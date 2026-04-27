El look de la China Suárez en el clásico de Estambul: moda, fútbol y repercusión en las tribunas del Galatasaray

La actriz China Suárez y sus dos niños caminan por un pasillo en Estambul, saliendo del estadio Rams Park. La actriz, vestida con chaqueta negra y jeans, acompaña a Amancio con una camiseta del Galatasaray. Rufina, más atrás, con una camiseta similar. El grupo se aproxima a un vehículo oscuro estacionado y aborda el automóvil. Estas imágenes cubren la salida de la familia de Mauro Icardi después del clásico de Turquía, donde el Galatasaray obtuvo una victoria.

La jornada futbolística en la que Galatasaray venció 3-0 a Fenerbahçe no solo consolidó el liderazgo del club en la Süper Lig turca. La aparición de la China Suárez junto a sus hijos en las inmediaciones del estadio sumó un capítulo de interés fuera del campo de juego. Según las imágenes compartidas por medios locales, la artista optó por una combinación que fusionó moda deportiva y estilo urbano: lució una camiseta blanca con el emblema y los colores de Galatasaray, acompañada por una campera de cuero negra de corte clásico y unos jeans celestes wide leg con aberturas y tiras negras que rodean las piernas, lo que aporta un guiño moderno al conjunto.

La elección se completó con botas negras de caña media, un bolso pequeño negro y el cabello lacio, suelto, enmarcando un maquillaje sutil. Llevó en una mano una prenda blanca. La imagen de la China caminando junto a sus hijos —Amancio, Magnolia y Rufina— fue registrada por cámaras y espectadores, y rápidamente se viralizó. Las reacciones incluyeron frases como: “Siempre una diosa ella y que la envidiosa soporten” y “Siempre un paso adelante en la moda. Una genia”, comentarios recogidos tanto en redes sociales como en medios turcos.

Cabe destacar que en este marco, la figura de Mauro Icardi también fue motivo de atención, en una jornada que podría haber significado el inicio de su despedida del club. El delantero, de 33 años, comenzó el clásico en el banco e ingresó en el segundo tiempo, sin anotar goles. Su contrato con el club vence el 30 de junio y hasta el momento no recibió una oferta de renovación formal. El futbolista acumuló cinco títulos con la institución, pero tras la lesión sufrida a fines de 2024 y una larga recuperación, aún no recuperó su mejor nivel. En la presente temporada disputó 45 partidos, anotó 16 goles y sumó dos asistencias.

Video de cobertura de un evento deportivo que muestra al equipo de fútbol Galatasaray celebrando en el centro del campo de un estadio. Los jugadores y el personal forman un círculo, levantando los brazos en un festejo coordinado, rodeados por una multitud de aficionados. Luego, se agrupan en el centro del campo. La escena corresponde a la victoria del Galatasaray en el clásico de Turquía, con el futbolista Mauro Icardi como figura central del festejo. El logo de "bein SPORTS" es visible en pantalla.

Una de las imágenes que llamó la atención se produjo antes del partido, cuando el ex de Wanda Nara permaneció varios minutos observando las tribunas, un gesto que fue interpretado por aficionados y medios turcos como una señal de despedida. A lo largo del día, la familia del futbolista estuvo presente tanto en las tribunas como en la previa del encuentro, acentuando el carácter emotivo de la jornada.

El triunfo de Galatasaray sobre Fenerbahçe permitió al club aumentar la diferencia a siete puntos respecto a su escolta, cuando restan solo tres jornadas para el final de la competencia. El festejo colectivo incluyó a jugadores, cuerpo técnico y familiares, y la presencia de la actriz argentina desde las tribunas fue uno de los focos de atención para la prensa y los seguidores del club.

Cabe recordar que hace sólo unos días, cuando varios comentarios en contra del futbolista comenzaron a hacerse más presentes en las redes sociales de ambos, fue la propia actriz y cantante quien no dudó en compartir una serie de fotografías, acompañado de frases motivadoras.

China Suárez compartió una historia en redes sociales celebrando un gol de Mauro Icardi con un mensaje de apoyo, destacando su felicidad y resiliencia.

La China compartió una historia con una imagen de Icardi en la cancha, luciendo la camiseta número 9 y levantando el brazo en señal de festejo. Sobre la foto, escribió en turco: “Yüzün gülünce güneş doğar ya” (Cuando sonríes, sale el sol), acompañado de corazones amarillo y rojo, los colores del club. Debajo, sumó en español: “Los que pretenden apagarte, ni lo intenten”, dejando un mensaje de apoyo y admiración para el delantero.

El gesto fue rápidamente valorado por sus seguidores, que recibieron la publicación como una muestra de que, pese a la exposición y las especulaciones, la pareja sigue firme y conectada, celebrando juntos cada logro y cada regreso.