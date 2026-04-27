Requisaron a un pasajero en la estación de Liniers y descubrieron que llevaba más de USD 170 mil en una conservadora portátil

Agentes de la PFA incautaron más de 170 mil dólares ocultos en una conservadora en la Estación de Liniers, como parte de un operativo de seguridad.

Un particular hallazgo se dio en la estación de micros de Liniers, donde personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) requisó a un pasajero y encontró más de 170 mil dólares en la conservadora que llevaba, indicaron fuentes policiales a Infobae. El hombre fue imputado por el delito de “lavado de activos”, agregaron.

Los billetes estaban ocultos dentro de las paredes de la “heladerita”, en la que el sospechoso cargaba varias bebidas para disimular su contenido. La intervención estuvo a cargo de la Comisaría Terminal de Ómnibus de CABA, en el contexto de un operativo de prevención.

El equipaje del sospechoso, de nacionalidad boliviana, fue fiscalizado por los efectivos cuando estaba a minutos de abordar un micro con a La Quiaca, en la provincia de Jujuy.

Efectivos de la Policía Federal Argentina incautaron más de 170 mil dólares que eran transportados en una conservadora en la Estación de Liniers.

Acto seguido y al efectuar el respectivo pesaje por el equipo de Rayos X, los uniformados detectaron una serie de anomalías en el interior de una conservadora portátil. Particularmente, se hallaron elementos compatibles con paquetes compactos. Luego, se realizó la apertura de la misma y encontraron el dinero.

El procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, precisaron las funtes

En consecuencia, los agentes se comunicaron con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°6, a cargo de Marcelo Aguinsky y con intervención de la Secretaría N°12 de Guillermo Brugo, se dispuso el inmediato conteo del dinero descubierto.

Conservadora con dólares en la estación de Liniers

El mismo arrojó como resultado un total de 175.700 dólares. El juzgado también ordenó el secuestro del dinero, la conservadora en cuestión, documentación de interés para la causa y dos celulares que llevaba el hombre.

El imputado, de 23 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor aguardando las actuaciones procesales de rigor, detallaron las fuentes.