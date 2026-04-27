Solana Sierra no pudo con Karolina Pliskova y quedó eliminada en Madrid

Solana Sierra encadenó tres victorias en Madrid, pero no pudo contra una ex número 1 del mundo

Solana Sierra cerró este lunes una muy buena participación en el WTA 1000 de Madrid al caer en los octavos de final frente a la experimentada Karolina Pliskova, por 6-4 y 6-3. En la Cancha 4 de la Caja Mágica, la marplatense luchó durante todo el encuentro, pero terminó cediendo ante la jerarquía y la eficacia de la ex número 1 del mundo en los momentos clave.

El partido tuvo un desarrollo equilibrado desde el inicio. Sierra, de 21 años y 88° del mundo, intentó sostener el patrón de juego que la había llevado hasta esta instancia, con intensidad desde el fondo de la cancha y buena movilidad. Sin embargo, Pliskova, de 34 años y ubicada hoy en el 194° puesto del ranking, mostró templanza y oportunismo para capitalizar las oportunidades que se le presentaron.

Sol se adelantó con un quiebre en el segundo juego, pero la checa reaccionó rápido. A ambas les costó sostenerse con su servicio durante la primera manga. Pliskova encontró el break decisivo en el séptimo game y supo cerrar el set para pasar al frente en el score.

Sierra volvió a competir de igual a igual en el segundo set. Buscó tomar la iniciativa, arriesgó con la devolución y trató de incomodar a su rival con cambios de ritmo. Sin embargo, la europea le quebró el saque en el tercer juego y mejoró los porcentajes de eficacia con su servicio. Esa receta el permitió encaminar el triunfo.

En el sexto juego, Sierra tuvo un break point que no logró capitalizar y, en adelante, le costó incomodar a su rival, que justificó la victoria a partir de su mayor experiencia en los momentos decisivos.

Pliskova ya había vencido a Sierra este año: fue 6-1 y 6-2 en la primera ronda del WTA 1000 de Doha, en febrero. Su rival en busca de las semifinales saldrá del cruce entre la kazaja Elena Rybakina, número 2 del mundo, y la austriaca Anastasia Potapova (56°).

Pese a la derrota de este lunes, la argentina cerró un muy buen torneo sobre la altitud de Madrid y el polvo de ladrillo de la Caja Mágica. Logró su mejor actuación desde que sorprendió al mundo al alcanzar los octavos de final en Wimbledon, el año pasado. Además, según el ranking WTA en vivo, aseguró un salto de 17 lugares que la ubicarían 71°. Había caído más de 20 puestos en las últimas semanas.

Sierra, tenista número 1 de la Argentina, venía de cuatro derrotas consecutivas en primera ronda y en España logró encadenar tres victorias: la ucraniana Dayana Yastremska (49°), la polaca Magdalena Frech (34°) y la turca Zeynep Sonmez (67°) sufrieron a la marplatense en una performance que le permitió acceder por primera vez a los octavos de final en un certamen de esta magnitud.

Con la gira europea sobre polvo de ladrillo en pleno desarrollo y Roland Garros en el horizonte, Sol se lleva sensaciones positivas y una inyección de confianza para competir de igual a igual frente a las mejores en las semanas que se vienen.