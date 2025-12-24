Qué leer en Navidad y Año Nuevo según las recomendaciones de Bill Gates

Entre los libros elegidos destaca uno que lo llevó a reflexionar sobre la vejez. (Composición Infobae: REUTERS/Caitlin Ochs / YouTube: Bill Gates)

Navidad y Año Nuevo invitan a la introspección y a la búsqueda de buenas lecturas que acompañen el descanso y las reuniones familiares. Bill Gates, reconocido por su afición a los libros y por compartir selecciones personales, ha publicado una lista con cinco títulos ideales para quienes desean renovar su biblioteca y reflexionar sobre temas tan variados como el propósito vital, el cambio climático, la creatividad, la comunicación y los retos sociales.

Su selección se apoya en la creencia de que la temporada navideña es un momento propicio para sumergirse en nuevas ideas y ampliar horizontes.

Libros recomendados por Bill Gates para Navidad y Año Nuevo

Bill Gates compartió en su blog un listado de cinco obras que, en su opinión, ofrecen perspectivas enriquecedoras y actuales. Su motivación, tal como expresó, parte del ambiente especial que brindan las fiestas: “Siempre me encanta aprovechar esta época del año para ponerme al día con la lectura, y sé que a mucha gente le pasa lo mismo”.

Entre los libros elegidos destaca uno que lo llevó a reflexionar sobre la vejez y el sentido de la vida. Se trata de ‘Criaturas Extraordinariamente Brillantes’ de Shelby Van Pelt. Gates explicó: “No suelo leer ficción, pero cuando lo hago, me gusta leer sobre personajes interesantes que me ayuden a ver el mundo de una manera nueva. ‘Criaturas Extraordinariamente Brillantes’ cumplió con ese objetivo”.

La novela cuenta la historia de Tova, una septuagenaria que halla plenitud cuidando a un pulpo en un acuario, lo que inspiró al empresario a pensar en el propósito durante la tercera edad y en el rol de las comunidades para que las personas mayores mantengan la motivación tras la jubilación.

Por otro lado, el impacto del cambio climático ocupa un lugar prioritario en las sugerencias de Gates. Al respecto, recomendó ‘Limpiando el aire’ de Hannah Ritchie, destacando su claridad expositiva: “Su nuevo libro es una de las explicaciones más claras del desafío climático que he leído”.

El texto responde a cincuenta preguntas fundamentales sobre el clima, y Gates subrayó que “es realista sobre los riesgos, pero se basa en datos que muestran un progreso real: la energía solar y eólica están creciendo a una velocidad récord, los autos eléctricos son cada vez más baratos y la innovación se está acelerando en áreas como el acero, el cemento y los combustibles limpios”.

En cuanto a la creatividad y la capacidad de anticipar tendencias, Gates sumó a su lista ‘Quién lo diría’ de Barry Diller. Valoró el recorrido del autor por industrias creativas y su visión para adelantarse a los cambios: “Ha dedicado su vida a apostar por ideas antes de que fueran obvias, y las industrias que ha transformado demuestran los grandes beneficios que pueden generar esas apuestas”.

Es importante señalar que el empresario reconoció que las memorias de Diller le dejaron importantes aprendizajes sobre la innovación en los medios.

La comunicación humana es otro eje de interés en la selección. Gates recomendó 'Cuando todos saben que todos saben’ de Steven Pinker, apreciando la capacidad del autor para desentrañar los mecanismos sociales. “Pocas personas explican los misterios del comportamiento humano mejor que Steven Pinker, y su último libro es una lectura imprescindible para cualquiera que desee aprender más sobre cómo se comunican las personas”, afirmó el magnate.

Pinker explora el concepto de “conocimiento común” y su influencia en la coordinación social, aportando una visión renovada sobre las interacciones cotidianas.

Por último, Gates abordó los desafíos de infraestructura y desarrollo en Estados Unidos a través de ‘Abundancia’, una obra de Ezra Klein y Derek Thompson. Valoró la profundidad y vigencia del análisis: “Este libro ofrece una visión profunda de por qué Estados Unidos parece tener dificultades para construir y qué se necesita para solucionarlo”.

Según el empresario, los autores defienden que “el progreso no solo depende de las buenas ideas, sino también de los sistemas que facilitan su difusión”, una reflexión que conecta con su propia experiencia en salud global y cambio climático.