Steam da el regalo perfecto para PC: juegos gratis y quedan pocas horas para tenerlos

Steam ha sorprendido a la comunidad gamer con una de las propuestas más atractivas de la temporada: una selección de juegos gratuitos para PC que se pueden reclamar por tiempo limitado. Esta campaña de fin de año permite que los usuarios amplíen su biblioteca digital sin gastar dinero, pero el plazo para obtener estos títulos está por concluir.

Con lanzamientos recientes y joyas independientes en oferta, Steam convierte estas fiestas en una oportunidad única para explorar nuevas experiencias de juego y sumar contenido de calidad de manera permanente.

Juegos gratis en Steam: una selección especial para las fiestas

La iniciativa de Steam para celebrar las fiestas incluye al menos cuatro títulos gratuitos, cada uno disponible por un tiempo limitado y con la condición de reclamarlos antes de que expire la oferta. Una vez agregados a la cuenta, los juegos quedan disponibles para siempre, permitiendo jugarlos en cualquier momento.

La campaña abarca propuestas de géneros variados, desde el misterio y la estrategia hasta la acción arcade y las carreras, para satisfacer a todo tipo de jugadores.

Entre las opciones más destacadas de esta temporada se encuentra The Deed: Dynasty, una expansión independiente que invita a los usuarios a sumergirse en historias de intriga y crimen. El objetivo es manipular pruebas y sospechosos para conseguir la impunidad, adaptándose a escenarios que van desde castillos medievales hasta el Viejo Oeste.

La oferta para obtener este juego sin cargo finaliza el 25 de diciembre, por lo que resulta fundamental reclamarlo antes de Navidad.

The Deed: Dynasty propone escenarios de misterio y asesinato donde los jugadores deben inculpar a distintos sospechosos en épocas históricas variadas.

Otra de las joyas disponibles es Undercroft Warriors, una propuesta independiente que rinde homenaje a los clásicos arcade y a títulos como Vampire Survivors. El reto consiste en sobrevivir a oleadas de enemigos mientras se elige entre seis héroes con habilidades y armas únicas.

Su estética minimalista en blanco y negro y sus gráficos pixelados evocan la nostalgia retro, y la promoción gratuita estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para los aficionados a los juegos de cartas, Poker Omaha representa una alternativa de competencia online en la que se reciben cuatro cartas y se compite contra miles de jugadores internacionales. Ofrece bonos diarios, misiones y trofeos que motivan la progresión, destacándose como el único póker Omaha No Limit gratuito en la plataforma.

Gemini Rush completa la variedad de propuestas con su enfoque en carreras locales. Los participantes controlan vehículos de una sola rueda en circuitos divididos en dos carreteras paralelas y pueden alternar entre ellas mediante habilidades especiales. Tres biomas diferentes aportan diversidad visual y desafíos únicos, donde la velocidad y la precisión marcan la diferencia entre la victoria y la derrota.

Cómo descargar y conservar los juegos gratis de Steam

Aprovechar la promoción navideña de Steam requiere seguir algunos pasos sencillos. Los usuarios deben acceder a la aplicación o a la web oficial con su cuenta personal, buscar los títulos que desean y hacer clic en el botón correspondiente para añadirlos a su biblioteca.

Una vez completado el proceso, los juegos quedan asociados de manera permanente a la cuenta y pueden descargarse y disfrutarse en cualquier momento, incluso después de que finalice la oferta.

La oportunidad de reclamar estos títulos sin costo representa un incentivo significativo para los fanáticos de los videojuegos en PC y para quienes buscan ampliar su colección sin realizar gastos adicionales. Steam, al sumar contenido gratuito de diversos géneros y estilos, reafirma su posición como la tienda de referencia para los gamers en estas fiestas.

El tiempo para obtener estos juegos gratuitos está por terminar, por lo que resulta fundamental actuar con rapidez y revisar la fecha límite de cada promoción. La posibilidad de sumar a la biblioteca personal títulos como The Deed: Dynasty, Undercroft Warriors, Poker Omaha y Gemini Rush solo estará disponible durante la campaña navideña, y una vez finalizada la promoción, dejarán de estar accesibles de forma gratuita.