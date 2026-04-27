Evacuaron la Facultad de Sociales de la UBA por un incendio: no hubo heridos

Evacuaron la Facultad de Sociales por un incendio en un patio. Crédito fotos: @gallettitadeo

Un incendio en el patio interno de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires , ubicada en Santiago del Estero al 1000, en el barrio de Constitución, fue controlado este martes por Bomberos de la Ciudad. El siniestro se originó en dos contenedores de residuos situados en un espacio abierto de aproximadamente 50 metros cuadrados dentro del edificio, informaron las autoridades.

Las tareas de ventilación y control concluyeron sin que se reportaran daños materiales de gravedad ni personas heridas, según personal del SAME, que asistió por control clínico a dos hombres adultos en el lugar, sin necesidad de traslado.

En el momento del incidente, el fuego ya era combatido por trabajadores del establecimiento mediante una línea fija contra incendios, acción que fue reforzada por el cuerpo de bomberos con una línea de 38 mm, permitiendo el rápido dominio de la situación.