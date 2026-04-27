Crimen y Justicia

Corrientes: discutió con su novio en la calle y lo asesinó a puñaladas

La víctima murió en la vereda mientras que la mujer, señalada por testigos de la agresión, fue detenida en el lugar

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Sergio Antonio Zach, asesinado por su novia en Corrientes
Sergio Antonio Zach, asesinado por su novia en Corrientes

Sergio Antonio Zach fue asesinado de dos puñaladas, luego de discutir con su novia en la calle de uno de los barrios de la zona Sur de la ciudad de Gobernador Virasoro, en la provincia de Corrientes.

De acuerdo con El Litoral, la víctima murió casi en el acto por dos lesiones de arma blanca en el tórax. En tanto, la mujer -señalada como autora del crimen por testigos- fue arrestada en el lugar por agentes de la Policía correntina. Fue identificada como Julia Alejandra González, de 44 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, del miércoles pasado, sobre la Avenida Circunvalación Sur, en el Barrio Epam Sur. Alertados por una violenta pelea en la vía pública, efectivos de la Comisaría Primera se desplazaron hasta el lugar, donde hallaron a Zach tendido en el suelo con una herida de arma blanca en el pecho.

Aunque se solicitó asistencia médica de urgencia, los profesionales de la salud constaron que el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada, señaló el diario correntino.

Al respecto, el titular de la Unidad Fiscal de Investigación, Julio Cazzare, dijo a medios locales que “se produjo la muerte de un hombre a manos de una mujer, aparentemente tendrían un vínculo sentimental, no sabemos si es concubina o pareja, fue a través de un arma blanca”, puntualizó y agregó que se trasladó el cuerpo del hombre a Santo Tomé para la realización de la autopsia correspondiente.

Por otro lado, el Fiscal indicó que “es un barrio con poco vecindario, hay un baldío grande cerca, se están haciendo las averiguaciones correspondientes”. Y agregó que “la mujer estaba ahí cuando llegó la policía, junto a la víctima, no hubo resistencia y fue trasladada directamente a la comisaría”.

Según la investigación, minutos antes del desenlace, la víctima mantenía una acalorada discusión con su pareja.

Tras el hallazgo, las autoridades aprehendieron a la mujer, que sería madre de ocho hijos, con domicilio en el Barrio Esperanza, quien quedó bajo custodia policial a disposición de la Justicia.

En el sitio del suceso trabajaron peritos de criminalística y el médico policial, el doctor Fernando Artigas, quien constató la gravedad de la lesión. Como parte de la evidencia clave para la causa, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo serrucho.

De acuerdo con El Litoral, los testimonios recogidos dan cuenta de que los incidentes entre ambos eran frecuentes y aseguran que los conflictos llegaban a la violencia física. “Había golpes de puño”, indicaron.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para ser sometido a una autopsia. En tanto, se esperan novedades sobre la situación de alojamiento de la principal y única sospechosa.

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