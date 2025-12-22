Actualiza Gemini de Google, ahora la IA tiene herramientas exclusivas de traducción y vibe coding

Las mejoras en Gemini se despliegan de forma escalonada para usuarios de todo el mundo. (Foto: Europa Press)

La más reciente actualización de Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, introduce herramientas de vibe coding que permiten crear aplicaciones sin necesidad de escribir código, junto con modelos más veloces y mejoras en las funciones de búsqueda y traducción.

Entre las novedades, destaca la integración de la herramienta Opal en el navegador web de Google, lo que facilita la creación de miniaplicaciones de IA —denominadas Gems— a partir de instrucciones en lenguaje natural.

Este avance, anunciado en vísperas de la temporada navideña, refuerza la estrategia de la compañía para consolidar su posición en la competencia global por el desarrollo de IA.

Cómo la IA de Google facilita la creación de aplicaciones

La integración de Opal en el navegador de Google facilita la creación de miniaplicaciones de IA a partir de instrucciones en lenguaje natural. (Foto: Google)

El vibe coding representa un campo emergente en el que la inteligencia artificial genera aplicaciones a partir de indicaciones en lenguaje natural, sin requerir programación tradicional.

Google explicó que Opal, presentada en julio, permite diseñar el esquema de una aplicación paso a paso, encadenando instrucciones, llamadas a modelos de IA y otras herramientas.

Los usuarios pueden modificar sus aplicaciones simplemente describiendo los cambios deseados, y ahora disponen de un editor visual integrado en Gemini que registra cada ajuste y permite previsualizar el resultado antes de compartirlo con otros usuarios de Google.

Además, este editor admite la incorporación de imágenes o enlaces de vídeo como referencia para la construcción de aplicaciones.

El vibe coding trata de recibir ayuda de la IA para actividades de programación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del vibe coding ha impulsado a otras empresas del sector, como OpenAI y Anthropic, a lanzar sus propias versiones a comienzos de este año. Por su parte, la startup sueca Lovable logró cerrar una de las mayores rondas de financiación temprana en Europa, con 200 millones de dólares en su primer año de operaciones.

Cómo mejoró Gemini en velocidad

En cuanto al rendimiento, Google presentó Gemini 3 Flash, un modelo que, según la empresa, combina inteligencia y velocidad, y ofrece capacidades de razonamiento de nivel doctorado.

Este modelo dispone de dos modos: uno rápido, orientado a respuestas ágiles, y otro de pensamiento, diseñado para resolver problemas complejos. Gemini 3 Flash mejora la comprensión de videos e imágenes, permitiendo transformar ese contenido en un plan útil y aplicable en unos segundos.

Gemini 3 Flash, el nuevo modelo de Google, combina inteligencia y velocidad con capacidades de razonamiento de nivel doctorado. (Foto: Google)

También, supera a versiones anteriores en la interpretación de matices en las preguntas de los usuarios y proporciona respuestas exhaustivas y fáciles de asimilar visualmente, utilizando información en tiempo real de toda la web.

Qué otros modelos de IA ofrece Google a sus usuarios

El lanzamiento de Gemini 3 Flash se produce poco después de la presentación de Gemini 3 Pro, el modelo más potente de Google para vibe coding y agentes autónomos de IA, y de Gemini 3 Deep Think, enfocado en resolver problemas complejos de matemáticas, ciencia y lógica.

Según la compañía, Gemini 3 Flash rivaliza con modelos de vanguardia de mayor tamaño en pruebas de referencia del sector, como GPQA Diamond —que abarca preguntas complejas de biología, física y química—, y supera al modelo anterior Gemini 2.5 Flash, publicado en junio.

Cuáles mejoras incorpora Google para traducción y búsqueda

En el ámbito de la búsqueda y la traducción, Google ha implementado mejoras que permiten a los usuarios de Estados Unidos interactuar mediante conversaciones de voz bidireccionales para recibir ayuda en tiempo real.

Las mejoras en búsqueda y traducción de Google ofrecen traducciones de texto más inteligentes, naturales y precisas gracias a la integración de Gemini. (Foto: Google)

Las mejoras en la función Live With Search, permiten que los usuarios mantengan una conversación de voz bidireccional para obtener ayuda en tiempo real del buscador.

Google detalló que la versión beta de traducción en directo permitirá obtener traducciones en tiempo real y de sonido natural mediante titulares, una función que inicialmente estará disponible para usuarios en Estados Unidos e India. Esta mejora posibilita traducir del inglés a más de veinte idiomas, incluidos español, hindi, japonés y alemán.

Asimismo, la compañía subrayó que la voz con IA que responde a las consultas será más fluida y expresiva que nunca, lo que optimiza la experiencia conversacional tanto en búsqueda como en traducción.