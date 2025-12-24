Tecno

Estas fueron las 15 carreras peores pagas durante el año 2025, según la IA

Psicología, marketing, artes, nutrición y bibliotecología figuran entre las 15 profesiones con menor ingreso inicial en 2025

Las carreras universitarias peor pagadas
Las carreras universitarias peor pagadas en 2025: automatización y saturación impactan el salario de psicología, turismo y comunicación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año 2025 dejó en evidencia una problemática persistente en el mercado laboral global: la brecha salarial entre diferentes disciplinas universitarias. Análisis de la National Association of Colleges and Employers (NACE) y estudios de portales de empleabilidad como IEBS Business School, coinciden en que existen carreras universitarias que, pese a su relevancia social, enfrentan los salarios iniciales más bajos.

Factores como la saturación de graduados, la falta de vinculación con el sector productivo, la alta informalidad y el avance de la automatización han acentuado esta tendencia, afectando principalmente a jóvenes profesionales en sus primeros años de ejercicio.

15 carreras universitarias peor pagas en 2025

A continuación se presenta el listado de las quince carreras con los salarios más bajos durante 2025, según los principales informes del año:

El avance tecnológico reconfigura el
El avance tecnológico reconfigura el ranking de carreras peor pagadas: la brecha salarial se acentúa en áreas sociales y humanísticas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Psicología
  2. Hotelería y turismo
  3. Educación infantil
  4. Enfermería
  5. Trabajo social
  6. Marketing y ventas (junior)
  7. Comunicación social
  8. Ciencias sociales y humanas (antropología, sociología)
  9. Licenciaturas en educación
  10. Artes y música
  11. Diseño gráfico (tradicional)
  12. Nutrición y dietética
  13. Teología y estudios religiosos
  14. Filosofía y letras (literatura)
  15. Bibliotecología y gestión de la información

Cada una de estas disciplinas enfrenta desafíos particulares. En psicología, la competencia es alta y muchas vacantes ofrecen sueldos mínimos. Hotelería y turismo se ven afectados por la temporalidad y la informalidad, mientras que en educación y enfermería la dependencia de presupuestos públicos limita las mejoras salariales.

Áreas como marketing y comunicación social, muy demandadas en lo académico, presentan altos índices de empleo independiente y escasa protección laboral, lo que disminuye el ingreso promedio.

El diseño gráfico tradicional y la edición de textos han sido especialmente vulnerables a la automatización por IA, que ha abaratado los servicios básicos y elevado la exigencia de especialización para acceder a mejores salarios. Nutrición, teología, filosofía, letras y bibliotecología, por su parte, experimentan una combinación de sobreoferta, limitada demanda y transición tecnológica, lo que restringe sus oportunidades económicas.

El auge de la inteligencia
El auge de la inteligencia artificial y la desconexión entre universidad y mercado explican los bajos sueldos de disciplinas como filosofía, teología, enfermería y trabajo social - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué hay salarios bajos en ciertas profesiones

La saturación del mercado es una de las causas más citadas. Cuando la oferta de egresados supera la demanda, los empleadores pueden elegir entre numerosos candidatos, lo que presiona los salarios a la baja.

Carreras como psicología, comunicación social y derecho suelen experimentar este fenómeno, especialmente en países donde la oferta académica es abundante y los programas universitarios no siempre se adaptan a las necesidades del mercado.

Otro factor determinante es la limitada inversión estatal en sectores como salud, educación y trabajo social. Profesionales en estas áreas cumplen funciones esenciales, pero los presupuestos públicos restringidos y la escasa actualización de salarios generan precarización y alta rotación laboral.

La informalidad es igualmente significativa. Muchas actividades profesionales, como turismo o comunicación, se desarrollan sin contratos formales ni prestaciones sociales, lo que genera ingresos variables y limita el acceso a créditos y beneficios.

La llegada de la IA
La llegada de la IA transformó totalmente el panorama laboral a nivel mundial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la desconexión entre los planes de estudio universitarios y el entorno productivo actual deja a muchos graduados con competencias poco demandadas, lo que reduce su empleabilidad y capacidad de negociación.

Por último, el auge de la inteligencia artificial y las plataformas automatizadas ha impactado negativamente en áreas como el diseño gráfico, la edición de contenidos y la gestión de la información. Los empleadores ahora priorizan habilidades especializadas o técnicas, desplazando a los perfiles tradicionales.

La evidencia muestra que elegir una carrera universitaria no solo depende de la vocación, también del análisis del contexto laboral. La necesidad de actualizar los planes de estudio, promover la especialización y fortalecer los vínculos con el sector productivo es urgente para revertir la tendencia de bajos salarios en muchas profesiones.

La orientación profesional y la formación continua se vuelven herramientas indispensables para quienes buscan construir un proyecto laboral sostenible y adaptado a las nuevas realidades del mercado.

