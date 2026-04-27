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La indignación de Sabrina Rojas tras las críticas por un video con sus hijos en el auto: “Preocúpense por ustedes”

En medio de una salida familiar, la conductora debió despejar dudas sobre la seguridad de los niños bajo su cuidado

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Sabrina Rojas compartió cómo fue el regreso a casa con sus hijos luego de pasar el tiempo en familia (Instagram)

Acostumbrada al ritmo vertiginoso de la televisión y los flashes de las cámaras, Sabrina Rojas encontró en su familia el mejor refugio. La conductora, que equilibra su vida entre proyectos laborales y momentos personales, suele compartir en redes sociales fragmentos de su intimidad junto a los grandes amores de su vida: sus hijos Esperanza y Fausto. Y fue precisamente en uno de esos regresos a casa, documentado en un video familiar, donde la felicidad se mezcló con la mirada ajena y las críticas.

Todo comenzó con un breve video que Sabrina compartió en sus redes desde el interior de su auto. Se la ve manejando, mientras su hija mayor filma desde el asiento trasero y Fausto, el más pequeño, acompaña como copiloto. El nene, cómplice de la escena, se mueve al ritmo de la música junto a su mamá y su hermana. “Volviendo a casa. Así siempre, mis compañeros en esta vida (qué suerte que tengo)”, escribió Sabrina, dejando en claro el valor que le da a la compañía de sus hijos y la importancia de esos pequeños momentos cotidianos.

Sin embargo, la alegría por el instante familiar se vio opacada por una polémica inesperada: algunos seguidores notaron que Fausto parecía estar sin cinturón de seguridad, lo que generó preocupación y una catarata de comentarios en las redes. Lejos de quedarse callada, Sabrina anticipó las críticas y salió al cruce con firmeza. “Por supuesto que tiene el cinturón puesto. No rompan las pelo…, cuido muy bien a mis hijos. Disfruten y preocúpense por ustedes, ¡que de los míos me encargo yo!”, sentenció, acompañando el mensaje con imágenes que mostraban en detalle que el niño sí llevaba el cinturón correctamente abrochado.

Captura de pantalla de Instagram mostrando a un menor en el asiento del copiloto con cinturón de seguridad en un auto de noche, con texto superpuesto
Sabrina Rojas compartió una captura de pantalla defendiendo el uso del cinturón de seguridad por parte de sus hijos en el automóvil, respondiendo a críticas

De esa manera, Sabrina dejó en claro que prioriza la seguridad y el bienestar de sus hijos, y que la mirada externa no la afecta cuando se trata de la crianza y el cuidado. Su mensaje, lejos de buscar polémica, fue un llamado a confiar en el amor y la responsabilidad de cada madre, celebrando la libertad de vivir y disfrutar en familia sin el peso permanente de la opinión ajena.

El vínculo que Rojas tiene con Esperanza y Fausto es visible tanto en sus palabras como en las postales que comparte. No es la primera vez que la conductora elige a sus hijos como refugio en momentos difíciles. En febrero pasado, tras la internación voluntaria de su expareja y padre de sus hijos, Luciano Castro, la modelo decidió alejarse de la ciudad y buscar serenidad en la Costa argentina. Las vacaciones en la playa junto a Esperanza y Fausto se convirtieron en una terapia familiar: mates al atardecer, caminatas por la arena y charlas profundas bajo el cielo anaranjado.

Las imágenes de esa escapada hablaronn por sí solas en ese entonces. En una de las más tiernas, Sabrina aparece abrazando a sus hijos durante la hora dorada. Fausto, con la camiseta de entrenamiento de Boca Juniors; Esperanza, a su lado, con un hoodie negro y pollera blanca. Los tres miran a cámara con serenidad y una complicidad que solo se logra en la intimidad. “Son mi lugar”, escribió Sabrina en la publicación, resumiendo en tres palabras el sentido de pertenencia y la protección que siente por sus hijos.

Las vacaciones de Sabrina Rojas junto a sus hijos en medio de la internación de Luciano Castro: "Son mi lugar"
Sabrina junto a su hija mayor, Esperanza, en la playa (Instagram)

Entre viajes, rutinas y desafíos, Sabrina Rojas demuestra que el amor y la protección por sus hijos están por encima de todo. La modelo sigue apostando a la sinceridad y a la transparencia ante sus seguidores en las redes, mostrando que la felicidad familiar se construye día a día, con abrazos, canciones y la seguridad de que, pase lo que pase afuera, siempre hay un lugar al que volver.

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Sabrina RojasFaustoEsperanzaLuciano CastroCríticasCinturón de seguridad

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