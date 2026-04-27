Así logró un robot humanoide batir el récord humano en la media maratón de Pekín

Una maquina batió el récord mundial humano en media maratón y marca un nuevo hito en la robótica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un robot humanoide desarrollado por la empresa Honor ha superado el récord mundial humano en una media maratón celebrada en Pekín, estableciendo un hito en la historia de la robótica y el deporte.

El dispositivo completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, batiendo la mejor marca registrada por Jacob Kiplimo, quien recorrió la distancia en 57 minutos durante la media maratón de Lisboa en marzo de 2026.

El evento, realizado en el distrito tecnológico Beijing E-Town, contó con la participación de 102 equipos y puso de relieve el rápido avance de la inteligencia artificial en el ámbito de la locomoción autónoma.

Cerca del 40% de los robots completaron la carrera sin ayuda externa, confirmando el progreso respecto a ediciones anteriores y planteando nuevos desafíos para la convivencia entre humanos y máquinas - (Haruna Furuhashi/Pool Foto via AP)

Cómo es el robot que ganó la media maratón de Pekín

El robot ganador fue diseñado tomando como referencia a atletas de élite. Cuenta con piernas de 95 centímetros y un sistema de refrigeración líquida desarrollado por Honor, que permite mantener un rendimiento óptimo durante esfuerzos prolongados. El dispositivo utilizó navegación autónoma para completar el circuito, manteniendo una velocidad promedio de 25 km/h.

Du Xiaodi, ingeniero de pruebas de Honor, explicó que el modelo ganador se inspiró en la biomecánica de corredores profesionales. El equipo de desarrollo priorizó la estabilidad, el equilibrio y la eficiencia energética, factores decisivos para resistir la distancia y mantener la velocidad. El sistema de refrigeración líquida evitó el sobrecalentamiento de motores y actuadores, uno de los principales retos en carreras de larga duración.

Para evitar incidentes, la carrera se organizó con carriles separados para humanos y robots. La normativa del evento establecía que los robots controlados a distancia tuvieran una penalización en el tiempo final. Aunque un modelo teledirigido de Honor cruzó primero la meta en 48 minutos y 19 segundos, la penalización lo relegó al segundo puesto, otorgando la victoria al robot completamente autónomo.

Cerca del 40% de las máquinas participantes completaron el recorrido sin ayuda externa, evidenciando el progreso respecto a la edición anterior. En 2025, solo seis de los veinte robots lograron terminar la prueba y el mejor tiempo fue de 2 horas y 40 minutos, muy lejos de los registros alcanzados en la competición actual.

El logro del robot no solo resalta la velocidad con la que evolucionan las plataformas robóticas, también plantea interrogantes sobre el futuro de la competencia entre humanos y máquinas en pruebas de resistencia. El diseño, la autonomía y la eficiencia energética fueron claves para alcanzar este resultado.

El robot humanoide que corre en las calles y es viral

El episodio en Polonia alimenta el debate sobre el rol de la robótica en espacios públicos, el impacto sobre los animales y los límites éticos de estas intervenciones tecnológicas - crédito @therealbuni/X

El protagonismo de los robots humanoides no se limita a las pistas de competición. Recientemente, el modelo Unitree G1, conocido como Edward Warchocki, se viralizó en redes sociales tras difundirse un video en el que persigue a un grupo de jabalíes en las calles de Polonia. Este robot, equipado con inteligencia artificial avanzada, demostró habilidades para interactuar en entornos urbanos complejos, esquivando obstáculos y adaptándose a situaciones imprevisibles.

La versatilidad del Unitree G1 ha quedado patente en eventos públicos, desde sesiones en el Parlamento polaco hasta programas de entretenimiento televisivo. Con 23 grados de libertad, sensores avanzados y capacidad para ejecutar tareas diversas (desde el baile hasta la manipulación de objetos), representa el potencial de la robótica para integrarse en la vida cotidiana y contribuir en áreas como la seguridad, la asistencia y la gestión urbana.

La hazaña del robot de Honor en la media maratón de Pekín refleja un salto tecnológico que redefine los límites entre lo humano y lo artificial. La capacidad de los robots para competir, interactuar y adaptarse rápidamente plantea desafíos éticos y prácticos en la convivencia futura con las máquinas.

El desarrollo de robots humanoides autónomos no solo impacta el ámbito deportivo, también abre la puerta a aplicaciones en movilidad, logística, seguridad y servicios urbanos. La edición de 2026 de la media maratón de Pekín marca un punto de inflexión en la relación entre la inteligencia artificial, la ingeniería robótica y la sociedad.