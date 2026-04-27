El video del violento accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en una competencia de rally

El impacto que sufrió el padre del cuatro veces campeón de la Fórmula 1 ocurrió en el Rally de Valonia

Jos Verstappen y su copiloto Jasper Vermeulen salieron ilesos tras un violento accidente que marcó el final anticipado de su participación en el Rally de Wallonie, la cuarta cita del Campeonato Belga de rally celebrada en los alrededores de Namur. El incidente, que tuvo lugar durante el 13º tramo y provocó el vuelco de su Skoda Fabia RS Rally2, generó un momento de tensión durante la competencia.

La ausencia de Renaud Jamoul, su navegante habitual que aún se recupera de una fractura de tobillo, obligó a Verstappen a competir junto a su nuevo tripulante Vermeulen por primera vez en esta temporada. Cuando su desempeño los posicionaba terceros en la clasificación tras la jornada inaugural, superando una penalización de 40 segundos al inicio del rally, el accidente truncó toda posibilidad de podio y derivó en su inmediato abandono según lo relatado por Verstappen. Tras chocar contra un poste y volcar en una curva a la derecha, ambos pudieron salir por sus propios medios del automóvil.

En el video de un aficionado, se puede ver cómo el vehículo que manejaba Jos perdió el control, impactó contra un árbol de la zona y volcó tras sufrir un duro impacto. “Lo más importante es que Jasper y yo salimos del coche sanos y salvos. Fue un gran impacto, pero estos coches son increíblemente seguros, y eso vuelve a demostrarse. Me alegra que hayamos salido bien de esto”, destacó Verstappen tras la fuerte colisión, quien atribuyó el accidente a la velocidad y las condiciones de polvo y grava en la ruta.

Como consecuencia directa de este abandono, el neerlandés descendió al cuarto lugar en la tabla general del campeonato belga, ya que acumula 40 puntos luego de haber finalizado segundo en dos pruebas previas: el Rally van Haspengouw y el TAC Rally. La clasificación es liderada por Maxime Potty con 65 puntos, seguido por Bastien Rouard y Cedric Cherain, según información de la organización de la carrera.

Así quedó el auto que manejaba Jos Verstappen (X: @RallyeSport)

El historial de Jos Verstappen en el rally belga incluye antecedentes similares. En junio de 2023, un vuelco durante el Royal Rally de Escandinavia en Suecia lo obligó también a retirarse prematuramente. En aquella ocasión, fue acompañado por Jamoul y ambos resultaron ilesos tras un accidente que destrozó el vehículo, dato también registrado por Motorsport.com. En la temporada 2024, un accidente en el Rally de Ypres lo forzó nuevamente a retirarse antes de tiempo, mientras su hijo Max Verstappen disputaba paralelamente el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1.

Figura respetada en la competición desde su paso por la Fórmula 1 en los años noventa y dos mil, y vencedor en la categoría LMP2 de las 24 Horas de Le Mans en 2008, el papá de Super Max consolidó en los últimos años su carrera en el rally al consagrarse campeón nacional en Bélgica.

Por su parte, la familia Verstappen mantiene una presencia relevante a nivel internacional. Max Verstappen, tetracampeón de Fórmula 1, es para muchos el mejor piloto del mundo en la actualidad, a pesar del complicado inicio de temporada en la Máxima con su Red Bull, y buscará lograr la clasificación a las 24 Horas de Nürburgring, cuya edición tendrá lugar el 16 de mayo. El próximo desafío para el piloto neerlandés, hijo de papá Jos, será el próximo fin de semana en lo que será el retorno de la F1 tras la cancelación de dos competencias por el conflicto bélico en Medio Oriente en lo que será el Gran Premio de Miami.