que invita a los usuarios a explorar relatos de intriga y crimen

Steam da el regalo perfecto

Meta estaría preparando su propio generador de imágenes para competir con Nano Banana de Google

La firma apuesta por nuevas estrategias en creatividad digital y automatización avanzada, junto a una restructuración que integra especialistas en visual y texto de última generación

Meta estaría preparando su propio
DEPORTES
La lupa sobre los mercados

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

Estupor en Europa por la muerte de una periodista de 27 años tras caer de un séptimo piso

TELESHOW
La China Suárez explotó tras

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

La explosiva producción de Sofia “La Reini” Gonet como una Mamá Noel sexy: “Ya sané”

Yanina Latorre se despidió de LAM, entre lágrimas y abrazos, después de 10 años: “Nunca me lo voy a olvidar”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo Morales y Luis Arce por la crisis económica en Bolivia: “Nos han puesto en esta situación”

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo