Ecuador: sujetos simularon un operativo policial y asesinaron a cinco personas

IMAGEN REFERENCIAL. Los atacantes se disfrazaron de policías para perpetrar los sicariatos (Machala Móvil)

Al menos cinco personas fueron asesinadas el último fin de semana en la parroquia Puerto Bolívar, en Machala, una de las principales ciudades portuarias del sur de Ecuador, luego de que un grupo de hombres armados ejecutara un ataque bajo la modalidad de un falso operativo policial. Según información difundida por Ecuavisa, los agresores utilizaron una camioneta con distintivos similares a los de la Policía Nacional y vestían chalecos que imitaban los uniformes oficiales, lo que les permitió ingresar sin generar sospechas iniciales entre las víctimas y vecinos.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en las inmediaciones del hospital Pomerio Cabrera, en una zona urbana de Puerto Bolívar. De acuerdo con el reporte, los sujetos llegaron armados y fueron percibidos en un primer momento como parte de un procedimiento de seguridad. Esa fachada facilitó su acceso al lugar donde se encontraban varias personas reunidas. Sin embargo, una vez dentro, comenzaron a evidenciar comportamientos irregulares que alertaron a algunos presentes, quienes alcanzaron a grabar parte de la escena antes de que se produjera el ataque.

Posteriormente, los hombres armados abrieron fuego. Una persona murió en el sitio, mientras que otras cuatro resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a una casa de salud. Debido a la gravedad de las lesiones, todas fallecieron poco después. El ataque se produjo de manera directa y en un espacio cerrado, lo que redujo las posibilidades de escape de las víctimas.

Los militares y policías que acudieron al llamado de alerta tras el crimen. (Conexión Informativa/Ecuavisa)

Tras el crimen, los responsables huyeron del lugar. Según la misma fuente, el vehículo utilizado, que simulaba ser un patrullero, fue encontrado posteriormente incinerado, un elemento que suele asociarse a intentos de eliminar evidencias y dificultar la identificación de los autores materiales del hecho. No se ha informado, hasta el momento, sobre personas detenidas en relación con este caso ni sobre la identidad de las víctimas.

El uso de uniformes o símbolos similares a los de las fuerzas del orden para cometer delitos se ha convertido en una práctica recurrente en algunas zonas de Ecuador, especialmente en territorios con alta presencia de economías ilegales y disputas entre organizaciones criminales. Este tipo de estrategias permite a los grupos armados reducir la resistencia de sus objetivos y operar con mayor rapidez en entornos urbanos.

Puerto Bolívar, donde ocurrió el ataque, es una parroquia clave dentro de Machala por su condición de puerto marítimo, vinculado principalmente a la exportación de banano, uno de los principales productos del país. En los últimos años, esta zona ha sido señalada como un punto de interés estratégico para redes vinculadas al tráfico de drogas, debido a su conexión con rutas internacionales hacia Centroamérica y Estados Unidos.

La provincia de El Oro, donde se ubica Machala, ha registrado episodios recurrentes de violencia en el contexto del conflicto entre bandas criminales. En este escenario, los ataques armados múltiples y los homicidios selectivos se han incrementado, en muchos casos relacionados con disputas por control territorial, rutas de transporte o estructuras logísticas.

Machala ha sufrido una serie de atentados en los últimos años.

El caso de Puerto Bolívar se suma a otros hechos violentos reportados recientemente en la misma ciudad y en zonas cercanas, lo que refleja una persistencia de la violencia armada en este sector del país. En reportes relacionados, se han documentado ataques en espacios públicos y privados, incluyendo viviendas, establecimientos comerciales y reuniones sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento detallado sobre este ataque específico ni han confirmado las posibles motivaciones detrás del crimen. Tampoco se ha informado sobre operativos posteriores orientados a la captura de los responsables. La investigación del caso continúa en desarrollo.

Esta nueva masacre vuelve a poner en evidencia la complejidad de la violencia en Ecuador, donde las dinámicas del crimen organizado han incorporado métodos para ejecutar acciones con mayor efectividad y menor riesgo inmediato para los perpetradores.