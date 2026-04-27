Los Pumitas debutarán en el Rugby Championship frente a Sudáfrica: todo lo que hay que saber

Los Pumitas con todo listo para el debut en Sudáfrica (Mandatory Credit Luca Sighinolfi / Gaspafotos / Prensa UAR)

Los Pumitas debutarán en el Rugby Championship M20 ante Sudáfrica, anfitrión del certamen, en el Nelson Mandela Bay Stadium. El partido, que marcará la apertura del torneo juvenil más importante del Hemisferio Sur, comenzará a las 11 y contará con transmisión de ESPN 4 y Disney+ Plan Premium.

El Rugby Championship M20 adopta un formato distinto al de los mayores: se juega en sede única y bajo el sistema de todos contra todos a una sola ronda. En esta edición 2026, la ciudad de Port Elizabeth será el epicentro de la acción, recibiendo a las promesas de Sudáfrica, Argentina, Australia y Nueva Zelanda. La selección neozelandesa llega con el antecedente de haber ganado las ediciones 2024 y 2025, consolidándose como la referencia del torneo.

En su condición de local, los sudafricanos buscarán aprovechar el conocimiento del terreno y el apoyo de su público para arrancar con el pie derecho. El equipo dirigido por Riley Norton, que también será el capitán en el campo, presenta una alineación con nombres que ya tuvieron rodaje en competencias internacionales juveniles. Entre los titulares destacan Rambo Kubheka en la primera línea, Liam van Wyk en la conducción del pack y Yaqeen Ahmed como apertura. La expectativa sobre el rendimiento del anfitrión es alta, en un certamen donde la localía suele marcar diferencias.

Argentina debuta en Sudáfrica

Por el lado de Los Pumitas, el desafío es mayúsculo: debutar ante el anfitrión y medirse con el rigor físico sudafricano. El seleccionado argentino llega con una camada que busca consolidarse tras un proceso de preparación enfocado en la obtención de resultados en este tipo de competencias. El entrenador apuesta a una formación inicial con Benjamín Farias Cerioni como pilar, Tomás Dande como capitán desde la tercera línea y Manuel Giannantonio en la conducción del equipo. El banco argentino suma variantes con Manuel Cuneo Camargo y Simón Pfister, listos para aportar en el complemento.

La previa no cuenta con antecedentes inmediatos ni tabla de posiciones, ya que se trata de la primera fecha del torneo. Tanto Sudáfrica M20 como Los Pumitas llegan al debut con planteles completos y la expectativa de iniciar el camino hacia el título. La competencia, con presencia de Australia y una Nueva Zelanda bicampeona, promete partidos de alto nivel y exigencia máxima para las futuras figuras del rugby internacional.

El maul ha sido una gran arma de ataque del seleccionado juvenil

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Competición: Rugby Championship M20

Hora: 11

Estadio: Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth

Árbitro: Gonzalo De Achaval

Transmisión: ESPN 4 y Disney+ Plan Premium

POSIBLES ALINEACIONES

Sudáfrica: Rambo Kubheka, Liam van Wyk, Danie Kruger, Heinrich Theron, Riley Norton (C), Luke Canon, Thomas Beling, Kebotile Maake, Hendré Schoeman, Yaqeen Ahmed, Lindsey Jansen, Ethan Adams, Samuel Badenhorst, Jack Benade, Alzeadon Felix. Suplentes: Mahle Sithole, Oliver Reid, Kai Pratt, JD Hattingh, Risima Khosa, Jayden Brits, Vusi Moyo, Khuthadzo Rasivhaga.

Los Pumitas: Benjamín Farias Cerioni, Nicolás Cambiasso, Bautista Salinas Mealla, Jeremy Annand, Agustín Ponzio, Tomás Dande (C), Joaquín Pascual Viale, Basilio Cañas, Ignacio Zabella, Manuel Giannantonio, Mateo Tanoni, Pedro Coll, Ramón Fernández Miranda, Constantino Keller, Luciano Avaca. Suplentes: Manuel Cuneo Camargo, Fabrizio Cebron, Federico Narváez, Jerónimo Serondo, Federico Torre, Juan Preumayr, Benjamín Ordiz, Simón Pfister.