Santa Tracker de Google, en vivo: el recorrido por el mundo de Papá Noel en Navidad, minuto a minuto

Otra de las actividades de Santa Tracker es la posibilidad de crear un Elfo. La plataforma nos da herramientas de diseño para cambiar el color de la ropa, el cuerpo y los accesorios que queremos tenga nuestro personaje.
Cuál es el primer país que celebra la Navidad en el mundo: se trata de Isla de Navidad en Kiribati. Mientras que, un grupo de islas menores bajo jurisdicción de Estados Unidos será el último en sumarse a la jornada navideña.
En este momento, Santa inicia su recorrido por Corea del Sur y en pocas horas estará llegando a Japón.
Santa Tracker no solo muestra el recorrido de Navidad, sino también ofrece diferentes actividades para disfrutar de esta fecha, como la Selfie de Santa, que es un minijuego para maquillar y arreglar a este personaje, antes de su camino.
En estas primeras horas del día, Santa está pasando justo por Nueva Zelanda y se dirige hace Nueva Caledonia, en Oceanía.
A través de: santatracker.google.com, es posible ver el camino que realiza Santa en todo el mundo, estimando en que momento de las 00:000 horas está pasando por cada país o región.
Bienvenidos al seguimiento en vivo de Santa Tracker, una experiencia que ofrece Google para ver el recorrido en directo que hace Santa Claus por el mundo. Además, de conocer todas las experiencias que entrega esta plataforma para disfrutar de la Navidad.