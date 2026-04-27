Energía solar desde el espacio: el plan de Meta para alimentar sus centros de datos en 2030

Meta se alió con la startup espacial Overview Energy para abastecerse de energía solar en sus centros de datos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta se asoció con la startup espacial Overview Energy para garantizar el suministro de energía solar destinada a sus centros de datos.

Estos centros son grandes edificios repletos de computadoras y servidores que procesan y almacenan toda la información que circula por plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp. Para funcionar, necesitan electricidad de forma ininterrumpida, las 24 horas del día.

El problema es que esa demanda energética es enorme y constante. Para resolverlo, Overview Energy desarrolla un sistema que capta energía solar directamente desde el espacio y la transmite a instalaciones en la Tierra, sin depender del clima ni de los ciclos de luz solar.

Estos centros necesitan electricidad sin interrupciones, las 24 horas del día, los siete días de la semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera prueba orbital del sistema está prevista para 2028, y el suministro comercial de energía comenzaría en 2030, según ambas empresas.

El acuerdo otorga a Meta acceso anticipado a hasta 1 gigavatio de capacidad, una cantidad suficiente para abastecer a cerca de 750.000 hogares, lo que posicionaría a la compañía como una de las primeras grandes empresas tecnológicas en alimentar su infraestructura digital con energía solar captada desde el espacio.

“La tecnología solar espacial representa un paso adelante transformador al aprovechar la infraestructura terrestre existente para suministrar energía nueva e ininterrumpida desde la órbita”, dijo Nat Sahlstrom, vicepresidente de energía y sostenibilidad de Meta. No se detallaron más detalles sobre el acuerdo.

Mark Zuckerberg anunció que invertirá cientos de miles de millones de dólares en inteligencia artificial y planea construir un centro de datos de dimensiones similares a Manhattan. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

En septiembre de 2025, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, afirmó que cientos de miles de millones de dólares se destinarán en el desarrollo de productos de inteligencia artificial y, con ese fin, planea un centro de datos que tendría casi el tamaño de Manhattan.

En su momento, Zuckerberg agregó que el primer centro de datos de múltiples gigavatios de Meta, llamado Prometheus, comenzará a operar en 2026.

Otro centro, denominado Hyperion, tiene capacidad para expandirse hasta los5 gigavatios en los próximos años. “También estamos construyendo varios clústeres gigantes más. Tan solo uno de ellos cubre una parte significativa de la superficie de Manhattan”, señaló el CEO de Meta en Threads.

Los centros de datos de Meta son grandes edificios, del tamaño de varios campos de fútbol, repletos de computadoras y servidores conectados entre sí.

Cada vez que un usuario publica una foto, envía un mensaje o ve un video en Facebook, Instagram, WhatsApp o Meta AI, esa acción es procesada y almacenada en uno de estos centros. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Su función es simple: guardar y procesar toda la información que generan los usuarios de Facebook, Instagram, WhatsApp, Meta AI y más servicios de Meta cada vez que publican una foto, envían un mensaje o ven un video.

Cada vez que alguien sube una historia o hace una videollamada, esa acción viaja en fracciones de segundo hasta uno de estos centros, donde se almacena y se distribuye para que otros usuarios puedan verla al instante. Sin estos edificios, ninguna de esas plataformas podría funcionar.

El desafío es que estos centros nunca se apagan. Necesitan electricidad de forma continua para mantener las computadoras en funcionamiento y sistemas de refrigeración permanentes para evitar que el calor generado por las máquinas las dañe.

La demanda energética de un solo centro de datos puede equipararse al consumo eléctrico de una ciudad mediana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa demanda energética es tan elevada que un solo centro de datos puede consumir tanta electricidad como una ciudad mediana.

Por eso Meta invierte miles de millones de dólares en construir centros cada vez más grandes y en buscar fuentes de energía que garanticen su operación sin interrupciones, como la energía solar captada desde el espacio que desarrolla junto a Overview Energy.

Cuánta energía consume un centro de datos

Los centros de datos consumen una cantidad masiva de energía a nivel global: entre 200 y 400 TWh al año, lo que representa entre el 1% y el 4% de la demanda eléctrica mundial, según el Centro Climático de Copenhague de la ONU. Para dimensionarlo, esa cifra es comparable al consumo eléctrico de países enteros.

La inteligencia artificial es el principal factor detrás del aumento en el consumo energético de los centros de datos y podría duplicar la demanda global para 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grandes instalaciones, conocidas como hyperscale, pueden superar los 100 MW de consumo individual. En comparación, los centros pequeños consumen entre 1 y 5 MW, y los medianos entre 5 y 20 MW.

De toda la energía que consume un centro de datos, entre el 40% y el 50% se destina a los servidores y el procesamiento de información. El resto se divide entre los sistemas de refrigeración, necesarios para evitar que las máquinas se sobrecalienten, y los equipos de red.

El panorama se complica con la expansión de la inteligencia artificial. Según el Centro Climático de Copenhague de la ONU, la IA es el principal motor del aumento en el consumo energético de estos centros y podría duplicar la demanda proyectada para 2030, llevándola a casi 945 TWh anuales.