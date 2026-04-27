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Apple traería un iPhone plegable y MacBook con pantalla táctil: la herencia de Tim Cook a Jhon Ternus

La hoja de ruta incluye proyectos que se deberían descartar como el iPad plegable de 20 pulgadas

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Retrato de dos hombres: Tim Cook a la izquierda con cabello gris y gafas, John Ternus a la derecha con cabello oscuro y barba incipiente, ambos sonriendo
Tim Cook habría dejado a John Ternus una hoja de ruta detallada para su gestión al frente de Apple. (Apple)

En su salida como CEO de Apple, Tim Cook dejaría a su sucesor, John Ternus, un plan detallado con recomendaciones sobre próximos productos. La hoja de ruta incluye tanto propuestas para nuevos lanzamientos como sugerencias para descartar proyectos, recoge Bloomberg.

Uno de los productos destacados es el iPhone plegable, que se lanzaría en septiembre de 2026, enfocado en la durabilidad, el rendimiento, un pliegue menos visible y una pantalla horizontal al desplegarse, similar a la de un iPad.

Este desarrollo se alinea con la experiencia de Ternus, que ha trabajado extensamente en el iPad y en la mejora del rendimiento y la duración de la batería en los dispositivos de Apple.

El plan incluye el visto bueno para el desarrollo del iPhone plegable y el descarte del proyecto de un iPad plegable. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El plan incluye el visto bueno para el desarrollo del iPhone plegable y el descarte del proyecto de un iPad plegable. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por otro lado, Apple también habría explorado un iPad plegable de unas 20 pulgadas. Sin embargo, este dispositivo podría no llegar al mercado y quedar solo como un experimento.

Qué incluye la hoja de ruta de Tim Cook para John Ternus

La hoja de ruta que Tim Cook habría dejado a John Ternus para su gestión en Apple no solo contempla el visto bueno para el iPhone plegable y el descarte del iPad plegable, también abarca una serie de productos enfocados en el hogar inteligente y dispositivos portátiles impulsados por inteligencia artificial.

Productos para el hogar inteligente con IA

Entre las propuestas se encontraría un centro de control para el hogar inteligente, similar a un HomePod con pantalla, que puede colocarse en una base de altavoz semiesférica o fijarse a la pared mediante un sistema magnético.

HomePod viene en diversas presentaciones, una de ellas es su versión mini. (Apple)
El documento prevé una nuevo modelo de HomePod impulsado por IA. (Apple)

Este dispositivo contaría con un sistema operativo basado en Siri para gestionar funciones del hogar y ofrecerá herramientas como FaceTime. Además, integraría un reconocimiento facial para personalizar la experiencia del usuario.

Apple también estaría desarrollando un robot de sobremesa, una versión ampliada del centro de control, con una pantalla de unas 9 pulgadas acoplada a una extremidad robótica que permite mover el panel. Esta característica buscaría mejorar la experiencia en videollamadas y otras funciones interactivas.

En cuanto a la seguridad, la empresa planearía competir con Ring y Google Nest con un sistema de seguridad doméstica centrado en la privacidad. El producto principal sería un sensor con cámara diseñado para proteger la información personal.

Primer plano de unas gafas inteligentes Ray-Ban Meta Headliner negras con lentes transparentes, en una vista de tres cuartos sobre un fondo blanco
Apple tendría previsto un modelo de gafas inteligentes para competir con las Ray-Ban Meta. (Ray-Ban / Meta)

Dispositivos portátiles con cámara e inteligencia artificial

El plan incluiría unas gafas inteligentes que utilizarían cámaras para capturar contenido multimedia y recopilar datos para aplicaciones de inteligencia artificial. Este dispositivo, que competiría con las Ray-Ban inteligentes, ofrecería funciones como reproducción de música, activación de Siri y llamadas telefónicas.

Respecto a los AirPods, Apple trabajaría en una versión avanzada equipada con cámaras de baja resolución. Estos auriculares recopilarían imágenes del entorno para procesarlas con IA, brindando recordatorios visuales e indicaciones contextuales al usuario.

Otro desarrollo sería un colgante circular pequeño con cámara de visión artificial. Este dispositivo podría usarse como collar o broche y capturaría datos para integrarlos con las funciones de IA y Siri del iPhone.

Otros productos en desarrollo

Apple proyectaría lanzar una MacBook de gama alta con pantalla táctil a finales de 2026 o principios de 2027, que sería su primer ordenador portátil con esta tecnología. Si el producto tiene éxito, Ternus podría expandir el concepto a otros modelos de la línea.

John Ternus ha participado en todas las líneas de desarrollo de Apple. Apple Inc/Handout via REUTERS
John Ternus ha participado en todas las líneas de desarrollo de Apple. Apple Inc/Handout via REUTERS

Finalmente, la compañía estaría planeando unas gafas de realidad aumentada más ligeras, capaces de superponer información digital sobre imágenes del mundo real. Este dispositivo, previsto entre 2028 y 2030, apuntaría a ser una posible alternativa futura al iPhone.

John Ternus ya se habría reunido con los empleados de Apple

John Ternus ya se habría reunido con los empleados de Apple tras el anuncio de la salida de Tim Cook como CEO, prevista para septiembre de 2026.

Durante un encuentro reciente, Ternus habría afirmado que Apple está a punto de “cambiar el mundo” y calificó la actual cartera de productos como la más emocionante de toda su trayectoria profesional, según el medio citado previamente.

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