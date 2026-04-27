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La policía de Irlanda del Norte atribuyó al “nuevo IRA” la explosión de un coche bomba frente a una comisaría

Las autoridades investigan el atentado sin víctimas ocurrido en las afueras de Belfast, mientras se refuerzan las medidas de seguridad

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Coche bomba en Irlanda del Norte: Calle acordonada tras explosión y vehículo calcinado

La Policía norirlandesa ha atribuido el carro bomba que la noche pasada explotó frente a una comisaría en un barrio de Belfast al llamado “nuevo IRA”, una escisión del Ejército Republicano Irlandés opuesta a los acuerdos de paz de 1998.

En una conferencia de prensa en Belfast, el vicejefe de la policía, Bobby Singleton, señaló: “Nuestra hipótesis preliminar es que puede ser obra del ‘nuevo IRA’, que reivindicó el ataque de Lurgan”.

El pasado marzo, un grupo de disidentes republicanos protagonizó un incidente parecido cuando obligó al chófer de una camioneta a transportar un artefacto explosivo y dejar el vehículo aparcado frente a una comisaría de la misma región, pero el artefacto no llegó a explotar.

En referencia al explosivo de ayer, Singleton dijo que “este tipo de artefacto puede tener sus defectos en sofisticación y alcance, pero los superó en su imprudencia temeraria”.

Investigadores forenses inspeccionan el lugar donde estalló un auto ante la comisaría de Dunmurry , en el sur de Belfast, el domingo 26 de abril de 2026. (AP Foto/Peter Morrison)
Investigadores forenses inspeccionan el lugar donde estalló un auto ante la comisaría de Dunmurry , en el sur de Belfast, el domingo 26 de abril de 2026. (AP Foto/Peter Morrison)

Por ello, consideró que el actual nivel de amenaza en Irlanda del Norte es actualmente “sustancial”, es decir, un nivel previo al llamado grave, cuando un atentado se considera muy probable.

El incidente

Un coche bomba estalló la madrugada pasada frente a una comisaría de Belfast, la capital de Irlanda del norte, sin causar víctimas y sin que se conozca hasta el momento al autor de lo que parece ser un atentado fallido.

El explosivo utilizado tenía como objetivo “matar a policías y causar el máximo daño”, dijo hoy un portavoz de la Junta policial de Irlanda del Norte.

La explosión se registro en la noche del sábado al domingo frente a una comisaría de Dunmurry, en las afueras de Belfast, y en un primer momento hubo dudas de si se trató de un accidente o había posibles motivaciones políticas, como se ha confirmado ya en la mañana.

Imagen del estado en qué quedó el auto incendiado.
Imagen del estado en qué quedó el auto incendiado.

La ministra principal para Irlanda del Norte, Michelle O´Neill, dijo que los autores de la explosión “no tienen visión, ni apoyo, ni nada que ofrecer a nuestra sociedad”, pero no dio pistas sobre la autoría ni apuntó a ningún grupo en concreto.

Sin embargo, los unionistas probritánicos ya sugirieron la autoría de republicanos radicales y el líder del partido unionista mayoritario DUP, Gavin Robinson, dijo: “Si esto es otro intento de disidentes republicanos para intimidar a nuestras comunidades y atacar a la policía, esto debe encararse con todo el peso de la ley”.

Desde los llamados Acuerdos de Viernes Santo en 1998, el IRA (Ejército Republicano Irlandés) abandonó las armas, pero han surgido distintas disidencias en su seno que con cierta periodicidad perpetran atentados, sin haber llegado a hacer descarrillar los acuerdos de paz.

(con información de EFE)

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