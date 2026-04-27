Honduras

Sube la tarifa del taxi colectivo en Honduras: ajuste temporal impacta el bolsillo de los usuarios

Desde este lunes, los hondureños que dependen del taxi colectivo deberán pagar 5 lempiras adicionales por cada viaje, como parte de un ajuste temporal autorizado

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El incremento del pasaje de taxi colectivo entra en vigor este lunes en la capital de Honduras. REUTERS/Fredy Rodriguez
El incremento del pasaje de taxi colectivo entra en vigor este lunes en la capital de Honduras. REUTERS/Fredy Rodriguez

El inicio de la semana trae consigo un cambio significativo para quienes utilizan el taxi colectivo como medio de transporte habitual en Honduras. A partir de este lunes, los pasajeros tendrán que pagar un incremento de 5 lempiras por viaje, medida que, aunque se ha considerado transitoria, ya comienza a notarse en la economía de los hogares.

Con el incremento su tarifa habitual de 20 pasa a 25 lempiras, debido al alza en los costos operativos. Este ajuste, autorizado por las autoridades del transporte representan aproximadamente 0.94 USD -según el tipo de cambio actual—, quienes deberán adaptar su presupuesto diario a la nueva tarifa de 25 lempiras (equivalente a $0.19 USD aproximadamente).

El taxi colectivo, uno de los medios más usados en la capital, sube su tarifa en medio de presión por costos operativos. EFE/José Valle
El taxi colectivo, uno de los medios más usados en la capital, sube su tarifa en medio de presión por costos operativos. EFE/José Valle

El ajuste es resultado de varios días de negociaciones entre autoridades del transporte y representantes del sector taxi, que venían mostrando preocupación por el constante ascenso en los costos de operación. El encarecimiento de los combustibles se presenta como el principal detonante, afectando de manera directa la rentabilidad de los conductores.

De estas conversaciones surgió un acuerdo que permite aplicar el incremento de forma uniforme en todo el servicio de taxi colectivo. Esto significa que no habrá diferenciación entre rutas o distancias: todos los usuarios pagarán el mismo aumento, sin importar el trayecto.

Ajuste temporal

Para los operadores, la decisión representa un alivio momentáneo ante una situación definida como insostenible. Sostienen que los ingresos con la tarifa anterior no lograban cubrir los gastos básicos y que la continuidad del servicio estaba en peligro. Defienden el ajuste como una medida necesaria para que las unidades sigan circulando.

La percepción es diferente entre los pasajeros. El incremento se implementa en un contexto económico adverso, con el costo de vida en aumento y los salarios estancados. El transporte se ubica entre los gastos diarios más sensibles para muchos ciudadanos, por lo que cualquier variación en su precio se siente inmediatamente en el presupuesto.

En ciudades como Tegucigalpa y Comayagüela, donde el taxi colectivo es ampliamente utilizado, el impacto resulta aún más palpable. Miles de personas dependen de este servicio para acudir a sus trabajos, centros educativos y otras actividades, lo que convierte el aumento en un ajuste inmediato en su economía cotidiana.

Algunos usuarios han manifestado su inconformidad y recalcan que estas decisiones terminan por sumarse a otros incrementos recientes en bienes y servicios esenciales. Para muchas familias, cada lempira cuenta, y medidas de este tipo obligan a reorganizar gastos o incluso a sacrificar otras necesidades.

Transportistas respaldan aumento

El ajuste fue autorizado por las autoridades de transporte tras la presión ejercida por el sector de taxis colectivos. (Foto: VisualesIA)
El ajuste fue autorizado por las autoridades de transporte tras la presión ejercida por el sector de taxis colectivos. (Foto: VisualesIA)

Desde el sector transporte se afirma que el incremento no necesariamente será permanente. La posibilidad de una reducción en el futuro dependerá del comportamiento de los precios de los combustibles. Si estos llegaran a estabilizarse o presentar una baja, se consideraría una revisión de las tarifas.

Actualmente, el ajuste ya está en vigencia y representa una nueva variable en la vida diaria de los hondureños, en un entorno económico marcado por la incertidumbre, donde usuarios y transportistas deben adaptarse a condiciones en constante cambio.

El aumento reabre el debate sobre la regulación del transporte público y los mecanismos de revisión tarifaria, especialmente en servicios que desempeñan un papel esencial en la movilidad urbana. Una subida en la tarifa incide no solo en el traslado de personas, sino también en los costos indirectos ligados al trabajo, el estudio y el comercio, afectando otros precios de la economía local.

En los próximos días, las autoridades y los líderes del sector transporte realizarán evaluaciones constantes sobre el precio del combustible y sobre la reacción ciudadana, elementos que determinarán la continuidad o eventual modificación de la medida.

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