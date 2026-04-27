Jonathan Haidt, psicólogo social, alertó sobre la IA: “Hará a los niños menos inteligentes y más inseguros”

El experto afirmó que los indicadores académicos y el coeficiente intelectual juvenil han mostrado una tendencia a la baja tras la popularización de redes sociales y la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el debate global sobre la regulación del uso de la tecnología en niños y adolescentes, Jonathan Haidt, psicólogo social y escritor estadounidense, advirtió que la creciente exposición a redes sociales y a la inteligencia artificial (IA) transformará profundamente la infancia.

En una entrevista con EFE, Haidt sostuvo que el impacto combinado de estas plataformas y nuevas tecnologías podría reducir la inteligencia y la confianza de los niños y adolescentes, aumentando sus niveles de inseguridad.

El experto aseguró que estamos ante una crisis educativa y social de gran alcance, con consecuencias que obligan a repensar los límites legales y éticos en el acceso digital para menores.

De qué forma la IA y las redes sociales afectan el aprendizaje de los menores

El avance tecnológico ha traído retos en el aprendizaje de los más pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el psicólogo, desde la popularización de las redes sociales, los indicadores académicos de los jóvenes muestran un deterioro incipiente. “Ya vemos que las notas en los exámenes y el coeficiente intelectual están empezando a bajar”, afirmó al medio.

El psicólogo advirtió que el fenómeno no se limita a una crisis de salud mental: “Están aprendiendo menos. Y ahora con la inteligencia artificial van a aprender mucho menos. Serán menos inteligentes, tendrán menor nivel educativo y menos confianza en sí mismos”.

El psicólogo ilustró el carácter adictivo de estos espacios digitales. Al comparar la mecánica de deslizar para actualizar con el funcionamiento de una máquina tragamonedas, sostuvo que las grandes plataformas han replicado intencionalmente ese modelo para fomentar la dependencia.

Jonathan Haidt aseguró que la mecánica adictiva de las plataformas sociales replica modelos de máquinas tragamonedas para fomentar dependencia entre niños y adolescentes. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

En su criterio, esto ha puesto a los padres ante una alternativa imposible: “O bien exponen a su hijo a una plataforma llena de depredadores sexuales y adicciones, o bien lo aíslan socialmente”. El escritor señaló que por esta razón, encuestas muestran un respaldo mayoritario entre los padres a favor de los límites de edad.

Haidt fue más allá y comparó la permisividad hacia las redes sociales con hipotéticas situaciones de perjuicio masivo: “Si hubiera cualquier otro producto de consumo en el mundo que hubiera matado a cientos de miles de niños, que hubiera hecho enfermar a decenas de millones, esas empresas habrían sido demandadas hasta llegar a desaparecer hace mucho tiempo”.

Cómo se ha venido regulando el acceso a tecnología en menores de edad

La implementación de límites de edad en redes sociales gana tracción internacional. Australia se convirtió en el primer país en adoptar esta política, a finales de 2025, mientras Turquía prohíbe desde este año el acceso a menores de 15. En Europa, países como España, Francia, Reino Unido y Grecia estudian medidas similares, en medio de acalorados debates parlamentarios y sociales.

Australia y Turquía lideran la regulación digital al imponer límites de edad en redes sociales para proteger a menores de sus efectos adversos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, Haidt subrayó a EFE que las “redes sociales son exactamente como el juego”, así que propuso que su régimen legal imite el de otras actividades restringidas a adultos, como la exposición a contenidos sexuales explícitos o el acceso a sustancias adictivas y al azar.

No obstante, Haidt reconoció que la verificación de edad aún enfrenta fallas. Destacó que, desde la aprobación de la norma en diciembre, el sector privado comenzó a implementar métodos de control aunque todavía resultan “muy rudimentarios”.

El psicólogo citó casos recientes de innovación tecnológica: “Apple acaba de anunciar que puede realizar la verificación de edad preservando totalmente la privacidad” y mencionó casos de páginas para adultos, que verifican con una sencilla comprobación si el dispositivo pertenece a un mayor de 18 años, sin obtener datos personales del usuario.

Cuáles desafíos tiene la regulación de los límites de edad

Medidas como las implementadas por Apple son resaltadas por expertos por traer más restricciones a menores. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La entrada en vigor de límites de edad enfrenta críticas sobre la eficacia de la verificación, sumado a las probabilidades de que menores accedan igualmente a través de identidades falsas.

Haidt señaló que los sistemas actuales “siguen cometiendo un montón de errores, pero ya son mejores”, e insiste en que la innovación tecnológica, como la promovida por Apple, puede ofrecer soluciones que resguarden la privacidad y sean efectivas.

Asimismo, la Generación Z, según Haidt, muestra una conciencia clara acerca de los daños que conlleva la sobreexposición digital. “Estamos viendo un gran aumento de jóvenes que se suman al movimiento. No solo estudiantes de secundaria o adolescentes mayores. Estamos empezando a ver a niños de nueve, diez y once años que abogan por más independencia y más juego libre”.