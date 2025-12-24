Santa Tracker de Google, en vivo: el recorrido por el mundo de Papá Noel en Navidad, minuto a minuto

Bienvenidos al seguimiento en vivo de Santa Tracker, una experiencia que ofrece Google para ver el recorrido en directo que hace Santa Claus por el mundo. Además, de conocer todas las experiencias que entrega esta plataforma para disfrutar de la Navidad.

A través de: santatracker.google.com , es posible ver el camino que realiza Santa en todo el mundo, estimando en que momento de las 00:000 horas está pasando por cada país o región.

En estas primeras horas del día, Santa está pasando justo por Nueva Zelanda y se dirige hace Nueva Caledonia, en Oceanía.

Santa Tracker no solo muestra el recorrido de Navidad , sino también ofrece diferentes actividades para disfrutar de esta fecha, como la Selfie de Santa, que es un minijuego para maquillar y arreglar a este personaje, antes de su camino.

En este momento, Santa inicia su recorrido por Corea del Sur y en pocas horas estará llegando a Japón.

Cuál es el primer país que celebra la Navidad en el mundo: se trata de Isla de Navidad en Kiribati . Mientras que, un grupo de islas menores bajo jurisdicción de Estados Unidos será el último en sumarse a la jornada navideña.

Otra de las actividades de Santa Tracker es la posibilidad de crear un Elfo . La plataforma nos da herramientas de diseño para cambiar el color de la ropa, el cuerpo y los accesorios que queremos tenga nuestro personaje.

Últimas noticias

Cómo enviar un mensaje de Navidad a varias personas al mismo tiempo en WhatsApp El uso de listas de difusión mantiene la privacidad de los destinatarios, ya que cada mensaje aparece como individual y exclusivo

Además de Call of Duty estos fueron los videojuegos en los que participó el legendario Vince Zampella Su figura dejó un legado que trascendió con aportes fundamentales en títulos como Medal of Honor, Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order

Call of Duty: la creación de Vince Zampella, podría llegar a Nintendo Switch La comunidad gamer y la industria esperan que con la llegada del videojuego a Nintendo revitalice la oferta de shooters, rindiendo homenaje a Vince Zampella

Estas fueron las 15 carreras peores pagas durante el año 2025, según la IA Psicología, marketing, artes, nutrición y bibliotecología figuran entre las 15 profesiones con menor ingreso inicial en 2025