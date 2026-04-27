Deportes

Los Pumitas debutarán en el Rugby Championship frente a Sudáfrica: todo lo que hay que saber

El seleccionado argentino Sub 20 enfrentará al organizador en el estreno del certamen, con las promesas de Australia y Nueva Zelanda como parte de la competencia

Guardar
Pumitas Argentina Rugby
Los Pumitas con todo listo para el debut en Sudáfrica (Mandatory Credit Luca Sighinolfi / Gaspafotos / Prensa UAR)

Los Pumitas debutarán en el Rugby Championship M20 ante Sudáfrica, anfitrión del certamen, en el Nelson Mandela Bay Stadium. El partido, que marcará la apertura del torneo juvenil más importante del Hemisferio Sur, comenzará a las 11 y contará con transmisión de ESPN 4 y Disney+ Plan Premium.

El Rugby Championship M20 adopta un formato distinto al de los mayores: se juega en sede única y bajo el sistema de todos contra todos a una sola ronda. En esta edición 2026, la ciudad de Port Elizabeth será el epicentro de la acción, recibiendo a las promesas de Sudáfrica, Argentina, Australia y Nueva Zelanda. La selección neozelandesa llega con el antecedente de haber ganado las ediciones 2024 y 2025, consolidándose como la referencia del torneo.

En su condición de local, los sudafricanos buscarán aprovechar el conocimiento del terreno y el apoyo de su público para arrancar con el pie derecho. El equipo dirigido por Riley Norton, que también será el capitán en el campo, presenta una alineación con nombres que ya tuvieron rodaje en competencias internacionales juveniles. Entre los titulares destacan Rambo Kubheka en la primera línea, Liam van Wyk en la conducción del pack y Yaqeen Ahmed como apertura. La expectativa sobre el rendimiento del anfitrión es alta, en un certamen donde la localía suele marcar diferencias.

Pumitas Rugby
Argentina debuta en Sudáfrica

Por el lado de Los Pumitas, el desafío es mayúsculo: debutar ante el anfitrión y medirse con el rigor físico sudafricano. El seleccionado argentino llega con una camada que busca consolidarse tras un proceso de preparación enfocado en la obtención de resultados en este tipo de competencias. El entrenador apuesta a una formación inicial con Benjamín Farias Cerioni como pilar, Tomás Dande como capitán desde la tercera línea y Manuel Giannantonio en la conducción del equipo. El banco argentino suma variantes con Manuel Cuneo Camargo y Simón Pfister, listos para aportar en el complemento.

La previa no cuenta con antecedentes inmediatos ni tabla de posiciones, ya que se trata de la primera fecha del torneo. Tanto Sudáfrica M20 como Los Pumitas llegan al debut con planteles completos y la expectativa de iniciar el camino hacia el título. La competencia, con presencia de Australia y una Nueva Zelanda bicampeona, promete partidos de alto nivel y exigencia máxima para las futuras figuras del rugby internacional.

Pumitas Rugby
El maul ha sido una gran arma de ataque del seleccionado juvenil

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Competición: Rugby Championship M20

Hora: 11

Estadio: Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth

Árbitro: Gonzalo De Achaval

Transmisión: ESPN 4 y Disney+ Plan Premium

POSIBLES ALINEACIONES

Sudáfrica: Rambo Kubheka, Liam van Wyk, Danie Kruger, Heinrich Theron, Riley Norton (C), Luke Canon, Thomas Beling, Kebotile Maake, Hendré Schoeman, Yaqeen Ahmed, Lindsey Jansen, Ethan Adams, Samuel Badenhorst, Jack Benade, Alzeadon Felix. Suplentes: Mahle Sithole, Oliver Reid, Kai Pratt, JD Hattingh, Risima Khosa, Jayden Brits, Vusi Moyo, Khuthadzo Rasivhaga.

Los Pumitas: Benjamín Farias Cerioni, Nicolás Cambiasso, Bautista Salinas Mealla, Jeremy Annand, Agustín Ponzio, Tomás Dande (C), Joaquín Pascual Viale, Basilio Cañas, Ignacio Zabella, Manuel Giannantonio, Mateo Tanoni, Pedro Coll, Ramón Fernández Miranda, Constantino Keller, Luciano Avaca. Suplentes: Manuel Cuneo Camargo, Fabrizio Cebron, Federico Narváez, Jerónimo Serondo, Federico Torre, Juan Preumayr, Benjamín Ordiz, Simón Pfister.

Temas Relacionados

Los PumitasUARRugbyRugby Championship

Últimas Noticias

Barcelona acelera por Julián Álvarez: las charlas con el Atlético de Madrid y un dato familiar clave

La Araña, que se prepara para disputar las semifinales de la Champions League, está en la órbita del club catalán para después del Mundial

Barcelona acelera por Julián Álvarez: las charlas con el Atlético de Madrid y un dato familiar clave

Solana Sierra no pudo con Karolina Pliskova y quedó eliminada en Madrid

La marplatense cayó por 6-4 y 6-3 frente a la ex número 1 del mundo por los octavos de final del WTA 1000

Solana Sierra no pudo con Karolina Pliskova y quedó eliminada en Madrid

El video del violento accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en una competencia de rally

Jos sufrió una dura colisión contra un árbol durante una jornada del Rally de Wallonie en Bélgica

El video del violento accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en una competencia de rally

¿Vuelve la magia? Conor McGregor despierta intriga sobre su motivación ante un posible combate con Max Holloway

La UFC estudia el esperado combate entre el irlandés y el hawaiano durante la Semana Internacional de la Lucha en Las Vegas, cita que acapara la atención mundial por la magnitud mediática y la emoción del posible reencuentro en el octágono

¿Vuelve la magia? Conor McGregor despierta intriga sobre su motivación ante un posible combate con Max Holloway

Real Madrid inició gestiones para que Scaloni sea su nuevo entrenador: “Te aseguro que lo han contactado”

Según detalló la cadena COPE en España, el DT de la selección argentina es uno de los candidatos al bando del Merengue

Real Madrid inició gestiones para que Scaloni sea su nuevo entrenador: “Te aseguro que lo han contactado”
DEPORTES
Barcelona acelera por Julián Álvarez: las charlas con el Atlético de Madrid y un dato familiar clave

Barcelona acelera por Julián Álvarez: las charlas con el Atlético de Madrid y un dato familiar clave

Solana Sierra no pudo con Karolina Pliskova y quedó eliminada en Madrid

El video del violento accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en una competencia de rally

¿Vuelve la magia? Conor McGregor despierta intriga sobre su motivación ante un posible combate con Max Holloway

Real Madrid inició gestiones para que Scaloni sea su nuevo entrenador: “Te aseguro que lo han contactado”

TELESHOW
El tajante comentario de Kennys Palacios sobre su distanciamiento de Wanda Nara: “Yo sé lo que pasó entre nosotros”

El tajante comentario de Kennys Palacios sobre su distanciamiento de Wanda Nara: “Yo sé lo que pasó entre nosotros”

El divertido cruce de idiomas de Luisana Lopilato en una noche familiar: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras”

La indignación de Sabrina Rojas tras las críticas por un video con sus hijos en el auto: “Preocúpense por ustedes”

El look de la China Suárez en el clásico de Estambul: moda, fútbol y repercusión en las tribunas del Galatasaray

Oriana Sabatini en su faceta de escritora: sueños transformados, un personaje vulnerable y la conexión con la muerte como motor creativo

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: el Consejo Electoral canceló a dos partidos y defendió que garantizó el debido proceso

Ecuador: el Consejo Electoral canceló a dos partidos y defendió que garantizó el debido proceso

Salud y naturaleza: Alemania impulsa rutas y parques para caminar descalzo

Protestas de campesinos, mineros y transportistas abren una semana de alta conflictividad en Bolivia

Precio de los combustibles en El Salvador sube $0.07 por galón a partir del 28 de abril, el ajuste más bajo en seis semanas

Charles Bukowski, poeta estadounidense: “Si pasa algo malo, tomas para olvidar; si pasa algo bueno, para celebrarlo; y si no pasa nada, tomas para que pase algo”