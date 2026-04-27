Sociedad

Evacuaron la Facultad de Sociales de la UBA por un incendio: no hubo heridos

El fuego se inició en dos contenedores que estaban en un patio interno

Guardar
Incendio en Facultad de Sociales
Evacuaron la Facultad de Sociales por un incendio en un patio. Crédito fotos: @gallettitadeo

Un incendio en el patio interno de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires , ubicada en Santiago del Estero al 1000, en el barrio de Constitución, fue controlado este martes por Bomberos de la Ciudad. El siniestro se originó en dos contenedores de residuos situados en un espacio abierto de aproximadamente 50 metros cuadrados dentro del edificio, informaron las autoridades.

Las tareas de ventilación y control concluyeron sin que se reportaran daños materiales de gravedad ni personas heridas, según personal del SAME, que asistió por control clínico a dos hombres adultos en el lugar, sin necesidad de traslado.

En el momento del incidente, el fuego ya era combatido por trabajadores del establecimiento mediante una línea fija contra incendios, acción que fue reforzada por el cuerpo de bomberos con una línea de 38 mm, permitiendo el rápido dominio de la situación.

Temas Relacionados

Facultad de SocialesÚltimas NoticiasUBA

Últimas Noticias

Entradera, persecución, tiroteo y muerte en La Matanza: un delincuente fue abatido por la Policía tras robar una casa

Ocurrió durante la madrugada de este lunes en la localidad de San Justo. Kevin Igor Espinosa (26), el asaltante fallecido, resultó herido de bala durante un enfrentamiento con efectivos policiales. Uno de sus cómplices terminó detenido

Entradera, persecución, tiroteo y muerte en La Matanza: un delincuente fue abatido por la Policía tras robar una casa

“Si algo me pasa, ya saben quién fue”: una vecina de Pilar denunció a su expareja por brutales golpizas y amenazas de muerte

“Me dejó internada, con la cara destruida. Estuve una semana encerrada sin poder salir”, aseguró Camila en la denuncia pública que compartió en redes. IMÁGENES SENSIBLES

“Si algo me pasa, ya saben quién fue”: una vecina de Pilar denunció a su expareja por brutales golpizas y amenazas de muerte

Facundo Macarrón: “Por culpa de la justicia el crimen de mi mamá no está resuelto y tenés a un violador y asesino suelto”

A 20 años del crimen de Nora Dalmasso y mientras se realiza el jury a los tres fiscales del caso, el hijo de la víctima aseguró: “Deseo que alguna vez sufran en carne propia lo que nos hicieron vivir a nosotros”

Facundo Macarrón: “Por culpa de la justicia el crimen de mi mamá no está resuelto y tenés a un violador y asesino suelto”

Nuevas revelaciones de la clínica del horror: el ADN clave que busca la Justicia y qué dice la historia clínica sobre el embarazo de la menor violada

La Justicia federal y la UFI N°7 de San Martín avanzan en la investigación al centro médico Santa María de Villa Ballester, allanado este último fin de semana. Se hallaron ocho fetos en el lugar

Nuevas revelaciones de la clínica del horror: el ADN clave que busca la Justicia y qué dice la historia clínica sobre el embarazo de la menor violada

Un micro bloquea la circulación en el empalme de la Autopista 9 de Julio Sur y 25 de Mayo

Durante la mañana se produjeron congestiones y demoras que afectaron a muchos automovilistas. Además, se registraron otros incidentes en la ciudad de Buenos Aires

Un micro bloquea la circulación en el empalme de la Autopista 9 de Julio Sur y 25 de Mayo
DEPORTES
Barcelona acelera por Julián Álvarez: las charlas con el Atlético de Madrid y un dato familiar clave

Barcelona acelera por Julián Álvarez: las charlas con el Atlético de Madrid y un dato familiar clave

Solana Sierra no pudo con Karolina Pliskova y quedó eliminada en Madrid

Los Pumitas debutarán en el Rugby Championship frente a Sudáfrica: todo lo que hay que saber

El video del violento accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en una competencia de rally

¿Vuelve la magia? Conor McGregor despierta intriga sobre su motivación ante un posible combate con Max Holloway

TELESHOW
El tajante comentario de Kennys Palacios sobre su distanciamiento de Wanda Nara: “Yo sé lo que pasó entre nosotros”

El tajante comentario de Kennys Palacios sobre su distanciamiento de Wanda Nara: “Yo sé lo que pasó entre nosotros”

El divertido cruce de idiomas de Luisana Lopilato en una noche familiar: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras”

La indignación de Sabrina Rojas tras las críticas por un video con sus hijos en el auto: “Preocúpense por ustedes”

El look de la China Suárez en el clásico de Estambul: moda, fútbol y repercusión en las tribunas del Galatasaray

Oriana Sabatini en su faceta de escritora: sueños transformados, un personaje vulnerable y la conexión con la muerte como motor creativo

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: el Consejo Electoral canceló a dos partidos y defendió que garantizó el debido proceso

Ecuador: el Consejo Electoral canceló a dos partidos y defendió que garantizó el debido proceso

Salud y naturaleza: Alemania impulsa rutas y parques para caminar descalzo

Protestas de campesinos, mineros y transportistas abren una semana de alta conflictividad en Bolivia

Precio de los combustibles en El Salvador sube $0.07 por galón a partir del 28 de abril, el ajuste más bajo en seis semanas

Charles Bukowski, poeta estadounidense: “Si pasa algo malo, tomas para olvidar; si pasa algo bueno, para celebrarlo; y si no pasa nada, tomas para que pase algo”